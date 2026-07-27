Dacia cu scârțâituri în bord: cum le localizezi fără să demontezi jumătate de interior
Scârțâiturile din bord sunt printre cele mai greu de identificat zgomote dintr-o mașină. Sunetul pare să vină din dreptul parbrizului, dar poate fi produs de o ornamentație laterală, de consola centrală, de torpedou sau chiar de un obiect aflat în buzunarul ușii. Caroseria transmite vibrațiile, iar sursa reală poate fi la zeci de centimetri de locul în care o auzi.
Pe anumite modele Dacia, materialele rigide și îmbinările simple pot deveni mai sonore după câțiva ani, mai ales pe drumuri denivelate sau la temperaturi scăzute. Totuși, demontarea completă a bordului este rareori primul pas corect. Cele mai multe zgomote pot fi izolate prin teste simple, presiune aplicată local și eliminarea obiectelor mobile.
Cum restrângi zona fără să scoți panourile
Începe prin golirea completă a habitaclului. Scoate obiectele din torpedou, consola centrală, buzunarele ușilor și suporturile de pahare. Verifică trusa, documentele, monedele, cablurile și suporturile de telefon. Un obiect mic poate produce un sunet surprinzător de puternic pe denivelări.
Condu pe același segment de drum și roagă un pasager să apese succesiv pe diferite zone ale bordului. Dacă zgomotul dispare când este apăsată rama sistemului multimedia, ornamentul de lângă parbriz sau capacul torpedoului, ai restrâns mult căutarea.
Nu apăsa pe zonele airbagurilor și nu introduce obiecte în îmbinări în timpul deplasării. Testele trebuie făcute cu prudență, iar șoferul trebuie să rămână concentrat exclusiv asupra drumului. Ideal este ca pasagerul să localizeze sunetul.
Temperatura oferă indicii importante. Dacă zgomotul apare numai dimineața și dispare după încălzirea habitaclului, cauza este probabil o îmbinare între două materiale care se contractă diferit. Dacă apare doar vara, un cablu sau un ornament se poate înmuia și deplasa.
Verifică și dacă sunetul se modifică atunci când pornești ventilația, închizi anumite guri de aer sau schimbi direcția fluxului. O clapetă, un motoras sau o piesă din carcasa aerotermei poate produce un zgomot confundat ușor cu un scârțâit al bordului.
O metodă eficientă este folosirea temporară a unor bucăți mici de material moale introduse la exteriorul îmbinărilor suspecte, fără demontare. Dacă zgomotul dispare, ai confirmat contactul problematic. Materialul folosit pentru test nu trebuie lăsat definitiv dacă poate bloca o gură de ventilație, un airbag sau o comandă.
Zonele frecvente și soluțiile care nu lasă urme
Rama sistemului Media Nav sau Media Display poate vibra în cleme, mai ales după o demontare anterioară. Presiunea ușoară pe colțuri poate confirma sursa. Soluția corectă este aplicarea unei benzi textile subțiri pe punctele de contact, nu umplerea spațiului cu silicon ori adeziv permanent.
Torpedoul este o altă sursă comună. Încuietoarea poate avea joc, capacul poate atinge rama, iar obiectele din interior pot lovi pereții. Verifică tampoanele din cauciuc și balamalele. Uneori, o bandă subțire de fetru aplicată în punctul de contact elimină complet zgomotul.
Ornamentele montanților și grilele de ventilație pot produce clicuri și scârțâituri. Nu le forța cu șurubelnițe metalice. Dacă este necesară demontarea, folosește unelte din plastic și consultă poziția clemelor. O clemă ruptă poate crea un zgomot nou, mai greu de rezolvat decât cel inițial.
Cablurile aflate în spatele unității multimedia pot lovi plasticul pe denivelări. Dacă zgomotul a început după instalarea unei camere, a unui modul Android Auto, a unui încărcător sau a altui accesoriu, verifică traseul cablurilor înainte să suspectezi bordul propriu-zis.
Zgomotele din partea superioară pot veni și de la carcasa oglinzii, senzorul de ploaie sau suportul unei camere. Sunetul se propagă prin parbriz și pare că vine din bord. Apasă ușor pe aceste elemente cu mașina staționată și verifică dacă există joc.
Evită spray-urile lubrifiante aplicate la întâmplare. Produsele pe bază de ulei pot păta plasticul, atrage praf și afecta adezivii. Pentru interior sunt mai potrivite benzile textile, fetrul subțire și spuma cu celulă închisă, aplicate strict în punctele confirmate.
Localizarea trebuie făcută metodic: elimini obiectele, reproduci zgomotul, aplici presiune și tratezi numai zona confirmată. Demontarea jumătății de interior fără diagnostic poate introduce cleme rupte, cabluri deplasate și mai multe zgomote decât existau inițial.