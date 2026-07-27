Sancțiune controversată după o vizită la supermarket. Totul a pornit de la o frunză uitată într-un cărucior
O vizită obișnuită la supermarket s-a transformat într-o experiență neașteptată pentru o femeie din Nottingham, Marea Britanie, care s-a trezit amendată cu 150 de lire sterline după ce o singură frunză de kale a rămas prinsă în căruciorul de cumpărături. Deși sancțiunea a fost aplicată pe loc de un agent al autorităților locale, cazul a fost ulterior reevaluat, iar amenda a fost anulată după verificarea imaginilor surprinse de camera corporală a agentului. Incidentul a stârnit reacții după ce femeia a povestit prin ce a trecut și a susținut că întreaga situație i-a provocat anxietate.
O frunză uitată în cărucior a fost considerată „deșeu alimentar”
Monica Serro, în vârstă de 42 de ani, se afla în parcarea unui supermarket Sainsbury’s din Nottingham, unde încărca în mașină alimente colectate pentru persoane vulnerabile. După ce și-a terminat cumpărăturile, femeia a dus căruciorul înapoi în locul destinat acestuia, fără să observe că o frunză mare de kale rămăsese prinsă în cadrul metalic.
În acel moment, un agent al Gedling Borough Council a abordat-o și i-a explicat că frunza reprezintă „deșeu alimentar”. La scurt timp, acesta i-a aplicat pe loc o amendă în valoare de 150 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 175 de euro.
Femeia spune că reacția autorităților a surprins-o complet și că a încercat să explice că nu a observat frunza rămasă în cărucior.
„Am fost uluită. Îi arătam că e doar o frunză de kale, dar mi-a spus să folosesc un coș de gunoi data viitoare”, a declarat Monica.
Procesul-verbal conținea informații care nu corespundeau situației
După ce a decis să conteste sancțiunea, Monica Serro a observat că procesul-verbal conținea mai multe informații care nu reflectau ceea ce se întâmplase în realitate.
Potrivit acesteia, pe document era trecută o altă adresă, iar motivul amenzii figura ca fiind „aruncarea unui muc de țigară”, deși femeia spune că nu fumează.
În timpul incidentului, ea afirmă că agentul i-a cerut datele personale și a avertizat-o că, în cazul în care refuză să le furnizeze, riscă o sancțiune și mai mare.
„Mama mea era foarte afectată, nu am vrut să escaladez situația”, a spus femeia, explicând de ce a ales să coopereze în acel moment.
Autoritățile au recunoscut existența unei erori și au retras sancțiunea
În urma verificărilor efectuate după depunerea contestației, Gedling Borough Council a anunțat că sancțiunea nu va mai fi aplicată.
Autoritățile au precizat că, după analizarea imaginilor înregistrate de camera corporală purtată de agent, s-a constatat că situația nu reprezenta un act deliberat de aruncare a gunoiului.
În mesajul oficial transmis ulterior, consiliul local a explicat că incidentul „nu a fost un act deliberat de aruncare a gunoiului”, a recunoscut existența „unei erori tehnice” și și-a cerut scuze pentru cele întâmplate.
Astfel, amenda a fost anulată, iar cazul a fost închis.
Femeia spune că experiența a afectat-o
Deși sancțiunea nu a mai rămas în vigoare, Monica Serro afirmă că întreaga experiență a avut un impact asupra sa.
Ea spune că nu își imaginase vreodată că poate fi amendată pentru o frunză rămasă într-un cărucior și că situația a făcut-o să se simtă permanent atentă la orice gest minor pe care îl face.
„Nu am mai auzit pe cineva amendat pentru o frunză de kale. M-a făcut să mă simt urmărită pentru orice gest mărunt”, a declarat femeia.