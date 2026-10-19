Dacia Sandero cu senzori ADAS după schimbarea parbrizului: când este necesară recalibrarea

De ce schimbarea parbrizului poate afecta sistemele de asistență la conducere

Sistemele ADAS, prescurtare de la Advanced Driver Assistance Systems, utilizează informații provenite de la camere, senzori și alte componente electronice pentru a interpreta anumite situații din trafic.

Pe versiunile Dacia Sandero echipate cu aceste funcții, camera amplasată în apropierea oglinzii retrovizoare poate identifica marcajele rutiere, indicatoarele de viteză sau anumite obstacole. Informațiile sunt procesate de unitățile electronice ale automobilului, care pot genera avertizări sau pot solicita intervenții ale sistemelor de asistență.

Poziționarea camerei este esențială. Chiar și o modificare relativ mică a unghiului de orientare poate influența modul în care sunt interpretate distanțele și poziția obiectelor din imagine.

Înlocuirea parbrizului presupune, în anumite configurații, demontarea sau manipularea componentelor din zona camerei. Dacă suportul acesteia nu este poziționat corect sau dacă parbrizul utilizat nu respectă specificațiile necesare, sistemele ADAS pot funcționa necorespunzător.

Manualul oficial Dacia precizează că intervențiile în zona camerei, inclusiv repararea și înlocuirea parbrizului, trebuie realizate de personal calificat. Producătorul avertizează că modificarea alinierii poate afecta funcționarea sistemelor de asistență și recomandă verificarea de către un reprezentant al mărcii. (user-manual.dacia.com)

O cameră poziționată incorect poate interpreta greșit marcajele, poate întârzia emiterea unor avertizări sau poate genera intervenții nejustificate. În cazul sistemelor care influențează direcția ori frânarea, consecințele pot fi mai importante decât simpla afișare eronată a unui indicator.

Trebuie precizat că nu orice Sandero dispune de aceleași sisteme ADAS. Echiparea diferă în funcție de generație, versiune și anul fabricației, astfel că procedurile necesare trebuie stabilite pentru automobilul respectiv.