Dacia Jogger cu al treilea rând de scaune scos: cât spațiu câștigi și cum transporți corect scaunele

Ce se schimbă după scoaterea scaunelor din spate

Scaunele din al treilea rând se pot rabata, bascula și demonta, în funcție de configurație. Scoaterea lor eliberează zona ocupată de perne, spătare și mecanisme, nu doar spațiul de deasupra. Obții o suprafață mai lungă pentru cărucior, bagaje de vacanță sau echipament, iar accesul prin hayon devine mai simplu. Pragurile și diferențele de nivel trebuie luate în calcul la obiectele plate.

Nu confunda volumul cu sarcina admisă. Eliminarea scaunelor reduce puțin masa transportată de mașină, dar nu permite depășirea masei maxime autorizate sau a sarcinii pe puntea spate. Obiectele grele trebuie așezate jos și cât mai aproape de spătarele rândului al doilea. Încărcarea până la plafon reduce vizibilitatea și poate transforma bagajele în proiectile la frânare.

Pentru utilizarea zilnică, merită să decizi dacă ai nevoie frecvent de cele șapte locuri. Montarea și scoaterea repetată implică manipularea unor scaune voluminoase și păstrarea lor într-un spațiu uscat. Dacă le lași în garaj, protejează mecanismele și etichetează poziția, astfel încât să le poți reinstala corect înainte de transportul pasagerilor.

Cum trebuie transportate și depozitate scaunele demontate

Dacă transporți scaunele în alt vehicul sau chiar în Jogger, fixează-le cu chingi în puncte rezistente. Nu le lăsa libere în portbagaj și nu te baza pe greutatea lor. La o oprire bruscă, masa scaunului se deplasează cu forță și poate lovi ocupanții. Mecanismele metalice trebuie acoperite pentru a nu deteriora tapițeria, geamurile sau alte bagaje.

La depozitare, alege o suprafață plană, ferită de umezeală și praf. Nu așeza greutăți pe spătare și nu sprijini scaunele instabil de un perete. Verifică înainte de remontare dacă zăvoarele se mișcă liber și dacă punctele din podea sunt curate. După montaj, trage de fiecare scaun pentru a confirma blocarea și verifică funcționarea centurilor.

Pentru bagaje lungi, fixează încărcătura și păstrează liberă zona airbagurilor și a centurilor. Dacă obiectul trece printre scaune, nu trebuie să interfereze cu schimbătorul sau comenzile. Spațiul suplimentar este principalul avantaj al Joggerului, dar devine sigur numai când scaunele scoase și bagajele sunt tratate ca obiecte grele care trebuie ancorate.