Dacia Sandero surprinde Europa: spaniolii spun că noua versiune este una dintre cele mai bune alegeri pentru o mașină nouă
Dacia Sandero continuă să fie unul dintre cele mai apreciate modele din Europa, iar cea mai nouă versiune a reușit să atragă atenția inclusiv în presa auto din Spania. Jurnaliștii catalani au remarcat evoluția modelului și consideră că actualizările aduse de constructor au transformat Sandero într-o mașină mult mai interesantă decât sugerează prețul său.
Modelul Sandero Stepway Extreme este prezentat drept o combinație între accesibilitate, eficiență și echipare modernă. Cu un preț de pornire de aproximativ 18.000 de euro, mașina încearcă să ofere cât mai multe dotări fără să intre în zona de preț a modelelor compacte premium, scrie Il Nacional.
Sandero, modelul care a devenit un succes în Europa
Presa din Spania apreciază faptul că Dacia a reușit să păstreze filozofia originală a modelului: o mașină practică și accesibilă, dar care a primit suficiente îmbunătățiri pentru a concura cu modele mai scumpe.
Jurnaliștii iberici subliniază că Sandero nu mai este perceput doar ca o alegere de buget, ci ca o variantă echilibrată pentru cei care caută o mașină nouă cu costuri rezonabile de achiziție și întreținere.
Popularitatea modelului este susținută și de cifrele de vânzări. În Spania, Dacia a avut o evoluție puternică, cu aproape 50.000 de automobile vândute în primele zece luni din 2025, ceea ce i-a oferit o cotă de aproximativ 5% din piața auto.
Versiunea Stepway Extreme aduce un aspect mai aventuros și o serie de echipări care o poziționează mai sus față de variantele standard. Printre dotări se regăsesc faruri LED, lumini de zi LED, jante din aliaj de 16 inch, climatizare automată, oglinzi electrice cu încălzire și un interior cu elemente specifice versiunii Extreme.
Sistemul multimedia include un ecran tactil de 10 inch, compatibil cu Android Auto și Apple CarPlay, conectivitate USB și comenzi amplasate pentru acces rapid.
Motor eficient, GPL, dar și mai multe sisteme de siguranță
Unul dintre avantajele tradiționale ale modelelor Dacia rămâne eficiența, iar Sandero Stepway Extreme continuă această direcție. Mașina este disponibilă cu motor ECO-G de 1,2 litri, cu trei cilindri, care poate utiliza atât benzină, cât și GPL.
Versiunea pe benzină dezvoltă aproximativ 115 cai-putere, iar cea alimentată cu GPL ajunge la 120 de cai-putere. Viteza maximă este de aproximativ 180 km/h, iar cumpărătorii pot alege între o transmisie manuală și una automată.
Sistemul GPL este unul dintre punctele importante pentru cei interesați de costuri reduse de exploatare, iar eticheta ECO contribuie la atractivitatea modelului în orașele unde există restricții pentru anumite tipuri de motorizări.
La capitolul siguranță, Sandero Stepway Extreme vine cu mai multe sisteme moderne: avertizare pentru oboseala șoferului, monitorizare indirectă a presiunii pneurilor, asistență pentru menținerea benzii, cameră pentru mersul cu spatele, frânare automată de urgență și senzori de parcare.
De asemenea, modelul include frână de parcare electrică și sisteme de asistență care până nu demult erau întâlnite mai ales pe mașini din clase superioare.
Verdictul presei catalane arată o schimbare importantă în percepția asupra mărcii românești. Dacia nu mai este văzută doar ca producătorul mașinilor ieftine, ci ca un constructor care reușește să ofere un raport foarte bun între preț, dotări și costuri de utilizare.
Sandero rămâne astfel una dintre cele mai importante arme ale grupului Renault pe piața europeană, iar succesul său arată că mulți clienți caută astăzi mai multă valoare și mai puțin statut.