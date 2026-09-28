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AUTO

Dacia Duster cu zgomot la schimbarea sarcinii: cardan, suporturi sau jocuri în transmisie

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Dacia Duster cu zgomot la schimbarea sarcinii: cardan, suporturi sau jocuri în transmisie
Transmisia și cardanul unui Dacia Duster verificate pentru jocuri și zgomote

Un zgomot scurt de tip „clanc” atunci când accelerezi și apoi ridici brusc piciorul de pe accelerație poate părea minor, însă indică deseori existența unui joc undeva în lanțul cinematic. La un Dacia Duster, mai ales în configurațiile cu tracțiune integrală, există mai multe componente care pot genera acest simptom: suporturile motorului și cutiei, planetarele, cardanul sau alte elemente ale transmisiei.

Important este momentul exact în care apare zgomotul. Dacă se aude la fiecare trecere de la accelerație la frână de motor, cauza este diferită de un zgomot care apare exclusiv la viraje, la plecarea de pe loc sau peste denivelări.

Suporturile și cardanul pot transforma mișcarea normală într-o lovitură

Motorul și cutia de viteze se mișcă ușor în suporturile lor atunci când cuplul se schimbă. Acest lucru este normal. Dacă un suport este rupt, tasat sau desprins, deplasarea devine prea mare, iar ansamblul poate lovi sau transmite un șoc către caroserie.

Un test vizual poate arăta cauciuc crăpat, lichid pierdut dintr-un suport hidraulic sau o poziție neobișnuită a motorului. Totuși, unele suporturi par normale când mașina este oprită și își arată defectul doar sub sarcină.

La versiunile 4×4, cardanul adaugă alte puncte în care poate apărea joc. Articulațiile, suporturile și îmbinările trebuie verificate pentru uzură. Un joc mic în mai multe componente se poate cumula și deveni foarte perceptibil atunci când sensul cuplului se inversează.

Zgomotul de cardan poate fi însoțit de vibrații la anumite viteze. Dacă există doar o lovitură unică la schimbarea sarcinii, trebuie verificat întregul traseu al transmisiei înainte de a concluziona că arborele cardanic este cauza.

Jocurile din transmisie trebuie evaluate în context, nu izolat

Orice transmisie are un anumit joc mecanic între dinți, articulații și caneluri. O cantitate mică este necesară pentru funcționare și nu reprezintă automat o defecțiune. Problema apare atunci când uzura mărește jocul suficient pentru ca schimbarea sensului de solicitare să producă o lovitură evidentă.

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Planetarele și articulațiile lor pot genera zgomote similare. Articulația interioară poate avea joc fără să producă neapărat trosnetul clasic asociat virajelor. Verificarea trebuie făcută atât cu roțile suspendate, cât și în condiții în care transmisia este ușor încărcată.

Diferențialele pot avea și ele joc, dar nu trebuie considerate primele vinovate doar pentru că zgomotul vine aparent din zona transmisiei. Înlocuirea unei componente costisitoare fără măsurători și fără eliminarea cauzelor simple este o abordare slabă.

Observă dacă zgomotul apare mai puternic în treptele inferioare, la mers înainte sau în marșarier și dacă este însoțit de vibrații. Aceste informații pot scurta mult diagnoza.

Dacă zgomotul se accentuează rapid sau apar vibrații puternice, nu amâna verificarea. O componentă cu joc excesiv poate deteriora piese aflate în apropiere și poate transforma o intervenție relativ simplă într-o reparație mult mai costisitoare.

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