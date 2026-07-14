Ce avere are Simona Halep după retragerea din tenis. În ce și-a investit banii și cât de bine îi merg afacerile
Retragerea din tenis nu a însemnat și sfârșitul activității profesionale pentru Simona Halep. Fosta lideră mondială, care și-a încheiat cariera în februarie 2025, rămâne una dintre cele mai bine plătite sportive din istoria României, iar în ultimii ani și-a construit un portofoliu de investiții în afara terenului.
Doar din premiile obținute în turneele WTA, Simona Halep a încasat peste 40,2 milioane de dolari, performanță care o plasează printre cele mai bine recompensate jucătoare din istoria tenisului feminin. La această sumă se adaugă veniturile obținute din contractele de sponsorizare și colaborările comerciale semnate de-a lungul carierei.
După retragere, fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros și-a îndreptat atenția către proiectele de business și parteneriatele comerciale, fără a se îndepărta complet de lumea sportului.
Hoteluri, investiții imobiliare și contracte de imagine
Una dintre cele mai cunoscute investiții ale Simonei Halep este hotelul pe care îl deține în Poiana Brașov. Proprietatea a fost cumpărată cu aproximativ două milioane de euro, iar ulterior sportiva a investit încă aproximativ 500.000 de euro pentru extinderea și modernizarea unității de cazare. Potrivit informațiilor publice de la momentul investiției, hotelul a beneficiat de lucrări de renovare și de creșterea capacității de cazare.
De-a lungul timpului, presa economică a relatat și despre investițiile sale pe litoral, unde Simona Halep a dezvoltat un proiect hotelier în Mamaia. În paralel, numele fostei sportive a fost asociat și cu mai multe proprietăți imobiliare deținute împreună cu familia în Constanța, ceea ce arată că o parte importantă din câștigurile obținute din tenis au fost orientate către active considerate stabile pe termen lung.
Sursele de venit ale Simonei Halep nu se limitează însă la investițiile imobiliare. De-a lungul carierei, aceasta a avut contracte importante cu branduri internaționale și românești, precum Nike, Wilson, Mercedes-Benz, Hublot, Dedeman, Dorna sau Vodafone. Aceste colaborări au completat în mod semnificativ veniturile obținute din competiții.
Cum își construiește veniturile după retragerea din tenis
Chiar dacă nu mai participă la turnee, Simona Halep continuă să fie un nume valoros pentru companii. În 2026, compania aeriană AnimaWings a anunțat că fosta campioană a devenit ambasadorul oficial al brandului, într-un parteneriat prin care imaginea sportivei este asociată cu planurile de dezvoltare ale operatorului aerian.
Reprezentanții companiei au explicat că alegerea Simonei Halep a fost făcută datorită imaginii sale construite în jurul performanței, profesionalismului și încrederii. La rândul său, fosta jucătoare de tenis a declarat că își dorește să susțină proiecte românești cu potențial de dezvoltare și că a ales să se implice într-un brand în care crede.
În prezent, nu există o evaluare oficială a averii Simonei Halep, iar sportiva nu a făcut publică valoarea patrimoniului său. Totuși, premiile de peste 40 de milioane de dolari câștigate în circuitul WTA, investițiile în domeniul hotelier și imobiliar, precum și contractele de imagine din ultimii ani conturează profilul uneia dintre cele mai prospere foste sportive din România.
După aproape două decenii petrecute în circuitul profesionist, Simona Halep pare să fi ales o strategie diferită de cea a multor foști sportivi: transformarea unei părți importante a câștigurilor în investiții și proiecte care pot genera venituri și după încheierea carierei competiționale. În paralel, colaborările comerciale și aparițiile publice îi mențin numele în atenția publicului, chiar și după retragerea din tenis.
Cât de bine îi merg afacerile după retragerea din tenis
Retragerea din activitatea competițională nu a însemnat și renunțarea la investiții. Din contră, Simona Halep pare să se concentreze tot mai mult pe administrarea proiectelor dezvoltate în ultimii ani și pe extinderea portofoliului de afaceri construit încă din perioada în care evolua în circuitul WTA.
Una dintre cele mai importante investiții rămâne hotelul din Poiana Brașov. Achiziționată în 2019 pentru aproximativ două milioane de euro, proprietatea a trecut printr-un amplu proces de modernizare și extindere, iar la finalul anului 2024 a fost redeschisă ca hotel de patru stele. Unitatea oferă servicii premium, inclusiv centru wellness, jacuzzi, saună, sală de fitness și spații dedicate evenimentelor, fiind unul dintre proiectele în care fosta campioană a investit constant.
În paralel, Simona Halep și-a continuat investițiile în domeniul imobiliar. După succesul primului proiect rezidențial din Mamaia, aceasta s-a implicat în dezvoltarea unor noi investiții pe litoral. Tot în 2023, a devenit asociat majoritar în mai multe companii ale familiei care activează în dezvoltarea imobiliară, după ce a preluat 80% din capitalul unor firme de la fratele său, Nicolae Halep. Una dintre societăți deține autorizație pentru construirea unui hotel în Constanța.
Portofoliul său include și clinica de recuperare și kinetoterapie SIHA, inaugurată în Constanța. Investiția marchează intrarea fostului lider mondial și în domeniul serviciilor medicale, completând afacerile din turism și imobiliare.
Deși Simona Halep nu a făcut publice rezultatele financiare ale investițiilor sale, proiectele dezvoltate în ultimii ani arată că și-a diversificat sursele de venit și continuă să investească după încheierea carierei sportive. În plus, colaborările comerciale și contractele de imagine rămân o componentă importantă a veniturilor sale.
Potrivit celei mai recente ediții a Top 300 Capital, averea Simonei Halep este estimată între 48 și 52 de milioane de euro, ceea ce o menține în clasamentul celor mai bogați români. În spațiul public au apărut și alte estimări privind averea fostei sportive, însă acestea nu sunt confirmate oficial și folosesc metodologii diferite. Astfel, valoarea exactă a patrimoniului rămâne necunoscută.