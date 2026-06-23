Dacia Sandero surprinde Europa: spaniolii spun că noua versiune este una dintre cele mai bune alegeri pentru o mașină nouă

Sandero, modelul care a devenit un succes în Europa

Presa din Spania apreciază faptul că Dacia a reușit să păstreze filozofia originală a modelului: o mașină practică și accesibilă, dar care a primit suficiente îmbunătățiri pentru a concura cu modele mai scumpe.

Jurnaliștii iberici subliniază că Sandero nu mai este perceput doar ca o alegere de buget, ci ca o variantă echilibrată pentru cei care caută o mașină nouă cu costuri rezonabile de achiziție și întreținere.

Popularitatea modelului este susținută și de cifrele de vânzări. În Spania, Dacia a avut o evoluție puternică, cu aproape 50.000 de automobile vândute în primele zece luni din 2025, ceea ce i-a oferit o cotă de aproximativ 5% din piața auto.

Versiunea Stepway Extreme aduce un aspect mai aventuros și o serie de echipări care o poziționează mai sus față de variantele standard. Printre dotări se regăsesc faruri LED, lumini de zi LED, jante din aliaj de 16 inch, climatizare automată, oglinzi electrice cu încălzire și un interior cu elemente specifice versiunii Extreme.

Sistemul multimedia include un ecran tactil de 10 inch, compatibil cu Android Auto și Apple CarPlay, conectivitate USB și comenzi amplasate pentru acces rapid.

Motor eficient, GPL, dar și mai multe sisteme de siguranță

Unul dintre avantajele tradiționale ale modelelor Dacia rămâne eficiența, iar Sandero Stepway Extreme continuă această direcție. Mașina este disponibilă cu motor ECO-G de 1,2 litri, cu trei cilindri, care poate utiliza atât benzină, cât și GPL.

Versiunea pe benzină dezvoltă aproximativ 115 cai-putere, iar cea alimentată cu GPL ajunge la 120 de cai-putere. Viteza maximă este de aproximativ 180 km/h, iar cumpărătorii pot alege între o transmisie manuală și una automată.