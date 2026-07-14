Ce s-a schimbat în averea lui Marcel Ciolacu după plecarea din Guvern. Câți bani are în conturi și ce datorii a declarat
Marcel Ciolacu a plecat din fruntea Guvernului în mai 2025, însă averea fostului premier a rămas în atenția publică, mai ales după anii petrecuți în cele mai importante funcții ale statului. Datele din declarațiile sale de avere arată proprietăți în Buzău, bani în conturi și participații într-o firmă de familie, dar și schimbări importante față de situația financiară declarată în perioada în care conducea Executivul.
În prezent, Marcel Ciolacu este președintele Consiliului Județean Buzău, funcție câștigată la alegerile locale parțiale din decembrie 2025, cu 51,97% din voturi.
Ce proprietăți a declarat Marcel Ciolacu
În declarația de avere completată în septembrie 2024, înainte de plecarea sa de la Palatul Victoria, Marcel Ciolacu declara două terenuri intravilane în municipiul Buzău, cu suprafețe de 387 de metri pătrați și 61,79 metri pătrați. În document apăreau și două case de locuit, tot în Buzău, una de 281 de metri pătrați și alta de 43 de metri pătrați, proprietăți dobândite între 1999 și 2005.
Situația imobiliară s-a schimbat ulterior. Potrivit informațiilor din cea mai recentă declarație de avere publică menționată în 2026, depusă înaintea alegerilor pentru Consiliul Județean Buzău, fostul premier a declarat un apartament de aproape 62 de metri pătrați în municipiul Buzău.
Diferența față de declarațiile anterioare trebuie privită și în contextul partajului voluntar despre care Marcel Ciolacu a vorbit public. În documentele din 2024 apăreau modificări privind titularii proprietăților, fostul premier figurând la acel moment ca unic proprietar pentru imobilul de 43 de metri pătrați și terenul de aproximativ 62 de metri pătrați.
Câți bani avea în conturi după plecarea din Guvern
În septembrie 2024, Marcel Ciolacu declara șapte conturi bancare, în lei și euro, în care se aflau aproximativ 115.000 de lei și puțin peste 100 de euro. În aceeași declarație apăreau două împrumuturi acordate: 490.000 de lei către nepotul său, Mihai-Cristian Ciolacu, și 3.010 lei către Alcom SRL.
Declarația depusă la Camera Deputaților la 29 mai 2025 este listată oficial pe pagina Parlamentului. Presa a relatat, pe baza acestui document, că valoarea sumelor din conturile lui Marcel Ciolacu crescuse cu aproape 600.000 de lei, creștere pusă în legătură cu returnarea împrumutului de 590.000 de lei acordat PSD pentru campania electorală.
În declarația publică menționată înaintea alegerilor locale din noiembrie 2025, Ciolacu figura cu aproape 87.000 de lei în depozite bancare.
Cât câștiga Marcel Ciolacu ca premier
În declarația din 2024, Marcel Ciolacu a trecut venituri totale de 177.531 de lei din indemnizațiile primite de la stat. Din această sumă, 75.410 lei reprezentau indemnizația de deputat, iar 102.121 lei proveneau din funcția de prim-ministru.
Raportat simplu la 12 luni, cele două venituri declarate însemnau o medie de aproape 14.800 de lei pe lună, însă sumele din declarația de avere reprezintă venituri încasate în perioada fiscală raportată și nu trebuie confundate automat cu salariul lunar brut sau net aferent unei singure funcții.
Soția sa, Roxana-Mihaela Ciolacu, declarase venituri de 54.739 de lei de la Lucia Com 94 SRL, societate în care Marcel Ciolacu a avut anterior interese economice.
Firma în care Ciolacu era asociat și datoriile declarate
Marcel Ciolacu a figurat ca asociat la Alcom SRL, firmă din Buzău care desfășoară activități de consultanță pentru afaceri și management. În datele aferente anului 2023, societatea raportase o cifră de afaceri de 209.942 de lei, pierderi de 8.522 de lei și datorii de 163.890 de lei.
Structura asociaților prezentată în documentele analizate îl indica pe Marcel Ion Ciolacu cu o participație de 50,08%, Roxana-Mihaela Ciolacu cu 34,77%, iar Daniel Ciolacu cu 15,15%. În declarațiile mai noi, fostul premier a menționat acțiuni la Alcom SRL evaluate la aproximativ 3.000 de lei.
În ceea ce privește datoriile personale, în 2024 Ciolacu declara trei credite bancare în valoare totală de aproximativ 35.000 de lei. În declarația publică din 2025, citată în 2026, valoarea creditelor menționate era de 25.000 de lei.
|Ce a declarat Marcel Ciolacu
|Situația prezentată în 2026
|Locuință
|Un apartament de aproximativ 61,79 metri pătrați, situat în municipiul Buzău
|Case declarate anterior
|Casa de 281,51 metri pătrați care apărea în declarațiile mai vechi nu mai figurează în cea mai recentă situație publică, după partajul voluntar făcut cu soția
|Terenuri
|Terenurile de 387 și 61,79 metri pătrați din Buzău apăreau în documentele din 2024, însă nu mai sunt prezentate ca două proprietăți distincte în cea mai recentă sinteză publică
|Bani în depozite bancare
|Aproximativ 87.000 de lei
|Acțiuni și părți sociale
|Părți sociale la Alcom SRL, declarate la o valoare de aproximativ 3.000 de lei
|Participație la Alcom SRL
|În documentele anterioare, Marcel Ciolacu figura drept asociat majoritar, cu o participație de 50,08%
|Autoturisme
|Nu apar autoturisme declarate pe numele său
|Bijuterii, tablouri sau obiecte de valoare
|Nu sunt menționate bunuri care să depășească pragul legal de declarare
|Datorii personale
|Credite bancare în valoare totală de aproximativ 25.000 de lei
|Datoriile firmei Alcom SRL
|Firma raporta datorii de 163.890 de lei pentru anul financiar 2023; acestea sunt obligații ale societății și nu trebuie confundate cu datoriile personale ale lui Marcel Ciolacu
|Împrumut acordat nepotului
|Împrumutul de 490.000 de lei acordat nepotului său apărea în declarația din septembrie 2024, dar nu este inclus în sinteza celei mai recente declarații publice
|Împrumut acordat firmei
|În declarația din 2024 apărea un împrumut de 3.010 lei acordat Alcom SRL
|Avere financiară declarată
|Aproximativ 90.000 de lei, dacă sunt adunate depozitele bancare și valoarea declarată a părților sociale, fără evaluarea apartamentului
|Document de referință
|Declarația de avere din noiembrie 2025, cea mai recentă declarație publică identificată până în 2026
Așadar, după plecarea din Guvern, imaginea averii declarate de Marcel Ciolacu este diferită de cea din perioada în care era premier: în cele mai recente informații publice apar un apartament în Buzău, depozite bancare de aproape 87.000 de lei, participația la Alcom SRL și credite de 25.000 de lei. Acestea sunt bunurile și sumele declarate oficial și nu reprezintă o evaluare a averii totale la prețurile actuale de pe piața imobiliară.