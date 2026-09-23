„Dacă o persoană plecată din ţară vrea să divorţeze, unde poate să facă asta?”. Răspunsul avocaţilor pentru românii din străinătate

Pentru România, portalul european e-Justice precizează și regulile aplicabile atunci când cererea de divorț este introdusă în fața instanțelor române. În principiu, cererea este de competența judecătoriei în raza căreia se află ultima locuință comună a soților.

Dacă soții nu mai locuiesc în zona respectivei instanțe, competența poate reveni judecătoriei de la domiciliul pârâtului. În situația în care pârâtul nu locuiește în România, iar instanțele române au jurisdicție internațională, cererea poate fi introdusă la instanța de la domiciliul reclamantului.

Ce se întâmplă dacă ambii soți locuiesc în străinătate

Există și situația în care niciunul dintre soți nu mai locuiește în România. În acest caz, dacă instanțele române au jurisdicție internațională, cei doi pot conveni să depună cererea de divorț la orice judecătorie din România.

Dacă nu există un asemenea acord între soți, cererea de divorț poate fi introdusă la Judecătoria Sectorului 5 București, potrivit regulilor de competență indicate de portalul european e-Justice și de Codul de procedură civilă.

Prin urmare, pentru un român stabilit în străinătate, faptul că nu mai are domiciliul în România nu exclude automat posibilitatea unui divorț în fața unei instanțe române. Trebuie însă verificat dacă, în situația concretă a celor doi soți, România are jurisdicție pentru soluționarea divorțului.

Contează unde locuiesc soții

În cazul divorțurilor care implică mai multe state, locul în care soții își au reședința obișnuită este unul dintre criteriile importante. Portalul european e-Justice arată că, atunci când se stabilește legea aplicabilă divorțului, sunt avute în vedere, printre altele, reședința obișnuită comună a soților și ultima reședință obișnuită comună, dacă unul dintre soți încă locuiește acolo.

Soții pot avea, în anumite condiții, și posibilitatea de a alege legea care se aplică divorțului. Printre variantele prevăzute se află legea statului în care au reședința obișnuită comună, legea statului în care au avut ultima reședință obișnuită comună, dacă unul dintre ei locuiește încă acolo, legea statului al cărui cetățean este unul dintre soți sau legea română.