Ultima ora
Cât costă încălzirea apartamentului în iarna 2026–2027. Ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei în marile orașe
de Alexandru Puiu
AUTO

Dacia Jogger cu suspensie lăsată pe spate: încărcare excesivă, arcuri sau amortizoare

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Dacia Jogger cu suspensie lăsată pe spate: încărcare excesivă, arcuri sau amortizoare
Dacia Jogger cu suspensia spate verificată pentru arcuri și amortizoare uzate

Dacia Jogger este o mașină proiectată pentru familie, bagaje și, în funcție de configurație, până la șapte ocupanți, astfel că puntea spate trebuie să suporte variații mari de sarcină. Tocmai de aceea, dacă partea din spate pare vizibil mai joasă decât înainte sau una dintre laturi stă mai aproape de sol, diferența nu trebuie pusă automat pe seama încărcării normale.

Înălțimea statică a caroseriei este determinată în primul rând de arcuri și de greutatea suportată de acestea. Amortizoarele au alt rol: controlează viteza cu care suspensia se comprimă și revine. Această diferență este esențială atunci când încerci să stabilești de ce o Dacia Jogger pare „lăsată” pe spate.

Greutatea și arcurile sunt primele lucruri de verificat

Înainte să suspectezi o defecțiune, golește portbagajul și verifică dacă în mașină au rămas obiecte grele transportate permanent. Scule, materiale, recipiente cu lichide sau alte obiecte pot însuma zeci de kilograme fără să pară o încărcătură importantă. Dacă mașina revine la poziția normală după descărcare, cauza poate fi pur și simplu masa transportată.

Trebuie luată în calcul și masa maximă autorizată. O mașină cu mai mulți pasageri și portbagaj plin poate ajunge mult mai repede decât pare la limita de încărcare. Suspensia se va comprima în aceste condiții, iar garda la sol din spate va scădea. Acesta este un comportament normal cât timp valorile rămân în limitele pentru care automobilul a fost proiectat.

Dacă spatele rămâne coborât și cu mașina goală, arcurile devin unul dintre principalii suspecți. Un arc se poate tasa în timp sau poate suferi o ruptură, uneori chiar la unul dintre capete, unde deteriorarea nu este imediat vizibilă. Dacă problema apare doar pe stânga sau pe dreapta, diferența dintre cele două arcuri trebuie verificată cu atenție.

Măsurarea distanței dintre centrul roții și marginea aripii este o metodă mai utilă decât aprecierea vizuală. Mașina trebuie așezată pe o suprafață plană, cu presiunile corecte în pneuri și fără încărcătură neobișnuită. O diferență evidentă între cele două părți poate indica o problemă locală.

Amortizoarele influențează comportamentul, nu susțin în principal mașina

Este foarte frecvent ca amortizoarele să fie învinovățite atunci când o mașină pare mai joasă, însă un amortizor convențional nu este elementul care suportă în principal greutatea caroseriei. Arcul este componenta elastică ce susține masa, iar amortizorul controlează oscilațiile produse de acesta.

Vezi și:
Anvelope uzate în formă de dinți de fierăstrău: geometrie, amortizoare sau lipsa rotației periodice

Un amortizor uzat poate face însă ca partea din spate să oscileze excesiv, să se comprime mai mult la denivelări și să revină necontrolat. Mașina poate părea instabilă cu pasageri sau bagaje, poate „pluti” după denivelări și poate lovi mai ușor limitatoarele suspensiei.

Urmele de ulei pe corpul amortizorului pot indica pierderi, dar absența lor nu dovedește că amortizorul este perfect. Evaluarea trebuie făcută împreună cu starea bucșelor, tampoanelor și elementelor de prindere. La o mașină utilizată frecvent cu încărcătură mare, toate aceste componente sunt supuse unor solicitări suplimentare.

Mai trebuie verificat și dacă automobilul a fost modificat anterior. Arcuri necorespunzătoare, piese aftermarket cu alte caracteristici sau componente montate incorect pot modifica înălțimea mașinii. După o intervenție la suspensie este important ca piesele utilizate să corespundă exact versiunii de Jogger, deoarece masa și configurația pot varia între motorizări și echipări.

Dacă suspensia spate este vizibil lăsată, nu încerca să compensezi situația prin creșterea presiunii în anvelope peste valorile recomandate. Presiunea pneurilor și capacitatea arcurilor sunt lucruri diferite. Soluția corectă este identificarea cauzei și înlocuirea componentelor defecte, de regulă în pereche atunci când este vorba despre arcuri sau amortizoare cu uzură comparabilă.

O Dacia Jogger care stă corect pe suspensie trebuie să își păstreze o gardă la sol relativ uniformă atunci când este goală și să suporte încărcarea prevăzută fără comportamente neobișnuite. Dacă spatele continuă să coboare excesiv, arcurile și încărcarea trebuie verificate înainte ca amortizoarele să fie considerate cauza principală.

EA SPORTS FC 27 s-a lansat oficial. Noul joc de fotbal aduce un mod social și schimbări importante
Revista presei
Digi24
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
Hit.ro
Trotinetele închiriate ar putea fi folosite în București doar de la 18 ani și cu restricții automate în anumite zone
Romania TV
BREAKING NEWS! Președintele demisionează, cutremur pe scena politică. Tocmai a făcut ANUNȚUL ȘOC
Femeia.ro
Mirabela Grădinaru, în centrul unei controverse după prima apariție în SUA. Detaliul din comunicarea oficială care a stârnit criticile românilor
Adevarul
Dosar de mită de 450.000 de euro la Gheorgheni. Doi directori, arestați în cazul unui proiect energetic
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Hainele se usucă mai repede în casă toamna cu un singur obiect. Nu trebuie să pornești căldura
Zooland.ro
O grădină zoologică din Cuba este obligată să raționalizeze hrana animalelor: „În unele zile, nu ajunge pentru toată lumea”