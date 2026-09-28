Dacia Duster cu zgomot la schimbarea sarcinii: cardan, suporturi sau jocuri în transmisie

Suporturile și cardanul pot transforma mișcarea normală într-o lovitură

Motorul și cutia de viteze se mișcă ușor în suporturile lor atunci când cuplul se schimbă. Acest lucru este normal. Dacă un suport este rupt, tasat sau desprins, deplasarea devine prea mare, iar ansamblul poate lovi sau transmite un șoc către caroserie.

Un test vizual poate arăta cauciuc crăpat, lichid pierdut dintr-un suport hidraulic sau o poziție neobișnuită a motorului. Totuși, unele suporturi par normale când mașina este oprită și își arată defectul doar sub sarcină.

La versiunile 4×4, cardanul adaugă alte puncte în care poate apărea joc. Articulațiile, suporturile și îmbinările trebuie verificate pentru uzură. Un joc mic în mai multe componente se poate cumula și deveni foarte perceptibil atunci când sensul cuplului se inversează.

Zgomotul de cardan poate fi însoțit de vibrații la anumite viteze. Dacă există doar o lovitură unică la schimbarea sarcinii, trebuie verificat întregul traseu al transmisiei înainte de a concluziona că arborele cardanic este cauza.

Jocurile din transmisie trebuie evaluate în context, nu izolat

Orice transmisie are un anumit joc mecanic între dinți, articulații și caneluri. O cantitate mică este necesară pentru funcționare și nu reprezintă automat o defecțiune. Problema apare atunci când uzura mărește jocul suficient pentru ca schimbarea sensului de solicitare să producă o lovitură evidentă.

Planetarele și articulațiile lor pot genera zgomote similare. Articulația interioară poate avea joc fără să producă neapărat trosnetul clasic asociat virajelor. Verificarea trebuie făcută atât cu roțile suspendate, cât și în condiții în care transmisia este ușor încărcată.

Diferențialele pot avea și ele joc, dar nu trebuie considerate primele vinovate doar pentru că zgomotul vine aparent din zona transmisiei. Înlocuirea unei componente costisitoare fără măsurători și fără eliminarea cauzelor simple este o abordare slabă.