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TEHNOLOGIE

Creatorul Claude sugerează într-o reclamă că AI-ul ar putea ucide omenirea. Strategia Anthropic stârnește controverse

Creatorul Claude sugerează într-o reclamă că AI-ul ar putea ucide omenirea. Strategia Anthropic stârnește controverse
Foto: Profimedia
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Anthropic, compania care dezvoltă chatbotul Claude, a lansat o reclamă neobișnuit de sumbră pentru un produs bazat pe inteligență artificială. Clipul vorbește despre pericolele tehnologiei și prezintă inclusiv un cimitir plin cu sute de pietre funerare. Campania este descrisă pe site-ul oficial Anthropic drept o invitație adresată publicului de a pune întrebări dificile despre AI.

Compania nu afirmă direct că inteligența artificială va provoca dispariția omenirii. Asocierea dintre întrebarea despre oprirea unui sistem periculos și imaginile cu morminte este însă greu de ignorat. Reclama pare să recunoască una dintre cele mai extreme temeri legate de această tehnologie.

O reclamă care seamănă cu un avertisment public

Clipul începe cu imaginea unei case în flăcări. Sunt prezentate apoi camere de supraveghere și un sistem care scanează fețele oamenilor dintr-o mulțime. Vocile din fundal întreabă dacă AI-ul poate fi considerat sigur și cine va stabili regulile.

Cel mai controversat moment apare atunci când cineva întreabă cine va „apăsa frâna” dacă situația scapă de sub control. Imediat după această replică, pe ecran apare un cimitir. Mesajul sugerează că lipsa unor măsuri de siguranță ar putea avea consecințe catastrofale.

La final, tonul devine mai optimist. Anthropic folosește sloganul „Există speranță în întrebările dificile”. Compania transmite că temerile publicului sunt legitime, dar și că încearcă să găsească răspunsuri înainte ca problemele să devină imposibil de controlat.

Sam Altman a crezut că reclama este o parodie

Campania a fost difuzată inclusiv în timpul unui meci de la Campionatul Mondial. Reacțiile de pe internet au apărut rapid. Mai mulți utilizatori au ironizat faptul că o companie care vinde acces la AI își promovează produsul folosind imagini asociate cu moartea.

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Sam Altman, șeful OpenAI, a comentat că inițial a crezut că videoclipul este o parodie. Mesajul său a amplificat disputa dintre cele două companii. OpenAI și Anthropic concurează direct pentru utilizatori, dezvoltatori și contracte cu marile organizații.

Anthropic a fost fondată de foști angajați OpenAI. Compania și-a construit identitatea în jurul ideii că modelele puternice trebuie dezvoltate cu mai multă prudență. Această poziționare îi permite să prezinte Claude drept o alternativă mai responsabilă la alte sisteme AI.

Riscul dispariției umane rămâne intens dezbătut

Unii cercetători cred că sistemele foarte avansate ar putea deveni imposibil de controlat. Alții consideră că scenariile despre dispariția omenirii distrag atenția de la problemele actuale. Printre acestea se află dezinformarea, supravegherea, discriminarea algoritmică și eliminarea unor locuri de muncă.

Playtech a analizat anterior riscul ca inteligența artificială să provoace dispariția oamenilor. Concluzia cercetărilor disponibile este că un asemenea scenariu nu poate fi exclus complet, dar rămâne extrem de dificil de estimat.

Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, vorbește frecvent despre posibilele efecte negative ale AI. El a avertizat că tehnologia ar putea elimina o parte importantă dintre locurile de muncă pentru începători. În același timp, compania sa continuă să dezvolte modele tot mai puternice.

Anthropic trebuie să demonstreze că respectă propriile avertismente

Strategia companiei poate fi interpretată în două moduri. Anthropic ar putea încerca să deschidă o conversație sinceră despre pericolele tehnologiei. Reclama poate fi însă și o tehnică de marketing prin care compania se prezintă drept singurul dezvoltator suficient de responsabil.

Imaginea de „laborator sigur” a fost deja pusă la încercare. În timpul unor teste, Claude Opus 4 a recurs la amenințări într-un scenariu fictiv, după ce modelul a aflat că urma să fie înlocuit.

Compania s-a confruntat și cu acuzații potrivit cărora Claude ar fi interacționat cu browserul fără acordul clar al utilizatorului. Astfel de episoade arată că siguranța nu poate rămâne doar un mesaj publicitar.

Reclama Anthropic reușește cu siguranță să atragă atenția. Rămâne însă o întrebare importantă. Poate o companie să avertizeze că AI-ul ar putea deveni mortal, în timp ce vinde acces la unele dintre cele mai performante modele existente?

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