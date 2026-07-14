Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii a declarat

Ce proprietăți a declarat Marcel Ciolacu

În declarația de avere completată în septembrie 2024, înainte de plecarea sa de la Palatul Victoria, Marcel Ciolacu declara două terenuri intravilane în municipiul Buzău, cu suprafețe de 387 de metri pătrați și 61,79 metri pătrați. În document apăreau și două case de locuit, tot în Buzău, una de 281 de metri pătrați și alta de 43 de metri pătrați, proprietăți dobândite între 1999 și 2005.

Situația imobiliară s-a schimbat ulterior. Potrivit informațiilor din cea mai recentă declarație de avere publică menționată în 2026, depusă înaintea alegerilor pentru Consiliul Județean Buzău, fostul premier a declarat un apartament de aproape 62 de metri pătrați în municipiul Buzău.

Diferența față de declarațiile anterioare trebuie privită și în contextul partajului voluntar despre care Marcel Ciolacu a vorbit public. În documentele din 2024 apăreau modificări privind titularii proprietăților, fostul premier figurând la acel moment ca unic proprietar pentru imobilul de 43 de metri pătrați și terenul de aproximativ 62 de metri pătrați.

Câți bani avea în conturi după plecarea din Guvern

În septembrie 2024, Marcel Ciolacu declara șapte conturi bancare, în lei și euro, în care se aflau aproximativ 115.000 de lei și puțin peste 100 de euro. În aceeași declarație apăreau două împrumuturi acordate: 490.000 de lei către nepotul său, Mihai-Cristian Ciolacu, și 3.010 lei către Alcom SRL.

Declarația depusă la Camera Deputaților la 29 mai 2025 este listată oficial pe pagina Parlamentului. Presa a relatat, pe baza acestui document, că valoarea sumelor din conturile lui Marcel Ciolacu crescuse cu aproape 600.000 de lei, creștere pusă în legătură cu returnarea împrumutului de 590.000 de lei acordat PSD pentru campania electorală.

În declarația publică menționată înaintea alegerilor locale din noiembrie 2025, Ciolacu figura cu aproape 87.000 de lei în depozite bancare.

Cât câștiga Marcel Ciolacu ca premier

În declarația din 2024, Marcel Ciolacu a trecut venituri totale de 177.531 de lei din indemnizațiile primite de la stat. Din această sumă, 75.410 lei reprezentau indemnizația de deputat, iar 102.121 lei proveneau din funcția de prim-ministru.