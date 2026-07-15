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Dacia Sandero nu mai este cea mai vândută mașină din Europa. Modelul care i-a luat locul în iunie

Dacia Sandero nu mai este cea mai vândută mașină din Europa. Modelul care i-a luat locul în iunie
Dacia Sandero / Foto: Profimedia
Iulia Kelt
de Iulia Kelt
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Dacia Sandero a cedat poziția de lider pe piața auto europeană după mai multe luni în care a dominat clasamentele de vânzări. În luna iunie, modelul produs la Mioveni a fost depășit de Tesla Model Y, care a înregistrat un avans puternic al livrărilor și a urcat pe primul loc în Europa.

Chiar dacă Sandero nu a mai ocupat prima poziție, rezultatul nu este unul negativ pentru marca românească. Din contră, modelul a reușit să înregistreze prima creștere lunară a vânzărilor din acest an, semn că interesul cumpărătorilor rămâne ridicat într-o piață europeană aflată în continuă schimbare.

Tesla Model Y revine în fruntea clasamentului

Potrivit datelor provizorii analizate de Profit, Tesla Model Y a fost cea mai vândută mașină din Europa în luna iunie, cu 31.647 de unități livrate, scrie Profit.

Dacia Sandero s-a clasat pe locul al doilea, după ce a fost comercializată în 24.106 exemplare. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, modelul românesc a înregistrat o creștere modestă, de 0,7%, fiind prima evoluție pozitivă consemnată în 2026.

Locul al treilea a revenit modelului Renault Clio, care a ajuns la 20.729 de automobile vândute. Cu toate acestea, hatchback-ul francez a înregistrat un declin de aproximativ 30% față de iunie 2025.

Cum arată topul celor mai vândute modele din Europa

Primele zece poziții ale clasamentului sunt dominate de modele compacte și SUV-uri, într-o combinație care reflectă preferințele actuale ale cumpărătorilor europeni.

Pe lângă Tesla Model Y, Dacia Sandero și Renault Clio, în top 10 se mai regăsesc:

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  • Volkswagen T-Roc;
  • Peugeot 208;
  • Volkswagen Golf;
  • Tesla Model 3;
  • Volkswagen Tiguan;
  • Toyota Yaris Cross;
  • Skoda Octavia.

Prezența a două modele Tesla în primele locuri confirmă revenirea producătorului american după o perioadă în care livrările au oscilat pe mai multe piețe europene.

Clio conduce clasamentul pe primele șase luni ale anului

Dacă iunie a adus schimbări importante în clasamentul lunar, situația este diferită atunci când sunt analizate vânzările cumulate din prima jumătate a anului.

În intervalul ianuarie-iunie 2026, Renault Clio ocupă prima poziție în Europa, chiar dacă livrările sale au scăzut cu 10,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Dacia Sandero se află pe locul secund, cu un recul de 17,3% al vânzărilor în primele șase luni ale anului.

Cea mai spectaculoasă evoluție aparține însă lui Tesla Model Y, care a urcat pe locul al treilea în clasamentul general și a înregistrat o creștere de 60,2% față de primul semestru din 2025.

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