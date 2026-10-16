Apartamentul este pe numele soțului, dar tu ai plătit ratele. Ce drepturi ai asupra locuinței în caz de divorț

Potrivit art. 339 din Codul civil, în regimul comunității legale, bunurile dobândite în timpul căsătoriei de oricare dintre soți sunt, în principiu, bunuri comune în devălmășie. Asta înseamnă că simplul fapt că în contract apare numai unul dintre soți nu transformă automat locuința într-un bun exclusiv al acestuia.

Există însă excepții importante. De exemplu, bunurile dobândite prin moștenire sau donație sunt, de regulă, bunuri proprii. La fel, poate fi bun propriu un apartament cumpărat cu valori care înlocuiesc un bun propriu, dacă situația poate fi demonstrată.

Situația este diferită și dacă soții au ales prin convenție matrimonială separația de bunuri. În acest regim, fiecare este, în principiu, proprietar exclusiv asupra bunurilor dobândite în nume propriu.

Dar dacă apartamentul era al soțului înainte de căsătorie?

Aici apare una dintre situațiile cele mai interesante. Să presupunem că soțul cumpără apartamentul înainte de căsătorie și contractează un credit pe 30 de ani. După căsătorie, soția achită ani întregi ratele direct din contul ei.

Plata ratelor nu o transformă automat în coproprietară asupra apartamentului. Locuința poate rămâne bunul propriu al soțului, însă plățile efectuate în timpul căsătoriei pot deveni relevante la stabilirea raporturilor patrimoniale dintre soți.

Mai există un detaliu esențial: Codul civil prevede că veniturile din muncă scadente în timpul comunității sunt bunuri comune. Prin urmare, faptul că rata a plecat din contul bancar personal al unuia dintre soți nu înseamnă neapărat că a fost achitată juridic din „banii lui personali”. Dacă suma provine din salariul încasat în timpul comunității legale, acesta este, în principiu, venit comun.

De ce pot deveni importante extrasele de cont

La divorț, bunurile comune trebuie lichidate și împărțite. Legea pornește de la prezumția că soții au avut o contribuție egală, dar această prezumție poate fi răsturnată prin probe.