Sancțiune controversată după o vizită la supermarket. Totul a pornit de la o frunză uitată într-un cărucior

În acel moment, un agent al Gedling Borough Council a abordat-o și i-a explicat că frunza reprezintă „deșeu alimentar”. La scurt timp, acesta i-a aplicat pe loc o amendă în valoare de 150 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 175 de euro.

Femeia spune că reacția autorităților a surprins-o complet și că a încercat să explice că nu a observat frunza rămasă în cărucior.

„Am fost uluită. Îi arătam că e doar o frunză de kale, dar mi-a spus să folosesc un coș de gunoi data viitoare”, a declarat Monica.

Procesul-verbal conținea informații care nu corespundeau situației

După ce a decis să conteste sancțiunea, Monica Serro a observat că procesul-verbal conținea mai multe informații care nu reflectau ceea ce se întâmplase în realitate.

Potrivit acesteia, pe document era trecută o altă adresă, iar motivul amenzii figura ca fiind „aruncarea unui muc de țigară”, deși femeia spune că nu fumează.

În timpul incidentului, ea afirmă că agentul i-a cerut datele personale și a avertizat-o că, în cazul în care refuză să le furnizeze, riscă o sancțiune și mai mare.

„Mama mea era foarte afectată, nu am vrut să escaladez situația”, a spus femeia, explicând de ce a ales să coopereze în acel moment.

Autoritățile au recunoscut existența unei erori și au retras sancțiunea

În urma verificărilor efectuate după depunerea contestației, Gedling Borough Council a anunțat că sancțiunea nu va mai fi aplicată.

Autoritățile au precizat că, după analizarea imaginilor înregistrate de camera corporală purtată de agent, s-a constatat că situația nu reprezenta un act deliberat de aruncare a gunoiului.