Dacia Spring la mâna a doua: cum verifici bateria, încărcarea și uzura suspensiei înainte să plătești

Cel mai important este să nu cumperi doar kilometri puțini și preț mic. La Spring contează cum a fost încărcată, unde a stat, cât de des a fost folosită, dacă a mers mult pe drumuri proaste și dacă bateria mai livrează autonomia așteptată. O mașină electrică ieftină poate fi foarte bună dacă a fost exploatată corect, dar poate deveni frustrantă dacă are baterie degradată, încărcare cu probleme sau suspensie obosită.

Bateria și încărcarea spun adevărul despre mașină

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este autonomia reală, nu doar procentul afișat în bord. Ideal, pornești cu bateria încărcată la un nivel cunoscut, faci un traseu mixt de oraș și centură, apoi vezi cât scade procentul și ce consum indică mașina. La Spring, autonomia depinde mult de temperatură, viteză, anvelope, presiune, încărcare, aer condiționat și stil de condus. Dacă la o utilizare normală scade suspect de repede, trebuie investigat.

O diagnoză specializată este foarte utilă. Nu toate testerele simple citesc corect starea bateriei, dar un service familiarizat cu electricele poate verifica starea de sănătate, eventualele erori, istoricul de încărcare și parametrii principali ai acumulatorului. Nu te baza doar pe declarația vânzătorului că „ține bine bateria”. Cere date, nu impresii.

Verifică și încărcarea AC. Conectează mașina la o priză sau wallbox și vezi dacă pornește încărcarea fără erori. Cablul trebuie inspectat pentru urme de lovituri, încălzire, izolație deteriorată sau contacte murdare. Dacă mașina are încărcare rapidă DC, testează și această funcție la o stație compatibilă, pentru că o problemă acolo poate fi costisitoare și greu de depistat într-o simplă probă de 10 minute.

Foarte importantă este istoricul încărcării. O mașină încărcată predominant lent, fără descărcări extreme repetate și fără stat luni întregi cu bateria la 0% sau 100%, are șanse mai bune să îmbătrânească frumos. Spring nu este o electrică de autostradă sau de încărcări rapide zilnice. Este o mașină de oraș, iar bateria se simte cel mai bine când este folosită în ritmul pentru care a fost gândită.

Suspensia, frânele și caroseria nu trebuie ignorate

Dacia Spring este ușoară și simplă, dar suspensia ei poate suferi pe drumurile urbane din România. Gropile, bordurile, limitatoarele de viteză și parcările făcute pe trotuare pot uza bucșe, bielete, amortizoare, capete de bară și rulmenți. La test drive, ascultă bătăile pe denivelări, verifică dacă volanul stă drept și urmărește dacă mașina trage într-o parte.

Frânele merită o atenție specială. La electrice, frânarea regenerativă reduce folosirea frânelor mecanice, ceea ce este bine pentru uzură, dar poate duce la rugină pe discuri și etrieri care lucrează mai rar. Dacă mașina a stat mult sau a fost folosită doar pe distanțe foarte scurte, pot apărea vibrații la frânare, zgomote sau discuri cu suprafață neuniformă.