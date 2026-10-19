Cutremur resimțit puternic în România. Mișcarea seismică a fost simțită inclusiv în Bucureşti: „Dansa mobila la etajul 4”

Efectele unui cutremur pot fi resimțite diferit în funcție de distanța față de epicentru, tipul clădirii, etajul la care se află o persoană și caracteristicile terenului. Din acest motiv, unele persoane pot percepe clar mișcarea, în timp ce altele aflate chiar în același oraș pot să nu o simtă.

Datele inițiale privind magnitudinea, adâncimea și localizarea unui seism pot fi, de asemenea, revizuite ulterior, după analizarea informațiilor înregistrate de stațiile seismice.

ISU face verificări în Centrul Istoric al Capitalei

În București, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a trimis o autospecială pentru a verifica dacă seismul a produs pagube în zona Centrului Istoric. Până în acest moment, nu au fost înregistrate apeluri la 112 care să semnaleze probleme în urma cutremurului.

„Atenție! În urmă cu puțin timp s-a produs un cutremur. În acest moment, o autospecială din cadrul ISU B-IF efectuează o recunoaștere în zona Centrului Istoric, pentru a identifica posibile consecințe. Nu sunt înregistrate apeluri la numărul de urgență 112”, a transmis ISU București-Ilfov.

„La etajul 4 dansa mobila”

La scurt timp după cutremur au apărut numeroase reacții pe Facebook de la persoane care spun că au simțit seismul.

„Și în Buzău s-a simțit bine. A fost scurt!”, a scris o persoană. „În Bacău s-a simțit bine”, a relatat un alt utilizator.

Din Brăila, o persoană a descris mișcarea drept puternică, dar de scurtă durată:

„Brăila. Intens și foarte scurt. Am apreciat că a fost în jur de 4 grade”.

Cutremurul ar fi fost perceput și peste graniță.

„La Chișinău s-a simțit destul de tare!”, a scris un utilizator.

Și în Capitală au existat persoane care au relatat că au simțit mișcarea: „București, s-a simțit bine!”. Mesaje asemănătoare au venit și din Ploiești: „Ploiești, s-a simțit chiar bine, în zona de sud”.