Dacia nu mai vede motive să extindă producția din România. Mesajul Katrin Adt și ce înseamnă pentru Mioveni
Dacia nu are, în acest moment, o justificare economică pentru extinderea capacității de producție din România, potrivit unei declarații a CEO-ului Katrin Adt, citată de Autolatest.ro. Mesajul apare într-o perioadă complicată pentru uzina de la Mioveni, care pierde proiecte noi în fața altor fabrici din rețeaua Renault Group.
Declarația nu înseamnă însă că Dacia pregătește plecarea din România sau mutarea integrală a fabricii. Katrin Adt a vorbit despre lipsa unui motiv de afaceri pentru creșterea capacității. Este o diferență importantă. Uzina continuă să producă modele esențiale pentru marcă, dar nu există deocamdată o decizie pentru construirea unor linii suplimentare sau pentru majorarea volumelor.
Ce a spus, de fapt, șefa Dacia
„Nu există în acest moment un motiv de afaceri pentru extinderea capacității în România”, a explicat Katrin Adt. Aceasta a adăugat că situația ar putea fi analizată din nou în viitor, dacă nevoile companiei se vor schimba.
Afirmația trebuie pusă în context. Șefa Dacia a vorbit anterior despre două probleme care afectează competitivitatea României. Prima este prețul energiei pentru industrie. A doua este inflația, care determină și creșterea costurilor salariale. Pentru un constructor concentrat pe automobile accesibile, fiecare cost suplimentar pune presiune pe prețul final.
Uzina de la Mioveni se află într-o competiție permanentă cu celelalte fabrici ale Renault Group. Proiectele sunt alocate în funcție de costuri, productivitate, capacitatea disponibilă, furnizori și accesul la piețele de export. Istoria unei fabrici sau importanța sa simbolică nu garantează automat investiții noi.
Katrin Adt a explicat că Mioveniul rămâne un pilon pentru marcă. Totuși, următoarele decizii vor fi luate pe criterii de competitivitate. Mai multe detalii despre problemele identificate de șefa Dacia în România arată că discuția nu se rezumă la infrastructură.
De ce Mioveni pierde proiecte
Cel mai vizibil semnal este alegerea Turciei pentru producția noului Dacia Striker. Modelul compact va fi asamblat la Bursa, într-o uzină Renault Group care dispune deja de capacitate și de o poziție logistică avantajoasă. Compania a transmis că alegerea nu a fost îndreptată împotriva României.
Atunci când decizia a fost luată, liniile de la Mioveni erau ocupate cu Duster și Bigster. Sunt două modele importante, cu marje mai mari decât vechile automobile de bază ale mărcii. Grupul a preferat să folosească o altă fabrică existentă în loc să investească în extinderea capacității din Argeș.
Totuși, faptul că Dacia Striker va fi produsă în Turcia nu poate fi ignorat. Un model nou înseamnă ani de producție, locuri de muncă și investiții în rețeaua de furnizori. Pierderea unui astfel de proiect reduce perspectivele de creștere pentru fabrica românească.
Dacia și-a distribuit treptat producția în mai multe țări. Sandero este realizat în principal în Maroc. Striker ajunge în Turcia. Alte proiecte electrice sunt repartizate către uzine adaptate deja pentru asemenea vehicule. Mioveniul rămâne centrul unor modele importante, dar nu mai este locul în care sunt produse aproape toate automobilele mărcii.
În paralel, fabrica trece printr-un proces de reorganizare. Automatizarea crește, iar compania încearcă să reducă cheltuielile. Discuțiile despre restructurările de la Mioveni arată cât de puternic se poate resimți local o schimbare de strategie.
Autostrada contează, dar nu decide singură
Lipsa unei legături complete pe autostradă între Pitești și Sibiu este o problemă veche pentru industria auto. Mașinile și componentele trebuie transportate rapid către vestul Europei. Orice întârziere crește costurile și reduce predictibilitatea livrărilor.
Uzina Ford Otosan de la Craiova se confruntă cu provocări similare. Producătorii auto depind de transport rutier, feroviar și maritim. O infrastructură incompletă poate face diferența între două fabrici care concurează pentru același proiect.
Cu toate acestea, nu există o confirmare că Dacia va muta întreaga uzină dacă autostrada nu este terminată într-un anumit termen. O asemenea decizie ar fi mult mai complexă. Fabrica de la Mioveni include linii de producție, logistică, cercetare și o rețea extinsă de furnizori. Mutarea integrală ar implica investiții uriașe și ani de pregătire.
Nici afirmația potrivit căreia problemele de vânzări sunt provocate în principal de lipsa motoarelor diesel sau a propulsoarelor pe benzină cu patru cilindri nu a fost prezentată ca o concluzie oficială a companiei. Dacia își construiește strategia actuală în jurul sistemelor hibride, al motorizărilor GPL și al modelelor electrice accesibile.
Mesajul real este mai puțin spectaculos, dar foarte important. România rămâne relevantă pentru Dacia, însă nu mai primește automat investițiile grupului. Mioveniul trebuie să demonstreze că poate produce competitiv, în timp ce statul trebuie să ofere infrastructură, energie la prețuri predictibile și stabilitate economică. În lipsa acestora, viitoarele modele pot ajunge tot mai des în Turcia, Maroc sau în alte fabrici Renault.