Dacia și zgomotul de rulare: de ce unele modele par mai obositoare la drum lung decât rivalii

Dacia trebuie judecată și prin prisma poziționării de preț. O mașină mai accesibilă are de obicei mai puține materiale fonoabsorbante, geamuri mai simple, antifonare mai redusă în podea, pasajele roților și portbagaj, dar și suspensii gândite pentru robustețe, nu pentru rafinament premium. Asta nu înseamnă că mașina este slabă, ci că prioritățile constructive sunt diferite.

De unde vine zgomotul care obosește șoferul

Anvelopele sunt unul dintre cei mai mari factori. O Dacia echipată cu anvelope mai ieftine, mai dure sau cu profil zgomotos poate părea mult mai obositoare decât aceeași mașină cu anvelope de calitate, orientate spre confort. Diferența se simte mai ales pe asfalt granulat, pe drumuri reparate prost sau pe autostradă. Uneori, șoferii dau vina pe mașină, deși prima sursă de zgomot este cauciucul.

Caroseria contează la fel de mult. Duster, de exemplu, are gardă la sol mai mare și profil de SUV, ceea ce aduce avantaje pe drumuri proaste, dar și mai mult zgomot aerodinamic decât un hatchback jos. Jogger are un volum mare al habitaclului și o caroserie lungă, practică pentru familie, dar această formă poate amplifica anumite zgomote la viteze mari. Logan și Sandero pot fi mai simple ca antifonare față de rivali mai scumpi, iar acest lucru se simte în special pe puntea spate și în zona pasajelor roților.

Turația motorului este un alt element important. Motorizările mici pot fi eficiente în oraș, dar la autostradă pot lucra la turații mai ridicate sau pot avea nevoie de retrogradări în rampă. Când mașina este încărcată, cu patru pasageri și bagaje, motorul devine mai prezent. Nu este neapărat o problemă de fiabilitate, ci de confort acustic. Un motor care se aude constant poate obosi chiar dacă funcționează corect.

Zgomotul aerodinamic apare mai ales la viteze mari. Oglinzile, montantul A, barele de plafon, chederele, forma parbrizului și accesoriile montate ulterior pot influența sunetul perceput. Barele transversale de plafon, cutiile portbagaj sau suporturile de biciclete pot crește zgomotul dramatic. Dacă mașina pare mult mai zgomotoasă după montarea unui accesoriu, cauza poate fi acolo, nu în construcția de bază.

Cum reduci zgomotul și ce trebuie să accepți realist

Primul pas este alegerea anvelopelor. Când schimbi cauciucurile, uită-te nu doar la preț și aderență, ci și la eticheta de zgomot. Anvelopele mai silențioase pot transforma semnificativ felul în care se simte mașina la drum lung. Presiunea corectă este la fel de importantă. Anvelopele umflate greșit pot deveni mai zgomotoase, pot uza neuniform și pot transmite vibrații suplimentare.

Verifică și geometria roților, rulmenții și uzura anvelopelor. Un cauciuc tocit neuniform sau un rulment obosit poate produce zgomot de rulare confundat ușor cu antifonarea slabă. Dacă zgomotul crește odată cu viteza, se schimbă în viraje sau vine dintr-o anumită zonă, nu îl trata doar ca pe o caracteristică normală a mașinii. Poate fi o problemă mecanică.