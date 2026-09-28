Dacia Jogger cu suspensie lăsată pe spate: încărcare excesivă, arcuri sau amortizoare

Greutatea și arcurile sunt primele lucruri de verificat

Înainte să suspectezi o defecțiune, golește portbagajul și verifică dacă în mașină au rămas obiecte grele transportate permanent. Scule, materiale, recipiente cu lichide sau alte obiecte pot însuma zeci de kilograme fără să pară o încărcătură importantă. Dacă mașina revine la poziția normală după descărcare, cauza poate fi pur și simplu masa transportată.

Trebuie luată în calcul și masa maximă autorizată. O mașină cu mai mulți pasageri și portbagaj plin poate ajunge mult mai repede decât pare la limita de încărcare. Suspensia se va comprima în aceste condiții, iar garda la sol din spate va scădea. Acesta este un comportament normal cât timp valorile rămân în limitele pentru care automobilul a fost proiectat.

Dacă spatele rămâne coborât și cu mașina goală, arcurile devin unul dintre principalii suspecți. Un arc se poate tasa în timp sau poate suferi o ruptură, uneori chiar la unul dintre capete, unde deteriorarea nu este imediat vizibilă. Dacă problema apare doar pe stânga sau pe dreapta, diferența dintre cele două arcuri trebuie verificată cu atenție.

Măsurarea distanței dintre centrul roții și marginea aripii este o metodă mai utilă decât aprecierea vizuală. Mașina trebuie așezată pe o suprafață plană, cu presiunile corecte în pneuri și fără încărcătură neobișnuită. O diferență evidentă între cele două părți poate indica o problemă locală.

Amortizoarele influențează comportamentul, nu susțin în principal mașina

Este foarte frecvent ca amortizoarele să fie învinovățite atunci când o mașină pare mai joasă, însă un amortizor convențional nu este elementul care suportă în principal greutatea caroseriei. Arcul este componenta elastică ce susține masa, iar amortizorul controlează oscilațiile produse de acesta.

Un amortizor uzat poate face însă ca partea din spate să oscileze excesiv, să se comprime mai mult la denivelări și să revină necontrolat. Mașina poate părea instabilă cu pasageri sau bagaje, poate „pluti” după denivelări și poate lovi mai ușor limitatoarele suspensiei.

Urmele de ulei pe corpul amortizorului pot indica pierderi, dar absența lor nu dovedește că amortizorul este perfect. Evaluarea trebuie făcută împreună cu starea bucșelor, tampoanelor și elementelor de prindere. La o mașină utilizată frecvent cu încărcătură mare, toate aceste componente sunt supuse unor solicitări suplimentare.