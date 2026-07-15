Dacia Sandero nu mai este cea mai vândută mașină din Europa. Modelul care i-a luat locul în iunie
Dacia Sandero a cedat poziția de lider pe piața auto europeană după mai multe luni în care a dominat clasamentele de vânzări. În luna iunie, modelul produs la Mioveni a fost depășit de Tesla Model Y, care a înregistrat un avans puternic al livrărilor și a urcat pe primul loc în Europa.
Chiar dacă Sandero nu a mai ocupat prima poziție, rezultatul nu este unul negativ pentru marca românească. Din contră, modelul a reușit să înregistreze prima creștere lunară a vânzărilor din acest an, semn că interesul cumpărătorilor rămâne ridicat într-o piață europeană aflată în continuă schimbare.
Tesla Model Y revine în fruntea clasamentului
Potrivit datelor provizorii analizate de Profit, Tesla Model Y a fost cea mai vândută mașină din Europa în luna iunie, cu 31.647 de unități livrate, scrie Profit.
Dacia Sandero s-a clasat pe locul al doilea, după ce a fost comercializată în 24.106 exemplare. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, modelul românesc a înregistrat o creștere modestă, de 0,7%, fiind prima evoluție pozitivă consemnată în 2026.
Locul al treilea a revenit modelului Renault Clio, care a ajuns la 20.729 de automobile vândute. Cu toate acestea, hatchback-ul francez a înregistrat un declin de aproximativ 30% față de iunie 2025.
Cum arată topul celor mai vândute modele din Europa
Primele zece poziții ale clasamentului sunt dominate de modele compacte și SUV-uri, într-o combinație care reflectă preferințele actuale ale cumpărătorilor europeni.
Pe lângă Tesla Model Y, Dacia Sandero și Renault Clio, în top 10 se mai regăsesc:
- Volkswagen T-Roc;
- Peugeot 208;
- Volkswagen Golf;
- Tesla Model 3;
- Volkswagen Tiguan;
- Toyota Yaris Cross;
- Skoda Octavia.
Prezența a două modele Tesla în primele locuri confirmă revenirea producătorului american după o perioadă în care livrările au oscilat pe mai multe piețe europene.
Clio conduce clasamentul pe primele șase luni ale anului
Dacă iunie a adus schimbări importante în clasamentul lunar, situația este diferită atunci când sunt analizate vânzările cumulate din prima jumătate a anului.
În intervalul ianuarie-iunie 2026, Renault Clio ocupă prima poziție în Europa, chiar dacă livrările sale au scăzut cu 10,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Dacia Sandero se află pe locul secund, cu un recul de 17,3% al vânzărilor în primele șase luni ale anului.
Cea mai spectaculoasă evoluție aparține însă lui Tesla Model Y, care a urcat pe locul al treilea în clasamentul general și a înregistrat o creștere de 60,2% față de primul semestru din 2025.