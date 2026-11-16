Cum reglează bușonul presiunea și ce se întâmplă când supapele nu mai funcționează

Sistemul de răcire al motorului este proiectat să funcționeze sub presiune, deoarece creșterea presiunii permite lichidului de răcire să atingă temperaturi mai ridicate fără să înceapă să fiarbă. Bușonul vasului de expansiune integrează un mecanism de reglare care permite evacuarea presiunii atunci când aceasta depășește limita stabilită de producător. În funcție de construcția componentei, sistemul include și o funcție de compensare a depresiunii apărute atunci când motorul se răcește, prevenind solicitarea excesivă a furtunurilor și a altor elemente ale circuitului.

Dacă supapa de suprapresiune se deschide prea devreme sau garnitura bușonului nu mai etanșează corespunzător, circuitul poate pierde presiune înainte de atingerea valorii normale de funcționare. În aceste condiții, temperatura la care lichidul începe să fiarbă poate scădea, favorizând formarea vaporilor în zonele foarte fierbinți ale motorului. Rezultatul poate fi eliminarea lichidului prin sistemul de preaplin, apariția unor urme uscate de antigel în jurul vasului sau variații ale temperaturii. În situația opusă, dacă supapa nu permite evacuarea suprapresiunii atunci când ar trebui, furtunurile, radiatorul și racordurile pot fi supuse unor solicitări peste limitele prevăzute.

Un detaliu esențial este că furtunurile unui motor cald pot deveni ferme în mod normal, tocmai pentru că instalația funcționează sub presiune. Prin urmare, simpla senzație că un furtun este tare nu demonstrează existența unei defecțiuni. În schimb, combinația dintre presiune neobișnuită, pierderi de lichid, supraîncălzire și eliminarea repetată a antigelului justifică o verificare tehnică. Bușonul nu trebuie deschis niciodată când motorul este fierbinte, deoarece lichidul și vaporii aflați sub presiune pot provoca arsuri grave.

Cum se testează bușonul și de ce înlocuirea la întâmplare nu este întotdeauna soluția

Verificarea bușonului se poate realiza cu ajutorul unui aparat de testare a presiunii, echipat cu adaptorul corespunzător. Procedura permite identificarea presiunii la care supapa începe să se deschidă și evaluarea capacității componentei de a menține etanșeitatea. Valorile acceptabile trebuie preluate din documentația tehnică a modelului și motorizării respective, deoarece nu toate sistemele de răcire funcționează la aceeași presiune. Montarea unui bușon care seamănă vizual cu piesa originală, dar are altă presiune nominală de deschidere, poate modifica funcționarea instalației și poate provoca probleme suplimentare.

Dacă testul confirmă că bușonul este defect, înlocuirea lui cu o componentă având specificațiile corecte reprezintă o intervenție relativ simplă. Totuși, dispariția temporară a simptomelor nu trebuie considerată dovada că sistemul de răcire nu mai are alte probleme. Pierderile externe, termostatul defect, radiatorul obturat, ventilatorul care nu pornește sau gazele de ardere care pătrund în circuit pot produce manifestări asemănătoare. Din acest motiv, un diagnostic complet poate include testarea presiunii instalației, verificarea temperaturilor de funcționare și, atunci când există indicii, un test pentru detectarea gazelor de ardere în lichidul de răcire.

De asemenea, urmele de antigel din jurul vasului nu sunt produse exclusiv de bușon. O fisură fină a rezervorului, un racord slăbit sau o garnitură deteriorată pot determina pierderi care devin vizibile numai când motorul este cald și presiunea crește. Un control atent trebuie să urmărească întregul ansamblu, nu doar componenta suspectată inițial.

Pentru o Dacia Sandero utilizată zilnic, sănătatea sistemului de răcire este esențială indiferent de anotimp. Un bușon defect poate contribui la supraîncălzire, pierderi de antigel și deteriorarea altor componente, dar identificarea corectă a cauzei evită înlocuirile inutile. Este unul dintre acele cazuri în care o piesă mică justifică o verificare atentă, tocmai pentru că efectele funcționării sale incorecte pot deveni mult mai costisitoare decât componenta în sine.