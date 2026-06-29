Dacia și zgomotul de rulare: de ce unele modele par mai obositoare la drum lung decât rivalii
Dacia a câștigat mulți clienți prin preț, spațiu, simplitate și costuri rezonabile, dar la drum lung apare uneori o critică repetată: zgomotul de rulare. Nu toate modelele se simt la fel, nu toate motorizările sunt la fel de sonore, iar anvelopele pot schimba mult impresia finală. Totuși, este adevărat că unele Dacii pot părea mai obositoare pe autostradă sau pe asfalt rugos decât rivalii mai scumpi.
Zgomotul de rulare nu înseamnă doar sunetul motorului. Este o combinație între zgomotul anvelopelor, vibrațiile transmise prin caroserie, zgomotul aerodinamic, suspensie, antifonare, turația motorului și calitatea asfaltului. În oraș, aceste diferențe pot fi mascate de viteze mici și opriri dese. La 120-130 km/h, totul devine mai evident. Mașina care pare liniștită în trafic urban poate deveni obositoare după două ore de autostradă.
Dacia trebuie judecată și prin prisma poziționării de preț. O mașină mai accesibilă are de obicei mai puține materiale fonoabsorbante, geamuri mai simple, antifonare mai redusă în podea, pasajele roților și portbagaj, dar și suspensii gândite pentru robustețe, nu pentru rafinament premium. Asta nu înseamnă că mașina este slabă, ci că prioritățile constructive sunt diferite.
De unde vine zgomotul care obosește șoferul
Anvelopele sunt unul dintre cei mai mari factori. O Dacia echipată cu anvelope mai ieftine, mai dure sau cu profil zgomotos poate părea mult mai obositoare decât aceeași mașină cu anvelope de calitate, orientate spre confort. Diferența se simte mai ales pe asfalt granulat, pe drumuri reparate prost sau pe autostradă. Uneori, șoferii dau vina pe mașină, deși prima sursă de zgomot este cauciucul.
Caroseria contează la fel de mult. Duster, de exemplu, are gardă la sol mai mare și profil de SUV, ceea ce aduce avantaje pe drumuri proaste, dar și mai mult zgomot aerodinamic decât un hatchback jos. Jogger are un volum mare al habitaclului și o caroserie lungă, practică pentru familie, dar această formă poate amplifica anumite zgomote la viteze mari. Logan și Sandero pot fi mai simple ca antifonare față de rivali mai scumpi, iar acest lucru se simte în special pe puntea spate și în zona pasajelor roților.
Turația motorului este un alt element important. Motorizările mici pot fi eficiente în oraș, dar la autostradă pot lucra la turații mai ridicate sau pot avea nevoie de retrogradări în rampă. Când mașina este încărcată, cu patru pasageri și bagaje, motorul devine mai prezent. Nu este neapărat o problemă de fiabilitate, ci de confort acustic. Un motor care se aude constant poate obosi chiar dacă funcționează corect.
Zgomotul aerodinamic apare mai ales la viteze mari. Oglinzile, montantul A, barele de plafon, chederele, forma parbrizului și accesoriile montate ulterior pot influența sunetul perceput. Barele transversale de plafon, cutiile portbagaj sau suporturile de biciclete pot crește zgomotul dramatic. Dacă mașina pare mult mai zgomotoasă după montarea unui accesoriu, cauza poate fi acolo, nu în construcția de bază.
Cum reduci zgomotul și ce trebuie să accepți realist
Primul pas este alegerea anvelopelor. Când schimbi cauciucurile, uită-te nu doar la preț și aderență, ci și la eticheta de zgomot. Anvelopele mai silențioase pot transforma semnificativ felul în care se simte mașina la drum lung. Presiunea corectă este la fel de importantă. Anvelopele umflate greșit pot deveni mai zgomotoase, pot uza neuniform și pot transmite vibrații suplimentare.
Verifică și geometria roților, rulmenții și uzura anvelopelor. Un cauciuc tocit neuniform sau un rulment obosit poate produce zgomot de rulare confundat ușor cu antifonarea slabă. Dacă zgomotul crește odată cu viteza, se schimbă în viraje sau vine dintr-o anumită zonă, nu îl trata doar ca pe o caracteristică normală a mașinii. Poate fi o problemă mecanică.
Pentru drum lung, contează și încărcarea. Un portbagaj plin, obiecte libere, banchete rabatate sau accesorii montate pe plafon pot schimba zgomotul perceput. Într-o mașină cu antifonare modestă, obiectele care vibrează se aud mai tare. O organizare bună a bagajelor și eliminarea lucrurilor care se mișcă pot reduce oboseala acustică.
Există și soluții aftermarket de antifonare, dar trebuie privite realist. Se pot adăuga materiale fonoabsorbante în uși, portbagaj, podea sau pasaje, însă intervenția trebuie făcută corect. O lucrare prost executată poate produce greieri, umezeală reținută sau probleme la clipsuri și cablaje. Pentru o mașină nouă în garanție, trebuie cântărit foarte atent dacă merită intervenția.
La final, trebuie acceptat că o Dacia nu va avea același rafinament acustic ca un model premium sau ca un rival compact mai scump. Diferența de preț se vede undeva, iar antifonarea este unul dintre locurile în care constructorii economisesc. Asta nu face mașina nepotrivită pentru drum lung, dar înseamnă că așteptările trebuie calibrate. Pentru mulți șoferi, raportul preț-spațiu-costuri rămâne mai important decât liniștea absolută la 130 km/h.
În concluzie, zgomotul de rulare la Dacia vine dintr-o combinație de anvelope, caroserie, antifonare, motor, aerodinamică și calitatea drumului. Unele modele par mai obositoare decât rivalii pentru că sunt construite cu priorități diferite: robustețe, accesibilitate și spațiu înaintea rafinamentului acustic. Cu anvelope bune, presiune corectă, verificări mecanice și fără accesorii inutile pe plafon, confortul poate fi îmbunătățit vizibil. Dar liniștea de mașină scumpă nu apare gratis, iar acesta este unul dintre compromisurile asumate ale unei Dacia.