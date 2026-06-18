Dacia și revânzarea rapidă: ce versiuni se dau cel mai ușor și care stau luni întregi în anunțuri

Versiunile care se vând cel mai ușor

Cele mai căutate Dacia second hand sunt, de regulă, versiunile echilibrate. Nu neapărat cele mai ieftine, dar nici cele mai scumpe. Un Logan, Sandero, Duster sau Jogger cu motor cunoscut, dotări decente, aer condiționat, istoric clar și kilometraj realist va atrage rapid cumpărători dacă prețul este corect. Oamenii caută o mașină simplă, dar nu complet cheală.

Duster are un avantaj clar la revânzare, mai ales în variantele cu tracțiune integrală sau în echipări mai bine dotate. Pentru mulți cumpărători din România, Duster este o alternativă accesibilă la SUV-urile mai scumpe, utilă atât în oraș, cât și la drumuri proaste, cabane, sate sau zone de munte. Un Duster bine întreținut, cu istoric și fără modificări dubioase, se vinde de obicei mai ușor decât multe compacte generaliste.

Sandero și Logan sunt foarte lichide pe piață atunci când au motorizări economice și dotări de bază utile. Aerul condiționat, geamurile electrice, senzori de parcare, sistem multimedia decent și un aspect îngrijit contează mai mult decât pare. O mașină ieftină, dar fără dotări elementare, atrage mai ales cumpărători care negociază agresiv.

Jogger poate fi interesant pentru familii, firme, ridesharing sau persoane care au nevoie de spațiu. Versiunile cu șapte locuri sunt mai nișate, dar pot avea cerere bună dacă sunt poziționate corect. În schimb, un preț prea apropiat de cel al unei mașini noi poate bloca vânzarea, pentru că mulți cumpărători preferă să mai adauge bani și să ia garanție.

Ce versiuni riscă să stea mult în anunțuri

Versiunile care stau luni întregi în anunțuri sunt, de obicei, cele cu preț nerealist, configurație slabă sau combinații greu de justificat. O Dacia foarte scumpă, cu multe opționale, poate fi o mașină bună, dar la revânzare intră într-o zonă periculoasă: cumpărătorul începe să compare cu modele second hand de marcă mai mare, mai confortabile sau mai puternice.

Mașinile cu motorizări percepute ca fiind prea slabe pentru caroserie se vând mai greu, mai ales dacă vorbim despre Duster sau Jogger încărcat. Chiar dacă motorul este suficient pentru oraș, cumpărătorii care fac drumuri lungi se tem de reprize slabe, depășiri greoaie și consum mai mare când mașina este încărcată. Percepția contează aproape la fel de mult ca realitatea tehnică.

Un alt risc îl reprezintă mașinile cu istoric neclar. O Dacia cu kilometraj mare nu este automat nevandabilă, dar trebuie să aibă documente, revizii și o stare care să inspire încredere. Dacă anunțul are poze slabe, descriere vagă, urme de accidente, martori aprinși sau diferențe vizibile între elementele caroseriei, cumpărătorii trec rapid mai departe.