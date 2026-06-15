Dacia Sandero Stepway, pusă la zid de Fiat Grande Panda? Britanicii au dat verdictul într-un duel al mașinilor ieftine

Ce au comparat britanicii la Dacia și Fiat

Testul a pus față în față Fiat Grande Panda Hybrid Pop și Dacia Sandero Stepway TCe 110 Extreme. Ambele sunt mașini compacte, cu motoare mici, trei cilindri, putere apropiată și prețuri relativ similare. Diferențele apar însă la detalii, acolo unde fiecare producător încearcă să convingă alt tip de client.

Fiat Grande Panda vine cu un motor hibrid de 1,2 litri, care dezvoltă 109 cai putere și este legat la o transmisie automată cu șase trepte. Dacia Sandero Stepway folosește un motor pe benzină de 1,0 litri, tot de 109 cai putere, cuplat la o cutie manuală cu șase trepte. Pe hârtie, cifrele sunt apropiate, dar experiența de condus este diferită.

Grande Panda a fost apreciată pentru modul în care sistemul hibrid ajută motorul la viteze mici, mai ales în oraș. Mașina italiană pare mai relaxată în trafic urban și mai rafinată în situațiile în care opririle și pornirile sunt dese. Cutia automată contribuie și ea la senzația de confort, mai ales pentru cei care nu mai vor schimbător manual în traficul zilnic.

Dacia Sandero Stepway a fost lăudată, în schimb, pentru felul în care se mișcă raportat la preț și putere. Britanicii au descris-o ca fiind surprinzător de vioaie, cu o greutate redusă și o reacție bună pentru o mașină de buget. Nu încearcă să pară premium, dar livrează exact ce promite: funcționalitate, spațiu și costuri ținute sub control.

Dacia câștigă la preț, Fiat punctează la rafinament

Unul dintre marile avantaje ale Daciei rămâne prețul. Sandero Stepway TCe 110 Extreme, în configurația testată, costă 18.365 de lire sterline, în timp ce Fiat Grande Panda Hybrid Pop pornește de la 18.995 de lire. Diferența nu este enormă, dar contează într-un segment în care fiecare sută de lire poate influența decizia finală.

Mai important pentru Dacia este faptul că modelul românesc oferă mult spațiu și echipare generoasă pentru bani mai puțini. Sandero Stepway rămâne una dintre acele mașini care nu încearcă să impresioneze prin artificii, ci prin raportul dintre preț, dimensiuni și utilitate. Pentru o familie mică sau pentru cineva care vrea o mașină simplă, dar suficient de încăpătoare, argumentul este puternic.

Fiat Grande Panda recuperează însă prin design și prin senzația generală că este o mașină mai specială. Stilul său pătrățos, detaliile retro și interpretarea modernă a unui nume celebru îi dau personalitate. Într-o piață în care multe modele mici ajung să semene între ele, Fiat încearcă să vândă nu doar transport, ci și caracter.