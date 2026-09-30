Câte ore muncesc profesorii români într-un an. Doar dascălii din Bulgaria petrec mai puțin timp la catedră

Profesorii din România predau aproximativ 540 de ore pe an

Un cadru didactic din România ajunge la aproximativ 540 de ore de predare într-un an, în timp ce media OCDE este de aproximativ 800 de ore.

Diferențele față de anumite state sunt considerabile. În Costa Rica, timpul anual destinat predării și activităților asociate ajunge la aproximativ 1.300 de ore, iar în Statele Unite este în jurul valorii de 900 de ore. La polul opus, Bulgaria se situează sub România, cu aproximativ 504 ore anual la catedră.

Un alt element care diferențiază sistemul românesc este perioada de vacanță. Cadrele didactice din România au aproximativ 16,6 săptămâni de vacanță pe parcursul unui an, potrivit datelor prezentate în analiza OCDE. Profesorii din Bulgaria au cu aproximativ opt zile libere mai puțin.

Aceste condiții sunt menționate printre elementele care pot contribui la nivelul ridicat de satisfacție profesională raportat de cadrele didactice din România, care depășește 60%.

Cu toate acestea, numărul mai redus de ore de predare nu a fost suficient pentru a face profesia atractivă în toate zonele țării și pentru toate specializările.

România are în continuare posturi de profesor neocupate

Problema devine evidentă la începutul fiecărui an școlar, când unele școli nu reușesc să găsească profesori pentru toate disciplinele.

La nivelul învățământului primar, aproximativ 1,5% dintre posturile de predare din România sunt neocupate. Dintre statele analizate, procente mai ridicate sunt raportate în Luxemburg, cu aproximativ 2%, și Belgia, cu 1,8%.