Dacia Spring și sănătatea bateriei: ce înseamnă procentul afișat și ce nu îți spune singur

Ce înseamnă SOC și SOH și de ce 100% încărcare nu indică sănătatea bateriei

Indicatorul pe care îl vezi în mod obișnuit pe tabloul de bord reprezintă SOC, prescurtarea expresiei englezești State of Charge, adică nivelul de încărcare al bateriei. Acesta arată ce proporție din energia utilizabilă estimată este disponibilă la momentul respectiv. Dacă ai o baterie cu 60% încărcare, sistemul consideră că mai există aproximativ 60% din intervalul său de energie utilizabilă. Valoarea se schimbă pe măsură ce conduci, încarci automobilul sau consumi energie pentru încălzire, climatizare și alte sisteme electrice.

SOH, prescurtare de la State of Health, descrie starea de sănătate a acumulatorului prin raportare la o valoare de referință, de regulă capacitatea disponibilă când bateria era nouă. De exemplu, un SOH de 90% poate indica faptul că bateria mai păstrează aproximativ 90% din capacitatea sa inițială, conform metodei de evaluare folosite. Prin urmare, un automobil poate afișa 100% SOC după încărcare, deși bateria sa are un SOH de numai 90%. Cele două procente nu se contrazic, deoarece primul descrie nivelul actual al energiei, iar al doilea degradarea acumulată în timp.

Pentru a înțelege mai bine, putem lua un exemplu pur ilustrativ. Dacă o baterie avea inițial o capacitate utilizabilă de 25 kWh, iar după mai mulți ani de exploatare aceasta s-a redus la 22,5 kWh, capacitatea rămasă reprezintă 90% din cea inițială. Atunci când automobilul este încărcat complet, instrumentarul de bord va putea indica în continuare 100% SOC, deoarece acumulatorul este încărcat la limita sa utilizabilă actuală, nu la capacitatea pe care o avea când era nou. Exemplul nu reprezintă o măsurătoare a bateriei vreunei versiuni Dacia Spring.

Mai trebuie reținut că SOH este, la rândul său, o estimare sau o măsurare dependentă de metodă. Calculatorul de management al bateriei, cunoscut drept BMS, monitorizează tensiunile, temperaturile și comportamentul electric al acumulatorului, iar anumite instrumente de diagnoză pot extrage o valoare estimată a stării de sănătate. Totuși, un singur procent nu descrie neapărat diferențele dintre celule, rezistența internă sau comportamentul bateriei atunci când este solicitată intens. O evaluare aprofundată poate necesita un test specializat de capacitate și examinarea mai multor parametri.

Cum verifici sănătatea bateriei la Dacia Spring și ce influențează autonomia reală

Pentru un proprietar de Dacia Spring, primul indiciu al unei posibile modificări a performanței bateriei este autonomia obținută în condiții comparabile. Dacă automobilul parcurge semnificativ mai puțini kilometri decât în trecut, la temperaturi similare și pe trasee asemănătoare, poate exista o reducere a capacității utilizabile. Totuși, nu trebuie să confunzi această situație cu variațiile normale de consum. Temperaturile scăzute, utilizarea încălzirii, viteza de deplasare, presiunea pneurilor și relieful pot modifica substanțial autonomia fără ca bateria să fi suferit o degradare permanentă.

Din acest motiv, autonomia estimată afișată pe tabloul de bord nu reprezintă o metodă suficientă pentru diagnosticarea sănătății bateriei. Sistemul calculează distanța pe care consideră că o poți parcurge folosind energia disponibilă, în funcție de consum și de alți parametri. După o perioadă în care ai circulat predominant prin oraș, estimarea poate fi diferită față de cea afișată după deplasări la viteze mari. În același timp, un consum mai ridicat în sezonul rece nu dovedește că acumulatorul s-a degradat accelerat.

Pentru o evaluare mai precisă, este recomandată o diagnoză realizată cu echipamente compatibile cu versiunea de Dacia Spring verificată. În funcție de generație și de instrumentele disponibile, specialiștii pot examina datele BMS, inclusiv estimarea SOH, tensiunile celulelor sau ale grupurilor de celule, temperaturile, eventualele erori și alți parametri relevanți. Există și servicii independente de testare a bateriilor electrice, care pot analiza comportamentul acumulatorului în condiții controlate. Interpretarea trebuie să țină cont de metoda de testare, deoarece o citire rapidă din calculator și un test de capacitate prin încărcare și descărcare nu oferă obligatoriu același nivel de precizie.