Dacia Duster cu selector 4x4 care nu răspunde: alimentare electrică, comandă sau protecția sistemului

Alimentarea și semnalul selectorului sunt primele lucruri de verificat

Selectorul 4×4 este o comandă electrică, astfel încât o problemă de alimentare poate face sistemul complet inert. O baterie de 12 V slăbită, o siguranță, un contact oxidat sau o problemă de masă pot afecta mai multe module simultan. Uneori apar și alți martori în bord, dar nu este obligatoriu.

Merită observat dacă selectorul reacționează după repornirea mașinii. Dacă funcționarea revine temporar, poate exista o eroare electronică intermitentă sau o condiție pe care calculatorul o consideră anormală. Repornirea nu reprezintă însă o reparație și nu trebuie să devină soluția permanentă.

Comanda propriu-zisă poate avea contacte uzate sau un cablaj deteriorat. În funcție de generația Duster, semnalul trece prin module care comunică între ele, iar o eroare într-un sistem aparent fără legătură poate afecta disponibilitatea tracțiunii integrale.

Diagnoza electronică este mult mai utilă decât schimbarea selectorului la întâmplare. Codurile de eroare pot indica pierderi de comunicare, tensiune insuficientă, probleme de poziție sau o defecțiune în sistemul care cuplează puntea suplimentară.

Sistemul se poate proteja atunci când condițiile nu sunt potrivite

Tracțiunea integrală nu trebuie privită ca un mecanism complet independent de restul mașinii. ABS-ul, controlul stabilității și senzorii de viteză ai roților furnizează informații importante pentru funcționarea sa. Dacă unul dintre acești senzori transmite date incorecte, sistemul poate dezactiva anumite funcții.

Temperatura transmisiei poate avea același efect. După o utilizare intensă pe teren dificil, nisip, zăpadă sau noroi, un sistem de cuplare care se încălzește excesiv poate reduce temporar funcționarea pentru a evita deteriorarea. După răcire, comportamentul poate reveni la normal.

Diferențele mari de circumferință între anvelope pot crea și ele probleme. Anvelope cu dimensiuni diferite, uzură foarte inegală sau presiuni mult diferite pot face sistemul să interpreteze greșit vitezele relative ale roților.