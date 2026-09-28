O cursă de 10 minute s-a transformat într-una de 70. Limita neașteptată a Tesla Cybercab pe străzile din Austin

De ce un robotaxi a preferat un ocol atât de mare

Explicația este legată de limitele actuale ale serviciului Tesla din Austin. Robotaxiurile companiei nu folosesc autostrăzile, iar relatările utilizatorilor indică și evitarea anumitor treceri la nivel cu calea ferată. Atunci când ambele constrângeri apar pe același traseu, algoritmul poate fi obligat să găsească un drum mult mai lung.

În cazul relatat, automobilul ar fi mers mult spre sud înainte să găsească un punct în care putea traversa infrastructura feroviară fără să folosească o trecere problematică. Rezultatul a fost o călătorie de aproximativ șapte ori mai lungă decât traseul normal.

Pasagerul a glumit ulterior că mașina l-ar fi ținut „ostatic”, dar acest lucru nu trebuie interpretat literal. O cursă poate fi întreruptă, iar pasagerul poate solicita alt mijloc de transport. Problema reală este alta: potrivit experienței descrise, aplicația afișa estimarea prețului, dar nu și o estimare suficient de clară a duratei înainte de plecare.

Un asemenea detaliu devine important într-un serviciu comercial. Un preț atractiv nu mai contează prea mult dacă o cursă de zece minute ajunge să dureze peste o oră, mai ales când clientul se îndreaptă spre serviciu, aeroport sau o întâlnire.

Autonomia reală înseamnă mai mult decât eliminarea șoferului

Tesla a început transportul public cu Cybercab în Austin la începutul lunii septembrie 2026. Vehiculul este neobișnuit inclusiv prin faptul că nu are volan sau pedale, iar lansarea sa comercială transformă limitările sistemului autonom într-o experiență directă pentru utilizatori, nu doar într-o problemă tehnică de laborator.

Situația este relevantă și pentru orașele europene. În București, de exemplu, diferența dintre un serviciu capabil să folosească toate marile artere și unul obligat să le evite pe unele dintre ele ar putea transforma rapid o cursă rezonabilă într-un traseu complicat. Aceeași problemă s-ar manifesta în jurul aeroporturilor, centurilor și nodurilor rutiere unde câteva drumuri rapide concentrează o mare parte din trafic.

Autonomia de nivel înalt nu se măsoară doar prin faptul că mașina poate ține banda, vira și opri la semafor. Contează și varietatea situațiilor în care poate funcționa, viteza la care poate circula și infrastructura pe care o poate utiliza în siguranță.