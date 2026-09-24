Bani de la fostul soț și după divorț. Când poate fi acordată pensia de întreținere

„Dreptul la întreținere nu se acordă automat odată cu desfacerea căsătoriei, ci trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de lege”, arată avocatul Radu Pavel, potrivit Digi24.

Potrivit explicațiilor acestuia, dreptul poate exista atunci când fostul soț se află în stare de nevoie din cauza unei incapacități de muncă.

Incapacitatea de muncă trebuie să fi apărut înainte de căsătorie sau în timpul acesteia. Există însă și o situație în care poate fi luată în calcul o incapacitate apărută după divorț: aceasta trebuie să se manifeste în termen de un an de la desfacerea căsătoriei și să fie provocată de o împrejurare aflată în legătură cu căsătoria.

Ce trebuie demonstrat pentru acordarea întreținerii

Pentru stabilirea dreptului la pensie de întreținere trebuie avute în vedere atât situația persoanei care solicită sprijinul, cât și posibilitățile financiare ale fostului soț. Astfel, trebuie dovedită starea de nevoie și trebuie prezentate împrejurările care justifică acordarea întreținerii.

„Obligația de întreținere între foștii soți este reglementată de art. 389 din Codul Civil, care stabilește că soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei”, a explicat avocatul.

Prin urmare, întreținerea nu este un drept care apare automat după divorț. Situația concretă a fostului soț care solicită sprijinul trebuie raportată la condițiile prevăzute de lege, inclusiv la incapacitatea de muncă și la starea de nevoie.

Cât poate primi fostul soț

Pensia de întreținere nu are aceeași valoare în toate cazurile. Cuantumul este stabilit în funcție de starea de nevoie a persoanei care solicită întreținerea și de mijloacele financiare ale celui obligat la plată.

În cazul foștilor soți, întreținerea poate fi stabilită la cel mult un sfert din venitul net al persoanei obligate la plată. În același timp, întreținerea datorată fostului soț, împreună cu cea datorată copiilor, nu poate depăși jumătate din venitul net al celui obligat.

Așadar, limita de un sfert reprezintă plafonul prevăzut pentru întreținerea fostului soț, însă stabilirea concretă ține cont de mijloacele celui care trebuie să plătească și de starea de nevoie a persoanei care solicită sprijinul.