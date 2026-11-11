Concurs directori 2026. Profesorii care lipsesc, dar trec note în catalog, și favoritismele la orar, printre probele de interviu

Candidații trebuie să prezinte atât modul de verificare, cât și intervențiile ulterioare. „Cum verificați faptele, asigurați recuperarea activităților și stabiliți responsabilitățile și ce măsuri aplicați pentru ca profesorul să nu mai lipsească?” este cerința adresată acestora.

Un alt scenariu pornește de la o sesizare anonimă privind favorizarea unor cadre didactice la alcătuirea orarului și la distribuirea orelor suplimentare. Participanții trebuie să explice cum verifică aspectele concrete și cum asigură transparența deciziilor.

Repartizarea responsabilităților apare și în situația unei școli în care un grup restrâns de profesori îndeplinește majoritatea sarcinilor din comisii și proiecte. Aceștia reclamă suprasolicitarea, în timp ce alți colegi se implică puțin, iar candidaților li se cere o distribuire mai echitabilă a muncii.

Refuzul de a primi la ore un elev cu CES, printre scenarii

Incluziunea școlară este abordată prin mai multe exemple. Într-unul dintre ele, „un profesor anunță că nu va mai primi la ore un elev cu CES până când școala nu îi pune la dispoziție un profesor de sprijin permanent”.

Postul solicitat nu există în încadrarea unității de învățământ. Candidații trebuie să precizeze ce măsuri manageriale și educaționale adoptă în această situație.

La punctul 63 este descris cazul unui elev cu cerințe educaționale speciale care are episoade repetate de agresivitate și autoagresivitate. Părinții celorlalți copii cer excluderea lui din clasă, iar familia elevului refuză măsurile de sprijin propuse.

„Cum asigurați siguranța tuturor și dreptul la educație al elevului?” este întrebarea din document. O altă situație privește o petiție prin care părinții solicită mutarea unui copil cu tulburare de spectru autist la o școală specială, pe fondul tensiunilor din colectiv și al marginalizării familiei sale.