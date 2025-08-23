Pensie alimentară pentru doi copii la un salariu minim pe economie. Suma primită de mama de la fostul soţ

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 16:01
de Vieriu Ionut

Cum se calculează pensia alimentară pentru doi copii în cazul unui salariu minim pe economie

Atunci când părinții ajung în situația de a se separa, una dintre cele mai delicate probleme care apar este stabilirea pensiei alimentare pentru copii. De multe ori, suma calculată la nivel legal ridică semne de întrebare, mai ales în contextul salariului minim pe economie, unde fiecare leu contează în bugetul unei familii.

Cum se calculează pensia alimentară pentru doi copii

În 2025, salariul minim pe economie a fost stabilit, iar pe baza acestuia se fac și calculele pentru pensia alimentară. Legea prevede anumite procente clare, raportate la venitul net al părintelui care trebuie să plătească, însă pentru mulți, aceste procente sunt mai ușor de înțeles atunci când sunt explicate prin exemple practice.

Avocata Gabriela Ursărescu a explicat foarte clar modul de calcul, folosind o comparație simplă, care face ușor de înțeles acest proces.

„1 pe 6 din venit înseamnă că împărțiți venitul la 6, și dumneavoastră apoi îl înmulțiți cu 2, pentru că aveți 2 copii. Cum împărțim venitul la 6? Reluăm discuția. Avem o pizza întreagă, o împărțim în 6 felii egale, luăm o felie, aia este 1 pe 6. În cazul meu o să las 2 felii, pentru că aveți 2 copii”, a explicat avocata.

Astfel, pentru un părinte care are doi copii și câștigă salariul minim pe economie, pensia alimentară se calculează la două șesimi din venit. Cu alte cuvinte, fiecare copil primește echivalentul unei „felii” din acea „pizza” care reprezintă salariul lunar.

Suma concretă la nivelul salariului minim pe economie

Raportat la nivelul salariului minim din 2025, explicația avocatei devine și mai clară. Formula rămâne aceeași (1/6 din venit pentru doi copii, respectiv 1/4 pentru un copil), doar suma de la care se face calculul este mai mare.

De exemplu, pentru doi copii, la salariul minim net pe 2025 (~2.565 lei):

1/6 din venit ≈ 427 lei pentru un copil
Înmulțit cu 2 = aproximativ 854 lei pentru doi copii
Dacă ar fi vorba de un singur copil (1/4 din venit), suma ar fi ≈ 641 lei.

Aceasta înseamnă că, în cazul unui salariu minim, contribuția părintelui care plătește pensia alimentară este destul de mică, raportată la costurile reale ale creșterii și întreținerii a doi copii.

Diferența în cazul unui singur copil

În situația în care părintele are în întreținere doar un singur copil, procentul stabilit de lege se modifică. În acest caz, suma se calculează la 1 pe 4 din venit, ceea ce înseamnă aproximativ 641 lei în 2025, conform aceluiași exemplu dat de avocată.

„Dacă tatăl ar fi avut un singur copil în întreținere, 1 pe 4 din salariu pe anul 2024 înseamnă 641 lei, cred. Sper că v-am lămurit”, a spus aceasta.

Astfel, diferența dintre pensia alimentară pentru un copil și cea pentru doi copii, în cazul unui părinte cu venit minim, devine evidentă.

Ce înseamnă aceste sume pentru părinții singuri

Deși legea încearcă să stabilească un echilibru între venitul părintelui care plătește și nevoile copilului, în realitate, costurile zilnice sunt mult mai mari. Această sumă pentru doi copii este departe de a acoperi cheltuielile lunare cu hrana, educația și îngrijirea acestora.

Astfel, pensia alimentară devine doar o contribuție parțială, iar părintele care crește copilul este nevoit să găsească resurse suplimentare pentru a asigura un trai decent celor mici.

