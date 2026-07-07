„Dacă nu am venit, trebuie să plătesc pensie alimentară?”. Legea, explicată de un avocat

Chiar dacă părintele rămâne fără serviciu sau nu realizează venituri din alte surse, obligația de întreținere nu încetează automat. În practică, lipsa veniturilor nu înseamnă că părintele este exonerat de plata pensiei alimentare.

În astfel de situații, instanțele au în vedere venitul minim pe economie, iar pensia alimentară poate fi calculată procentual raportat la acesta. Astfel, faptul că o persoană nu are un salariu nu înseamnă că nu mai datorează nicio sumă pentru întreținerea copilului.

Cum se calculează pensia alimentară în lipsa veniturilor

Atunci când părintele obligat la întreținere nu obține venituri, calculul pensiei alimentare se raportează, de regulă, la salariul minim net pe economie.

Procentul stabilit de lege diferă în funcție de numărul copiilor pentru care există obligația de întreținere:

pentru un copil, pensia alimentară poate reprezenta până la 25% din venitul minim net pe economie;

pentru doi copii, poate ajunge până la 33% din venitul minim net pe economie;

pentru trei sau mai mulți copii, cuantumul poate fi de până la 50% din venitul minim net pe economie.

Aceste procente reprezintă limitele maxime prevăzute de lege și sunt aplicate astfel încât obligația de întreținere să fie adaptată situației concrete, fără a pierde din vedere dreptul copilului de a beneficia de sprijin financiar din partea ambilor părinți.

Neplata pensiei alimentare poate avea consecințe

Faptul că un părinte nu are venituri nu îi oferă dreptul de a înceta plata pensiei alimentare din proprie inițiativă. Dacă există o hotărâre judecătorească definitivă care stabilește această obligație, ea produce efecte până când este modificată de instanță.