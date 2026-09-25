Dacia Duster cu scurgeri la diferențial sau transfer: ce urme observi înainte să scadă nivelul uleiului

Urmele tipice lăsate de simeringuri și carcase

În jurul flanșelor unde intră arborii pot apărea cercuri umede sau stropi proiectați pe podea și pe scut. Rotația aruncă uleiul, astfel încât punctul cu cea mai mare murdărie nu este întotdeauna sursa. La diferențialul spate se verifică simeringurile planetarelor, intrarea arborelui și dopurile. La transfer se urmăresc ieșirile, îmbinarea carcasei și zona dopurilor de umplere și golire.

O simplă transpirație lasă o peliculă subțire fără picături formate. O scurgere activă creează trasee lucioase, margini umede și picături la punctul inferior. Praful depus peste ulei formează o crustă închisă la culoare. După curățare, un colorant compatibil sau pudra de detecție poate ajuta atelierul să localizeze sursa, fără a confunda reziduurile vechi cu pierderea actuală.

Carcasa trebuie verificată pentru lovituri și fisuri, mai ales după mers pe teren accidentat. Un aerisitor blocat poate crește presiunea internă când uleiul se încălzește și poate împinge lubrifiantul pe lângă simeringuri. Jocul într-un rulment sau într-un arbore poate uza repetat buza simeringului, astfel încât înlocuirea garniturii singure oferă doar o reparație temporară.

Ce se întâmplă dacă nivelul scade

Lubrifierea insuficientă afectează mai întâi rulmenții și zonele de contact ale angrenajelor. Pot apărea țiuit, huruit, vibrații și temperatură ridicată. Zgomotul se poate modifica la accelerație și decelerare. Când sunetul devine evident, deteriorarea poate fi deja mai scumpă decât înlocuirea timpurie a unui simering și refacerea nivelului.

Nivelul se verifică pe o suprafață dreaptă, după procedura și cu uleiul specificate pentru ansamblu. Nu desface dopul sub mașina susținută numai de cric și nu completa cu un produs ales doar după vâscozitate. Aditivarea, norma și compatibilitatea cu materialele interne contează. Umplerea excesivă poate produce spumare sau poate accentua scurgerea.

Dacă observi ulei proaspăt, miros puternic ori zgomot de transmisie, programează inspecția înainte de drum lung sau teren greu. Fotografiază zona după curățare și urmărește reapariția, dar nu amâna când se formează picături. O scurgere minoră la exterior poate însemna o pierdere importantă raportată la volumul mic din carcasă.