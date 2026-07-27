Dacia și antifonarea aftermarket: ce zone merită tratate și unde arunci banii degeaba
Antifonarea unei Dacia poate îmbunătăți confortul, mai ales la viteze de autostradă, pe asfalt rugos sau în cazul modelelor echipate cu anvelope care transmit mult zgomot în habitaclu. Totuși, aplicarea materialelor pe fiecare suprafață disponibilă nu garantează o mașină silențioasă și poate adăuga greutate, costuri și riscuri de montaj.
Rezultatul depinde de identificarea sursei dominante. Zgomotul poate veni de la rularea anvelopelor, curentul de aer din jurul oglinzilor, motor, evacuare, vibrațiile tablei sau obiectele care se mișcă în portbagaj. Materialul folosit pentru reducerea vibrațiilor nu este același cu cel destinat absorbției sunetului, iar un tratament aplicat în zona greșită poate avea un efect aproape imposibil de observat.
Ușile, pasajele roților și portbagajul oferă de obicei cel mai bun rezultat
Ușile sunt o alegere bună dacă urmărești atât reducerea vibrațiilor, cât și îmbunătățirea sistemului audio. Tabla exterioară poate fi tratată parțial cu material butilic antivibrație, iar panoul interior poate primi o spumă potrivită pentru prevenirea zgomotelor de contact. Aplicarea corectă face ușa să sune mai solid la închidere și reduce rezonanțele produse de difuzoare.
Nu este necesară acoperirea integrală a fiecărui centimetru. Materialul antivibrație funcționează prin rigidizarea zonelor mari și flexibile. Aplicarea pe nervuri structurale, suprafețe deja rigide sau elemente din plastic care nu vibrează aduce puține beneficii. Greutatea suplimentară trebuie ținută sub control, mai ales pe uși, unde balamalele și limitatoarele suportă masa adăugată.
Pasajele roților reprezintă o sursă importantă de zgomot pe asfalt abraziv. Tratarea lor din interiorul habitaclului sau al portbagajului poate reduce sunetul produs de anvelope și de pietricelele aruncate în căptușeli. Intervenția exterioară trebuie făcută numai cu materiale rezistente la apă, sare și variații de temperatură.
Portbagajul merită tratat în special la hatchback-uri, break-uri și SUV-uri, unde compartimentul comunică direct cu habitaclul. Podeaua, locașul roții de rezervă, pasajele roților din spate și panourile laterale pot amplifica zgomotul. Înainte de aplicarea materialelor, verifică dacă sunetele nu provin pur și simplu de la cric, trusă, roata de rezervă sau încuietoarea hayonului.
Podeaua habitaclului poate aduce beneficii, dar presupune multă muncă. Scaunele, consola și mocheta trebuie demontate, iar orice montaj greșit poate afecta cablurile, conectorii airbagurilor sau evacuarea apei. Această zonă merită tratată într-un proiect amplu, nu ca primă intervenție.
Plafonul, bordul și straturile excesive pot consuma bani fără rezultate proporționale
Plafonul poate fi util dacă zgomotul ploii este deranjant sau dacă tabla vibrează puternic. Totuși, demontarea capitonajului implică riscul de îndoire, pătare sau deteriorare a clemelor. La mașinile cu airbaguri cortină, materialele nu trebuie să împiedice desfășurarea acestora.
Aplicarea unor straturi groase pe plafon adaugă greutate într-un punct înalt al mașinii și poate face capitonajul dificil de remontat. O cantitate moderată, pusă pe zonele mari de tablă, este mai logică decât acoperirea completă. Pentru zgomotul de vânt, plafonul nu rezolvă însă chederele deformate, oglinzile zgomotoase sau o ușă care nu se aliniază corect.
Bordul este una dintre zonele în care se pot arunca ușor banii degeaba. Demontarea sa este complicată, iar riscul apariției unor scârțâituri noi este real. Dacă zgomotul motorului intră prin peretele de foc, accesul din habitaclu este limitat, iar materialele montate superficial sub bord pot produce o schimbare mică.
Capota motorului poate fi tratată cu un material adecvat temperaturii, dar efectul în habitaclu este adesea mai redus decât se așteaptă proprietarul. O mare parte din zgomot ajunge prin peretele dintre motor și cabină, prin podea și prin structura caroseriei. Izolarea capotei poate modifica sunetul perceput în exterior și poate proteja vopseaua de variațiile termice, dar nu transformă singură mașina într-un model premium.
Trebuie evitate materialele de construcții, bureții care absorb apă și produsele bituminoase nepotrivite pentru habitaclu. Acestea pot produce miros, pot reține umezeală și se pot desprinde la temperaturi ridicate. Materialele auto trebuie să fie stabile termic, greu inflamabile și aplicate pe suprafețe curate și degresate.
Înainte de antifonare, verifică anvelopele, presiunea, rulmenții, chederele și elementele slăbite. Un set de anvelope silențioase poate produce o schimbare mai mare decât zeci de kilograme de material. Pentru majoritatea modelelor Dacia, cea mai eficientă ordine este tratarea ușilor, a pasajelor roților și a portbagajului, urmată de podea numai dacă bugetul și timpul permit. Antifonarea trebuie să reducă sursele dominante, nu să acopere fără discernământ întreaga caroserie.