Dacia Sandero nu mai este cea mai vândută mașină din Europa. Modelul care i-a luat locul în iunie

Tesla Model Y revine în fruntea clasamentului

Potrivit datelor provizorii analizate de Profit, Tesla Model Y a fost cea mai vândută mașină din Europa în luna iunie, cu 31.647 de unități livrate, scrie Profit.

Dacia Sandero s-a clasat pe locul al doilea, după ce a fost comercializată în 24.106 exemplare. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, modelul românesc a înregistrat o creștere modestă, de 0,7%, fiind prima evoluție pozitivă consemnată în 2026.

Locul al treilea a revenit modelului Renault Clio, care a ajuns la 20.729 de automobile vândute. Cu toate acestea, hatchback-ul francez a înregistrat un declin de aproximativ 30% față de iunie 2025.

Cum arată topul celor mai vândute modele din Europa

Primele zece poziții ale clasamentului sunt dominate de modele compacte și SUV-uri, într-o combinație care reflectă preferințele actuale ale cumpărătorilor europeni.

Pe lângă Tesla Model Y, Dacia Sandero și Renault Clio, în top 10 se mai regăsesc:

Volkswagen T-Roc;

Peugeot 208;

Volkswagen Golf;

Tesla Model 3;

Volkswagen Tiguan;

Toyota Yaris Cross;

Skoda Octavia.

Prezența a două modele Tesla în primele locuri confirmă revenirea producătorului american după o perioadă în care livrările au oscilat pe mai multe piețe europene.

Clio conduce clasamentul pe primele șase luni ale anului

Dacă iunie a adus schimbări importante în clasamentul lunar, situația este diferită atunci când sunt analizate vânzările cumulate din prima jumătate a anului.