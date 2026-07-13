Dacia nu mai vede motive să extindă producția din România. Mesajul Katrin Adt și ce înseamnă pentru Mioveni

Ce a spus, de fapt, șefa Dacia

„Nu există în acest moment un motiv de afaceri pentru extinderea capacității în România”, a explicat Katrin Adt. Aceasta a adăugat că situația ar putea fi analizată din nou în viitor, dacă nevoile companiei se vor schimba.

Afirmația trebuie pusă în context. Șefa Dacia a vorbit anterior despre două probleme care afectează competitivitatea României. Prima este prețul energiei pentru industrie. A doua este inflația, care determină și creșterea costurilor salariale. Pentru un constructor concentrat pe automobile accesibile, fiecare cost suplimentar pune presiune pe prețul final.

Uzina de la Mioveni se află într-o competiție permanentă cu celelalte fabrici ale Renault Group. Proiectele sunt alocate în funcție de costuri, productivitate, capacitatea disponibilă, furnizori și accesul la piețele de export. Istoria unei fabrici sau importanța sa simbolică nu garantează automat investiții noi.

Katrin Adt a explicat că Mioveniul rămâne un pilon pentru marcă. Totuși, următoarele decizii vor fi luate pe criterii de competitivitate. Mai multe detalii despre problemele identificate de șefa Dacia în România arată că discuția nu se rezumă la infrastructură.

De ce Mioveni pierde proiecte

Cel mai vizibil semnal este alegerea Turciei pentru producția noului Dacia Striker. Modelul compact va fi asamblat la Bursa, într-o uzină Renault Group care dispune deja de capacitate și de o poziție logistică avantajoasă. Compania a transmis că alegerea nu a fost îndreptată împotriva României.

Atunci când decizia a fost luată, liniile de la Mioveni erau ocupate cu Duster și Bigster. Sunt două modele importante, cu marje mai mari decât vechile automobile de bază ale mărcii. Grupul a preferat să folosească o altă fabrică existentă în loc să investească în extinderea capacității din Argeș.

Totuși, faptul că Dacia Striker va fi produsă în Turcia nu poate fi ignorat. Un model nou înseamnă ani de producție, locuri de muncă și investiții în rețeaua de furnizori. Pierderea unui astfel de proiect reduce perspectivele de creștere pentru fabrica românească.