Bani de la fostul soț și după divorț. Când poate fi acordată pensia de întreținere
Divorțul încheie, în mod obișnuit, obligația de întreținere dintre soți, însă acest lucru nu înseamnă că sprijinul financiar este exclus în toate situațiile. Codul civil prevede cazuri în care unul dintre foștii parteneri poate solicita pensie de întreținere, dar acordarea acesteia este condiționată de existența unei stări de nevoie și a unei incapacități de muncă în condițiile prevăzute de lege.
Când poate cere fostul soț pensie de întreținere
Simplul fapt că o persoană a divorțat și are venituri mai mici decât fostul partener nu este suficient pentru acordarea pensiei de întreținere. Sunt necesare condițiile stabilite de Codul civil, iar persoana care solicită sprijinul financiar trebuie să demonstreze situația în care se află.
„Dreptul la întreținere nu se acordă automat odată cu desfacerea căsătoriei, ci trebuie îndeplinite condițiile prevăzute de lege”, arată avocatul Radu Pavel, potrivit Digi24.
Potrivit explicațiilor acestuia, dreptul poate exista atunci când fostul soț se află în stare de nevoie din cauza unei incapacități de muncă.
Incapacitatea de muncă trebuie să fi apărut înainte de căsătorie sau în timpul acesteia. Există însă și o situație în care poate fi luată în calcul o incapacitate apărută după divorț: aceasta trebuie să se manifeste în termen de un an de la desfacerea căsătoriei și să fie provocată de o împrejurare aflată în legătură cu căsătoria.
Ce trebuie demonstrat pentru acordarea întreținerii
Pentru stabilirea dreptului la pensie de întreținere trebuie avute în vedere atât situația persoanei care solicită sprijinul, cât și posibilitățile financiare ale fostului soț. Astfel, trebuie dovedită starea de nevoie și trebuie prezentate împrejurările care justifică acordarea întreținerii.
„Obligația de întreținere între foștii soți este reglementată de art. 389 din Codul Civil, care stabilește că soţul divorţat are dreptul la întreţinere, dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităţi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei”, a explicat avocatul.
Prin urmare, întreținerea nu este un drept care apare automat după divorț. Situația concretă a fostului soț care solicită sprijinul trebuie raportată la condițiile prevăzute de lege, inclusiv la incapacitatea de muncă și la starea de nevoie.
Cât poate primi fostul soț
Pensia de întreținere nu are aceeași valoare în toate cazurile. Cuantumul este stabilit în funcție de starea de nevoie a persoanei care solicită întreținerea și de mijloacele financiare ale celui obligat la plată.
În cazul foștilor soți, întreținerea poate fi stabilită la cel mult un sfert din venitul net al persoanei obligate la plată. În același timp, întreținerea datorată fostului soț, împreună cu cea datorată copiilor, nu poate depăși jumătate din venitul net al celui obligat.
Așadar, limita de un sfert reprezintă plafonul prevăzut pentru întreținerea fostului soț, însă stabilirea concretă ține cont de mijloacele celui care trebuie să plătească și de starea de nevoie a persoanei care solicită sprijinul.
Ce se întâmplă dacă divorțul a fost pronunțat din culpă
Codul civil prevede o regulă distinctă atunci când divorțul este pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soți. În această situație, persoana aflată în această poziție nu beneficiază de prevederile privind întreținerea decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei.
„Cadrul legal aplicabil menționează și o limitare. Art. 389, alin. 2 din Codul Civil prevede că, dacă divorţul este pronunțat din culpa exclusivă a unuia dintre soţi, acesta nu beneficiază de prevederile alin. (2) şi (3) decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei. În afara altor cazuri prevăzute de lege, obligaţia de întreţinere încetează prin recăsătorirea celui îndreptăţit”, a mai explicat avocatul.
Astfel, dreptul la întreținere după divorț este legat de condițiile prevăzute expres de Codul civil și nu reprezintă o obligație financiară permanentă între foștii soți.
Cum se execută obligația de întreținere
Codul civil stabilește și modul în care poate fi executată obligația de întreținere. Aceasta se execută, în primul rând, în natură, prin asigurarea celor necesare traiului și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională.
În situația în care obligația nu este executată de bunăvoie, instanța de tutelă poate dispune executarea prin plata unei pensii de întreținere stabilite în bani. Pensia poate fi stabilită fie sub forma unei sume fixe, fie ca procent din venitul net lunar al persoanei obligate la plată.