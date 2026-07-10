Dave Franco și O’Shea Jackson Jr. pornesc într-o cursă absurdă în Idiots, comedia care readuce haosul pe marele ecran

O comedie cu aer de Midnight Run și energie de Pineapple Express

„Idiots” urmărește un personaj interpretat de Dave Franco, descris ca un tip ajuns la fundul sacului, și un creștin practicant, jucat de O’Shea Jackson Jr., care acceptă un job la un serviciu de transport pentru tineri bogați cu probleme de dependență. Sarcina lor pare simplă: trebuie să ducă un adolescent dificil la destinație.

Doar că adolescentul, interpretat de Mason Thames, nu este deloc genul de pasager pe care îl poți controla ușor. Personajul este prezentat ca un consumator de acid imprevizibil și violent, iar din clip reiese că preluarea lui declanșează o serie de situații tot mai periculoase. În loc de o cursă banală, cei doi ajung într-un haos de tip road movie, cu oameni periculoși pe urmele lor și cu foarte puține idei bune la dispoziție.

Comparația cu „Midnight Run” și „Pineapple Express” pare potrivită: filmul combină deplasarea forțată, perechea nepotrivită și umorul absurd cu un ritm de comedie de acțiune în care lucrurile scapă din mână aproape imediat. Nu pare genul de film care vrea să pară inteligent cu orice preț, ci unul care își asumă bucuria prostiei controlate.

Macon Blair revine cu o distribuție surprinzător de puternică

Regizorul Macon Blair este cunoscut pentru colaborările sale cu Jeremy Saulnier, dar și pentru rebootul „The Toxic Avenger”, primit mai bine decât se așteptau mulți. În cazul „Idiots”, Blair pare să meargă într-o zonă mai relaxată, cu o comedie neagră construită pe personaje ciudate și pe un ritm care amintește de filmele independente americane cu buget mediu, dar cu personalitate.

Interesant este că proiectul are o istorie lungă. Filmul a fost gândit încă din 2017 și purta inițial titlul „The Shitheads”, o alegere mult mai agresivă și, probabil, mai greu de vândut. La un moment dat, Luke Wilson și Tracy Morgan erau atașați proiectului, dar lucrurile nu s-au concretizat atunci. Aproape un deceniu mai târziu, Dave Franco a intrat ca producător și star, iar filmul a ajuns în sfârșit la linia de start.

Pe lângă Franco, O’Shea Jackson Jr. și Mason Thames, distribuția include nume foarte interesante: Peter Dinklage, Kiernan Shipka, Killer Mike și Nicholas Braun. Acesta din urmă îl joacă pe un rapper SoundCloud cu numele Pricka Bush Da Werewoof, detaliu care spune destul de clar ce fel de univers comic propune filmul.

Pentru O’Shea Jackson Jr., filmul vine după roluri mai dure, inclusiv apariții în zona de thriller și acțiune, iar trecerea spre comedie absurdă poate fi un atu. Publicul l-a văzut deja în registre tensionate, precum în Den of Thieves, așa că dinamica lui cu Dave Franco ar putea fi una dintre surprizele filmului.