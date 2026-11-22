De la București până dincolo de Cluj și înapoi? Cât poate merge noul Mercedes electric cu o singură încărcare
Una dintre cele mai persistente temeri asociate mașinilor electrice este că o călătorie lungă poate deveni o succesiune de opriri pentru încărcare, calcule privind autonomia rămasă și căutări după stații disponibile. Chiar dacă infrastructura a evoluat considerabil, inclusiv în România, diferența dintre confortul unei mașini alimentate cu benzină sau motorină și cel al unui automobil electric rămâne un argument important în decizia de cumpărare. Un test recent demonstrează însă cât de mult s-a schimbat situația în segmentul premium.
Noul Mercedes-Benz EQS 450+, versiunea actualizată pentru anul-model 2027, a reușit să parcurgă 867 de kilometri cu o singură încărcare, în cadrul unui test independent realizat de publicația americană Edmunds. Rezultatul este cu aproximativ 116 kilometri peste autonomia estimată oficial de Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite și transformă limuzina germană într-unul dintre cele mai performante automobile electrice testate până acum din perspectiva distanței parcurse.
Cum a reușit Mercedes-Benz EQS să depășească autonomia oficială
Performanța este rezultatul unei modernizări semnificative a sistemului electric. Mercedes-Benz EQS 450+ utilizează acum o baterie cu o capacitate utilizabilă de 122 kWh, comparativ cu 118 kWh în cazul generației precedente. Constructorul german a introdus o arhitectură electrică de 800 de volți și a optimizat componentele sistemului de propulsie, cu beneficii atât pentru consumul de energie, cât și pentru viteza de încărcare.
Autonomia oficială EPA este estimată la aproximativ 751 de kilometri, însă automobilul a ajuns la 867 de kilometri în condițiile testului Edmunds. Diferența de aproximativ 15,4% este cu atât mai interesantă cu cât nu discutăm despre un prototip experimental sau despre o demonstrație organizată exclusiv de producător, ci despre un test realizat după o metodologie standardizată de o publicație auto independentă.
Traseul de testare combină aproximativ 60% deplasări urbane și 40% deplasări pe autostradă, cu o viteză medie de circa 64 km/h. Climatizarea a fost setată automat la aproximativ 22 de grade Celsius, iar automobilul a funcționat în modul Eco, cu recuperarea energiei la frânare configurată la un nivel ridicat. Aceste detalii sunt importante pentru interpretarea rezultatului, deoarece deplasările susținute la 130 km/h pe autostrăzile europene pot reduce semnificativ autonomia.
Consumul înregistrat a fost de aproximativ 16,7 kWh/100 km, un rezultat impresionant pentru o limuzină electrică mare, luxoasă și grea. Prin comparație, versiunea EQS 450+ testată anterior, din anul-model 2025, parcursese aproximativ 747 de kilometri în aceeași procedură. Progresul confirmă că autonomia automobilelor electrice poate crește nu doar prin baterii mai mari, ci și prin optimizarea eficienței energetice.
Ce înseamnă 867 de kilometri autonomie pentru un șofer din România
Privită prin perspectiva distanțelor din România, autonomia testată este suficientă teoretic pentru o deplasare de la București la Cluj-Napoca și înapoi pe anumite trasee, fără reîncărcare intermediară. Ar permite, de asemenea, o călătorie dus-întors între Capitală și Constanța cu o rezervă importantă de energie, în condiții favorabile. Aceste comparații sunt orientative, pentru că rezultatul real depinde de traseu, temperatură, trafic și viteza de deplasare.
La fel de important este faptul că Mercedes-Benz a îmbunătățit substanțial încărcarea rapidă. În testele Edmunds, EQS a atins o putere maximă de 350 kW și a menținut o medie de 222 kW pe durata sesiunii analizate. În condițiile respective, automobilul a recuperat autonomie echivalentă cu aproximativ 161 de kilometri în numai șapte minute și 16 secunde. Acest rezultat nu trebuie confundat cu o garanție că orice stație sau orice sesiune de încărcare va reproduce aceeași performanță.
Pentru piața românească, limitările apar în special din perspectiva infrastructurii. Stațiile de încărcare cu puteri foarte mari sunt esențiale pentru exploatarea integrală a noii arhitecturi electrice, iar disponibilitatea lor trebuie luată în calcul înaintea călătoriilor lungi. O stație de 50 sau 100 kW nu poate oferi experiența de încărcare demonstrată în testul american, indiferent de performanțele tehnice ale automobilului.
Mercedes-Benz EQS rămâne, evident, un produs destinat cumpărătorilor cu bugete considerabile. În Statele Unite, versiunea EQS 450+ pornește de la echivalentul a aproximativ 94.000 de euro, în timp ce automobilul efectiv testat avea dotări care îi ridicau valoarea la aproximativ 111.000 de euro. Acestea sunt conversii ale prețurilor americane, nu prețuri de comercializare în România.
Poate cel mai important rezultat al testului nu este însă recordul propriu-zis, ci demonstrația că dezvoltarea bateriilor și a sistemelor electrice începe să elimine una dintre diferențele tradiționale dintre automobilele electrice și cele convenționale. Pentru majoritatea șoferilor, autonomia de 867 de kilometri depășește cu mult nevoile zilnice, iar încărcarea rapidă poate transforma opririle de pe traseu în pauze comparabile cu cele făcute oricum într-o călătorie lungă.