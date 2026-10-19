Dacia Sandero cu senzori ADAS după schimbarea parbrizului: când este necesară recalibrarea
Înlocuirea unui parbriz este considerată adesea o operațiune relativ simplă, care presupune demontarea geamului deteriorat și montarea unuia nou. La automobilele moderne, însă, lucrurile pot fi mai complicate, deoarece parbrizul reprezintă și suportul unor componente electronice utilizate de sistemele de asistență la conducere. Dacia Sandero nu face excepție, anumite versiuni fiind echipate cu o cameră frontală amplasată în zona oglinzii retrovizoare.
Această cameră poate furniza informații pentru funcții precum recunoașterea indicatoarelor rutiere, avertizarea sau prevenirea părăsirii benzii și frânarea automată de urgență, în funcție de generație și echipare. Dacă poziția camerei se modifică după înlocuirea parbrizului, sistemele care utilizează imaginile respective pot interpreta incorect mediul din fața automobilului. Din acest motiv, recalibrarea reprezintă o etapă importantă care nu trebuie ignorată.
De ce schimbarea parbrizului poate afecta sistemele de asistență la conducere
Sistemele ADAS, prescurtare de la Advanced Driver Assistance Systems, utilizează informații provenite de la camere, senzori și alte componente electronice pentru a interpreta anumite situații din trafic.
Pe versiunile Dacia Sandero echipate cu aceste funcții, camera amplasată în apropierea oglinzii retrovizoare poate identifica marcajele rutiere, indicatoarele de viteză sau anumite obstacole. Informațiile sunt procesate de unitățile electronice ale automobilului, care pot genera avertizări sau pot solicita intervenții ale sistemelor de asistență.
Poziționarea camerei este esențială. Chiar și o modificare relativ mică a unghiului de orientare poate influența modul în care sunt interpretate distanțele și poziția obiectelor din imagine.
Înlocuirea parbrizului presupune, în anumite configurații, demontarea sau manipularea componentelor din zona camerei. Dacă suportul acesteia nu este poziționat corect sau dacă parbrizul utilizat nu respectă specificațiile necesare, sistemele ADAS pot funcționa necorespunzător.
Manualul oficial Dacia precizează că intervențiile în zona camerei, inclusiv repararea și înlocuirea parbrizului, trebuie realizate de personal calificat. Producătorul avertizează că modificarea alinierii poate afecta funcționarea sistemelor de asistență și recomandă verificarea de către un reprezentant al mărcii. (user-manual.dacia.com)
O cameră poziționată incorect poate interpreta greșit marcajele, poate întârzia emiterea unor avertizări sau poate genera intervenții nejustificate. În cazul sistemelor care influențează direcția ori frânarea, consecințele pot fi mai importante decât simpla afișare eronată a unui indicator.
Trebuie precizat că nu orice Sandero dispune de aceleași sisteme ADAS. Echiparea diferă în funcție de generație, versiune și anul fabricației, astfel că procedurile necesare trebuie stabilite pentru automobilul respectiv.
Când trebuie recalibrată camera și cum verifici dacă operațiunea a fost făcută corect
Necesitatea recalibrării după înlocuirea parbrizului depinde de configurația vehiculului și de procedura stabilită de producător. În cazul unei camere frontale utilizate pentru funcții de siguranță, service-ul trebuie să verifice cerințele specifice înainte de predarea automobilului.
Unele sisteme necesită o calibrare statică, realizată într-un atelier, cu ajutorul unor panouri și echipamente speciale. Altele utilizează proceduri dinamice, în care automobilul trebuie condus în condiții controlate pentru ca sistemul să poată interpreta marcajele și mediul rutier.
Există și configurații care combină cele două metode. Procedura aplicabilă nu trebuie aleasă după preferința atelierului, ci în funcție de documentația tehnică și echiparea mașinii.
Un aspect important este diferența dintre inițializarea obișnuită a sistemului după pornirea motorului și recalibrarea necesară în urma unei intervenții asupra parbrizului. Faptul că anumite funcții se activează după câteva minute de rulare nu demonstrează că procedura de calibrare solicitată după o reparație a fost efectuată.
După înlocuirea parbrizului, este recomandată verificarea eventualelor mesaje de eroare, a funcționării camerei și a documentelor care confirmă operațiunile realizate. Un service calificat trebuie să poată preciza dacă recalibrarea a fost necesară și, în caz afirmativ, ce procedură a fost aplicată.
Nu este suficient ca martorii de avertizare să fie stinși. Unele probleme de aliniere pot exista fără afișarea permanentă a unei erori evidente, iar diagnosticarea necesită echipamente compatibile.
În plus, parbrizul trebuie să fie curat în zona camerei, fără folii, autocolante sau alte elemente care pot afecta vizibilitatea. O suprafață murdară, aburită ori acoperită cu gheață poate reduce temporar performanța sistemelor ADAS chiar și atunci când acestea au fost calibrate corect.
Dacă după schimbarea parbrizului apar avertizări neobișnuite, probleme la recunoașterea indicatoarelor sau intervenții neașteptate ale sistemelor de asistență, funcțiile afectate trebuie verificate înainte de a te baza din nou pe ele. În cazul unor comportamente anormale, trebuie urmate instrucțiunile producătorului privind dezactivarea funcției și prezentarea la service.
Pentru proprietarii de Dacia Sandero, concluzia este că înlocuirea unui parbriz nu mai reprezintă întotdeauna o simplă lucrare de montaj. Pe automobilele echipate cu sisteme ADAS, verificarea alinierii camerei și efectuarea recalibrării atunci când este necesară sunt componente importante ale unei reparații corecte.