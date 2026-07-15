Creatorul Claude sugerează într-o reclamă că AI-ul ar putea ucide omenirea. Strategia Anthropic stârnește controverse

O reclamă care seamănă cu un avertisment public

Clipul începe cu imaginea unei case în flăcări. Sunt prezentate apoi camere de supraveghere și un sistem care scanează fețele oamenilor dintr-o mulțime. Vocile din fundal întreabă dacă AI-ul poate fi considerat sigur și cine va stabili regulile.

Cel mai controversat moment apare atunci când cineva întreabă cine va „apăsa frâna” dacă situația scapă de sub control. Imediat după această replică, pe ecran apare un cimitir. Mesajul sugerează că lipsa unor măsuri de siguranță ar putea avea consecințe catastrofale.

La final, tonul devine mai optimist. Anthropic folosește sloganul „Există speranță în întrebările dificile”. Compania transmite că temerile publicului sunt legitime, dar și că încearcă să găsească răspunsuri înainte ca problemele să devină imposibil de controlat.

I think the questions on everyone’s mind is, can Anthropic be trusted? https://t.co/OTExfm2lXl — terminally onλine εngineer (@tekbog) July 14, 2026

Sam Altman a crezut că reclama este o parodie

Campania a fost difuzată inclusiv în timpul unui meci de la Campionatul Mondial. Reacțiile de pe internet au apărut rapid. Mai mulți utilizatori au ironizat faptul că o companie care vinde acces la AI își promovează produsul folosind imagini asociate cu moartea.

Sam Altman, șeful OpenAI, a comentat că inițial a crezut că videoclipul este o parodie. Mesajul său a amplificat disputa dintre cele două companii. OpenAI și Anthropic concurează direct pentru utilizatori, dezvoltatori și contracte cu marile organizații.

Anthropic a fost fondată de foști angajați OpenAI. Compania și-a construit identitatea în jurul ideii că modelele puternice trebuie dezvoltate cu mai multă prudență. Această poziționare îi permite să prezinte Claude drept o alternativă mai responsabilă la alte sisteme AI.