Cum a reușit Mercedes-Benz EQS să depășească autonomia oficială

Performanța este rezultatul unei modernizări semnificative a sistemului electric. Mercedes-Benz EQS 450+ utilizează acum o baterie cu o capacitate utilizabilă de 122 kWh, comparativ cu 118 kWh în cazul generației precedente. Constructorul german a introdus o arhitectură electrică de 800 de volți și a optimizat componentele sistemului de propulsie, cu beneficii atât pentru consumul de energie, cât și pentru viteza de încărcare.

Autonomia oficială EPA este estimată la aproximativ 751 de kilometri, însă automobilul a ajuns la 867 de kilometri în condițiile testului Edmunds. Diferența de aproximativ 15,4% este cu atât mai interesantă cu cât nu discutăm despre un prototip experimental sau despre o demonstrație organizată exclusiv de producător, ci despre un test realizat după o metodologie standardizată de o publicație auto independentă.

Traseul de testare combină aproximativ 60% deplasări urbane și 40% deplasări pe autostradă, cu o viteză medie de circa 64 km/h. Climatizarea a fost setată automat la aproximativ 22 de grade Celsius, iar automobilul a funcționat în modul Eco, cu recuperarea energiei la frânare configurată la un nivel ridicat. Aceste detalii sunt importante pentru interpretarea rezultatului, deoarece deplasările susținute la 130 km/h pe autostrăzile europene pot reduce semnificativ autonomia.

Consumul înregistrat a fost de aproximativ 16,7 kWh/100 km, un rezultat impresionant pentru o limuzină electrică mare, luxoasă și grea. Prin comparație, versiunea EQS 450+ testată anterior, din anul-model 2025, parcursese aproximativ 747 de kilometri în aceeași procedură. Progresul confirmă că autonomia automobilelor electrice poate crește nu doar prin baterii mai mari, ci și prin optimizarea eficienței energetice.

Ce înseamnă 867 de kilometri autonomie pentru un șofer din România

Privită prin perspectiva distanțelor din România, autonomia testată este suficientă teoretic pentru o deplasare de la București la Cluj-Napoca și înapoi pe anumite trasee, fără reîncărcare intermediară. Ar permite, de asemenea, o călătorie dus-întors între Capitală și Constanța cu o rezervă importantă de energie, în condiții favorabile. Aceste comparații sunt orientative, pentru că rezultatul real depinde de traseu, temperatură, trafic și viteza de deplasare.

La fel de important este faptul că Mercedes-Benz a îmbunătățit substanțial încărcarea rapidă. În testele Edmunds, EQS a atins o putere maximă de 350 kW și a menținut o medie de 222 kW pe durata sesiunii analizate. În condițiile respective, automobilul a recuperat autonomie echivalentă cu aproximativ 161 de kilometri în numai șapte minute și 16 secunde. Acest rezultat nu trebuie confundat cu o garanție că orice stație sau orice sesiune de încărcare va reproduce aceeași performanță.

Pentru piața românească, limitările apar în special din perspectiva infrastructurii. Stațiile de încărcare cu puteri foarte mari sunt esențiale pentru exploatarea integrală a noii arhitecturi electrice, iar disponibilitatea lor trebuie luată în calcul înaintea călătoriilor lungi. O stație de 50 sau 100 kW nu poate oferi experiența de încărcare demonstrată în testul american, indiferent de performanțele tehnice ale automobilului.