Dacia Spring cu încărcare care se oprește prematur: priză, cablu, temperatură sau mașină

Priza și cablul pot opri încărcarea chiar dacă par normale

Încărcarea de la o priză casnică solicită circuitul electric timp de multe ore. O priză cu contacte slăbite se poate încălzi treptat, iar electronica din cablul Mode 2 poate reduce puterea sau opri complet încărcarea pentru protecție.

Atingerea atentă a carcasei prizei și a conectorilor poate indica dacă există o încălzire neobișnuită, însă nu continua utilizarea unei prize care devine foarte fierbinte. Instalația trebuie verificată de un electrician, deoarece problema poate exista în conexiunile din perete, nu în mașină.

Cablul poate avea și el o defecțiune intermitentă. Contactele uzate, conductorii deteriorați sau unitatea de control pot întrerupe sesiunea. Cel mai simplu test este utilizarea unui alt cablu compatibil în aceleași condiții.

La o stație publică, încearcă un alt punct de încărcare. Dacă Spring se încarcă normal în altă parte, mașina devine un suspect mai puțin probabil. Dacă întreruperea apare indiferent de stație și cablu, investigația trebuie mutată către automobil.

Temperatura și electronica mașinii pot limita procesul

Temperaturile ridicate sau foarte scăzute pot influența viteza de încărcare și strategiile de protecție ale bateriei. Sistemul de management urmărește permanent temperatura și tensiunile celulelor, iar încărcarea poate fi redusă sau întreruptă dacă valorile ies din limite.

Nu confunda însă o încărcare lentă cu o încărcare oprită. Puterea poate scădea pe măsură ce bateria se apropie de un nivel ridicat, ceea ce este normal. O întrerupere completă urmată de mesaj de eroare trebuie investigată separat.

Portul de încărcare poate avea contacte murdare, umiditate sau un mecanism de blocare care nu fixează corect mufa. Dacă automobilul detectează că mufa nu mai este securizată, sesiunea poate fi oprită.