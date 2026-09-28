Dacia Jogger cu scaune pentru copii: acces, ISOFIX și spațiul rămas pentru adulți

ISOFIX simplifică montarea, dar nu rezolvă problema spațiului

Punctele ISOFIX fixează scaunul direct de structura automobilului și reduc riscul unei instalări incorecte. Totuși, trebuie să verifici exact pe ce locuri există ancoraje și dacă modelul scaunului este aprobat pentru poziția respectivă. Nu presupune că fiecare loc dintr-un automobil cu șapte locuri acceptă automat orice scaun ISOFIX.

Scaunele rear-facing pentru copii mici ocupă mult spațiu pe lungime. Dacă unul este montat în spatele șoferului, poziția scaunului din față poate deveni mai restrictivă pentru un adult înalt. Înainte de cumpărare, reglează scaunul șoferului în poziția normală și verifică abia apoi dacă scaunul copilului încape corect.

Două scaune pentru copii montate lateral pot lăsa teoretic un loc central pentru adult, dar lățimea utilă poate fi insuficientă pentru o călătorie lungă. Centura poate deveni greu accesibilă, iar catarama poate rămâne aproape ascunsă între scaune.

Un înălțător ocupă mai puțin spațiu decât un scaun complet, dar copilul trebuie să poată introduce și scoate centura fără ca aceasta să fie răsucită. De asemenea, centura trebuie să treacă în poziția corectă pe umăr și bazin.

Versiunea cu șapte locuri schimbă modul în care organizezi familia

Dacă folosești frecvent al treilea rând, accesul devine foarte important. Un scaun pentru copii instalat permanent pe o secțiune rabatabilă a banchetei poate împiedica deplasarea acesteia. În practică, poate fi necesar să alegi atent pe ce parte montezi fiecare scaun.

Adulții de pe ultimul rând au nevoie de spațiu pentru genunchi și picioare, iar poziția celui de-al doilea rând influențează direct confortul lor. Dacă ai două scaune pentru copii mari pe rândul doi, posibilitatea de ajustare poate fi mai redusă.

Portbagajul trebuie analizat în aceeași ecuație. Cu toate locurile folosite, spațiul pentru cărucior, bagaje și obiectele copiilor poate deveni mai important decât simplul număr de locuri înscris în fișa tehnică.