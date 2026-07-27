Dacia și antifonarea aftermarket: ce zone merită tratate și unde arunci banii degeaba

Ușile, pasajele roților și portbagajul oferă de obicei cel mai bun rezultat

Ușile sunt o alegere bună dacă urmărești atât reducerea vibrațiilor, cât și îmbunătățirea sistemului audio. Tabla exterioară poate fi tratată parțial cu material butilic antivibrație, iar panoul interior poate primi o spumă potrivită pentru prevenirea zgomotelor de contact. Aplicarea corectă face ușa să sune mai solid la închidere și reduce rezonanțele produse de difuzoare.

Nu este necesară acoperirea integrală a fiecărui centimetru. Materialul antivibrație funcționează prin rigidizarea zonelor mari și flexibile. Aplicarea pe nervuri structurale, suprafețe deja rigide sau elemente din plastic care nu vibrează aduce puține beneficii. Greutatea suplimentară trebuie ținută sub control, mai ales pe uși, unde balamalele și limitatoarele suportă masa adăugată.

Pasajele roților reprezintă o sursă importantă de zgomot pe asfalt abraziv. Tratarea lor din interiorul habitaclului sau al portbagajului poate reduce sunetul produs de anvelope și de pietricelele aruncate în căptușeli. Intervenția exterioară trebuie făcută numai cu materiale rezistente la apă, sare și variații de temperatură.

Portbagajul merită tratat în special la hatchback-uri, break-uri și SUV-uri, unde compartimentul comunică direct cu habitaclul. Podeaua, locașul roții de rezervă, pasajele roților din spate și panourile laterale pot amplifica zgomotul. Înainte de aplicarea materialelor, verifică dacă sunetele nu provin pur și simplu de la cric, trusă, roata de rezervă sau încuietoarea hayonului.

Podeaua habitaclului poate aduce beneficii, dar presupune multă muncă. Scaunele, consola și mocheta trebuie demontate, iar orice montaj greșit poate afecta cablurile, conectorii airbagurilor sau evacuarea apei. Această zonă merită tratată într-un proiect amplu, nu ca primă intervenție.

Plafonul, bordul și straturile excesive pot consuma bani fără rezultate proporționale

Plafonul poate fi util dacă zgomotul ploii este deranjant sau dacă tabla vibrează puternic. Totuși, demontarea capitonajului implică riscul de îndoire, pătare sau deteriorare a clemelor. La mașinile cu airbaguri cortină, materialele nu trebuie să împiedice desfășurarea acestora.

Aplicarea unor straturi groase pe plafon adaugă greutate într-un punct înalt al mașinii și poate face capitonajul dificil de remontat. O cantitate moderată, pusă pe zonele mari de tablă, este mai logică decât acoperirea completă. Pentru zgomotul de vânt, plafonul nu rezolvă însă chederele deformate, oglinzile zgomotoase sau o ușă care nu se aliniază corect.