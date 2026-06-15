Dacia Sandero Stepway, pusă la zid de Fiat Grande Panda? Britanicii au dat verdictul într-un duel al mașinilor ieftine
Dacia Sandero Stepway a fost pusă față în față cu noua Fiat Grande Panda într-un test britanic care a încercat să răspundă la o întrebare simplă: care este mașina mică, accesibilă și practică pe care merită să o alegi dacă nu vrei să plătești preț de SUV, dar vrei ceva mai mult decât un hatchback banal?
Comparația a fost descrisă drept „un duel briliant”, conform Prosport, pentru că cele două modele atacă aceeași zonă de piață, dar o fac cu filosofii diferite. Dacia merge pe rețeta cunoscută: spațiu, simplitate, gardă la sol mai mare și costuri cât mai mici. Fiat încearcă să aducă în aceeași ecuație un plus de stil, tehnologie hibridă și farmec retro, inspirat de Panda originală din anii ’80.
Ce au comparat britanicii la Dacia și Fiat
Testul a pus față în față Fiat Grande Panda Hybrid Pop și Dacia Sandero Stepway TCe 110 Extreme. Ambele sunt mașini compacte, cu motoare mici, trei cilindri, putere apropiată și prețuri relativ similare. Diferențele apar însă la detalii, acolo unde fiecare producător încearcă să convingă alt tip de client.
Fiat Grande Panda vine cu un motor hibrid de 1,2 litri, care dezvoltă 109 cai putere și este legat la o transmisie automată cu șase trepte. Dacia Sandero Stepway folosește un motor pe benzină de 1,0 litri, tot de 109 cai putere, cuplat la o cutie manuală cu șase trepte. Pe hârtie, cifrele sunt apropiate, dar experiența de condus este diferită.
Grande Panda a fost apreciată pentru modul în care sistemul hibrid ajută motorul la viteze mici, mai ales în oraș. Mașina italiană pare mai relaxată în trafic urban și mai rafinată în situațiile în care opririle și pornirile sunt dese. Cutia automată contribuie și ea la senzația de confort, mai ales pentru cei care nu mai vor schimbător manual în traficul zilnic.
Dacia Sandero Stepway a fost lăudată, în schimb, pentru felul în care se mișcă raportat la preț și putere. Britanicii au descris-o ca fiind surprinzător de vioaie, cu o greutate redusă și o reacție bună pentru o mașină de buget. Nu încearcă să pară premium, dar livrează exact ce promite: funcționalitate, spațiu și costuri ținute sub control.
Dacia câștigă la preț, Fiat punctează la rafinament
Unul dintre marile avantaje ale Daciei rămâne prețul. Sandero Stepway TCe 110 Extreme, în configurația testată, costă 18.365 de lire sterline, în timp ce Fiat Grande Panda Hybrid Pop pornește de la 18.995 de lire. Diferența nu este enormă, dar contează într-un segment în care fiecare sută de lire poate influența decizia finală.
Mai important pentru Dacia este faptul că modelul românesc oferă mult spațiu și echipare generoasă pentru bani mai puțini. Sandero Stepway rămâne una dintre acele mașini care nu încearcă să impresioneze prin artificii, ci prin raportul dintre preț, dimensiuni și utilitate. Pentru o familie mică sau pentru cineva care vrea o mașină simplă, dar suficient de încăpătoare, argumentul este puternic.
Fiat Grande Panda recuperează însă prin design și prin senzația generală că este o mașină mai specială. Stilul său pătrățos, detaliile retro și interpretarea modernă a unui nume celebru îi dau personalitate. Într-o piață în care multe modele mici ajung să semene între ele, Fiat încearcă să vândă nu doar transport, ci și caracter.
Acolo s-a făcut, de fapt, diferența în verdictul final. Britanicii au ales Fiat Grande Panda ca învingătoare, datorită sistemului hibrid mai plăcut, consumului mai bun, designului mai inspirat și impresiei că modelul italian reușește să transforme o mașină de buget într-un produs cu mai multă identitate.
Verdictul nu este o înfrângere dură pentru Sandero Stepway
Chiar dacă Dacia Sandero Stepway a terminat comparația pe locul doi, rezultatul nu este deloc unul rușinos. Modelul produs sub marca românească rămâne foarte competitiv, mai ales pentru cumpărătorii care pun pe primul loc prețul, spațiul și costurile de utilizare.
Sandero Stepway continuă să fie una dintre cele mai logice alegeri din Europa pentru cei care vor o mașină nouă, robustă, simplă și accesibilă. Nu are rafinamentul hibrid al Fiatului și nici același efect vizual, dar compensează printr-o formulă greu de bătut: multă mașină pentru bani relativ puțini.
Fiat Grande Panda câștigă duelul prin emoție și tehnologie, Dacia Sandero Stepway rămâne campioana pragmatismului. Iar tocmai de aici vine interesul comparației: cele două modele demonstrează că mașinile ieftine nu au dispărut complet, ci au devenit mai rare, mai atent construite și mai importante pentru șoferii care refuză să plătească sume uriașe pentru mobilitate de zi cu zi.
În final, alegerea depinde de ce cauți. Dacă vrei o mașină mai simpatică, hibridă și mai modernă în oraș, Fiat Grande Panda are argumente solide. Dacă vrei spațiu, simplitate și un preț mai bun, Dacia Sandero Stepway rămâne una dintre cele mai puternice oferte ale momentului.