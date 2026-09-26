Un Volkswagen electric a traversat 92 de țări și bateria a rămas la peste 95% din capacitate

Aproape 100.000 de kilometri fără o pierdere mare de capacitate

Acumulatorul a fost verificat de TÜV Nord, iar starea de sănătate de 95,75% după traseu este impresionantă. Mașina a suportat climat rece și cald, drumuri foarte diferite și încărcări repetate. Rezultatul sugerează că managementul termic și strategia de încărcare pot păstra bateria într-o stare bună chiar într-un regim intens.

Totuși, un singur vehicul nu poate defini comportamentul tuturor exemplarelor. Degradarea depinde de temperatură, timp, nivelul la care bateria este păstrată și frecvența încărcărilor la putere mare. Călătoria a durat puțin peste un an, astfel că testul spune mai multe despre uzura la kilometraj ridicat decât despre îmbătrânirea pe zece ani.

Buzz Pro LWB oferă în configurația de serie o autonomie WLTP de până la 498 de kilometri și poate încărca la 200 kW. Trecerea de la 10% la 80% durează sub 30 de minute în condiții ideale. Pe traseu, vehiculul a fost transportat și pe 16 nave cargo pentru a lega continentele, deci recordul nu înseamnă că fiecare kilometru al rutei geografice a fost parcurs pe șosea.

Ce dovedește recordul și ce nu poate demonstra

Călătoria arată că o electrică modernă poate fi folosită pe distanțe foarte mari dacă traseul este planificat, iar echipa acceptă diferențe uriașe între rețelele de încărcare. Nu demonstrează însă că o vacanță obișnuită prin România sau Balcani va fi lipsită de probleme. Disponibilitatea, plata și fiabilitatea stațiilor rămân factori locali.

Pentru cumpărătorul român, cifra de 95,75% este un semnal pozitiv, nu o garanție individuală. Înainte să alegi o electrică rulată, verifică starea bateriei printr-un test, istoricul încărcărilor și condițiile garanției. Kilometrajul singur nu spune câtă autonomie a pierdut mașina.

Recordul are și o puternică valoare de marketing pentru Volkswagen. Tocmai de aceea, verificarea independentă este importantă. Dincolo de spectacol, călătoria oferă un exemplu concret că degradarea nu trebuie să fie rapidă și că bateria poate rămâne funcțională după un rulaj pe care multe mașini îl ating abia în câțiva ani.