Ce avere are Simona Halep după retragerea din tenis. În ce și-a investit banii și cât de bine îi merg afacerile

După retragere, fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros și-a îndreptat atenția către proiectele de business și parteneriatele comerciale, fără a se îndepărta complet de lumea sportului.

Hoteluri, investiții imobiliare și contracte de imagine

Una dintre cele mai cunoscute investiții ale Simonei Halep este hotelul pe care îl deține în Poiana Brașov. Proprietatea a fost cumpărată cu aproximativ două milioane de euro, iar ulterior sportiva a investit încă aproximativ 500.000 de euro pentru extinderea și modernizarea unității de cazare. Potrivit informațiilor publice de la momentul investiției, hotelul a beneficiat de lucrări de renovare și de creșterea capacității de cazare.

De-a lungul timpului, presa economică a relatat și despre investițiile sale pe litoral, unde Simona Halep a dezvoltat un proiect hotelier în Mamaia. În paralel, numele fostei sportive a fost asociat și cu mai multe proprietăți imobiliare deținute împreună cu familia în Constanța, ceea ce arată că o parte importantă din câștigurile obținute din tenis au fost orientate către active considerate stabile pe termen lung.

Sursele de venit ale Simonei Halep nu se limitează însă la investițiile imobiliare. De-a lungul carierei, aceasta a avut contracte importante cu branduri internaționale și românești, precum Nike, Wilson, Mercedes-Benz, Hublot, Dedeman, Dorna sau Vodafone. Aceste colaborări au completat în mod semnificativ veniturile obținute din competiții.

Cum își construiește veniturile după retragerea din tenis

Chiar dacă nu mai participă la turnee, Simona Halep continuă să fie un nume valoros pentru companii. În 2026, compania aeriană AnimaWings a anunțat că fosta campioană a devenit ambasadorul oficial al brandului, într-un parteneriat prin care imaginea sportivei este asociată cu planurile de dezvoltare ale operatorului aerian.

Reprezentanții companiei au explicat că alegerea Simonei Halep a fost făcută datorită imaginii sale construite în jurul performanței, profesionalismului și încrederii. La rândul său, fosta jucătoare de tenis a declarat că își dorește să susțină proiecte românești cu potențial de dezvoltare și că a ales să se implice într-un brand în care crede.

În prezent, nu există o evaluare oficială a averii Simonei Halep, iar sportiva nu a făcut publică valoarea patrimoniului său. Totuși, premiile de peste 40 de milioane de dolari câștigate în circuitul WTA, investițiile în domeniul hotelier și imobiliar, precum și contractele de imagine din ultimii ani conturează profilul uneia dintre cele mai prospere foste sportive din România.