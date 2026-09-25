Dacia Logan cu tamburi spate blocați după staționare: rugină, cablu sau reglaj automat

Cum diferențiezi rugina de un cablu gripat

Rugina superficială apare de obicei la ambele roți după umezeală și produce o eliberare scurtă, uneori cu zgomot. După câteva frânări moderate, suprafețele se curăță și comportamentul revine. Dacă o singură roată rămâne blocată sau problema apare pe vreme uscată, suspiciunea se mută spre cablu, pârghii, arcuri ori cilindrul de frână.

Un cablu corodat în manta poate culisa la acționare, dar nu revine complet când maneta este eliberată. La temperaturi scăzute, apa din manta poate îngheța. Maneta poate avea cursă diferită, iar pârghiile de pe tamburi nu se întorc în opritor. Ungerea exteriorului nu repară firele rupte sau coroziunea internă; cablul trebuie înlocuit dacă se mișcă greu.

Reglajul automat poate rămâne blocat de praf și rugină sau poate fi montat incorect după schimbarea saboților. Dacă ține saboții prea depărtați, tamburul intră greu și frâna se încălzește. Dacă nu reglează suficient, maneta are cursă mare și frâna de mână ține slab. Cilindrul care pierde lichid poate contamina saboții și poate face frânarea imprevizibilă.

Ce faci când roata nu se eliberează

Eliberează complet frâna de mână și verifică dacă mașina poate fi mișcată fără accelerație puternică. O balansare foarte ușoară înainte și înapoi poate desprinde rugina superficială, dar nu forța ambreiajul și transmisia. Dacă roata rămâne blocată, mașina deviază sau se aude frecare continuă, oprește încercarea și solicită asistență.

La service, tamburul se demontează și se verifică saboții, arcurile, pârghiile, reglajul, cablul și cilindrul. Diametrul tamburului și grosimea materialului de fricțiune trebuie comparate cu limitele. Piesele contaminate cu lichid sau supraîncălzite nu se rezolvă printr-o curățare superficială. Frânele se repară simetric pe aceeași punte când starea pieselor o cere.

După o spălare sau un drum ud urmat de îngheț, poți evita acționarea puternică a frânei de mână numai dacă mașina este parcată legal și poate fi asigurată în siguranță prin treaptă sau poziția transmisiei, conform manualului. Dacă blocarea se repetă, nu o considera o particularitate de sezon. Mecanismul trebuie să elibereze constant ambele roți.