Șoferul român reținut după carambolul din Bulgaria avea un istoric RCA neobișnuit. Ce înseamnă „risc ridicat”
Noi informații apar despre șoferul român de camion reținut în urma accidentelor în lanț produse pe autostrada Trakia din Bulgaria. Potrivit Profit.ro, camionul implicat în tragedie este asigurat la Allianz-Țiriac, iar titularul asigurării a fost repartizat de două ori, în ultimii cinci ani, prin mecanismul destinat asiguraților cu risc ridicat. Informația ridică întrebări despre istoricul asigurării și eventualele despăgubiri, însă nu reprezintă o dovadă că șoferul român a provocat accidentul.
Ce s-a aflat despre asigurarea camionului românesc
Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, care citează surse apropiate Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), vehiculul implicat în accident beneficiază de o poliță emisă de Allianz-Țiriac Asigurări.
„În ultimii 5 ani, acesta a fost de două ori repartizat de Biroul Asigurătorilor Auto ca asigurat cu risc ridicat”, au declarat sursele citate de Profit.ro.
Această informație trebuie interpretată cu atenție. Încadrarea în categoria asiguraților cu risc ridicat nu înseamnă automat că persoana respectivă a provocat numeroase accidente sau că are un comportament periculos în trafic. Este doar o clasificare folosită în sistemul RCA pentru persoanele sau firmele care primesc oferte de asigurare foarte scumpe, raportate la tarifele de referință.
Ce înseamnă, de fapt, un șofer cu risc ridicat pentru asigurători
Mecanismul BAAR permite unui solicitant care primește oferte RCA peste un anumit nivel să ceară repartizarea către o companie de asigurări. Pentru a se încadra, acesta trebuie să obțină cel puțin trei oferte de la asigurători diferiți, fiecare depășind cu peste 36% tariful de referință corespunzător categoriei sale, ajustat cu coeficientul bonus-malus.
De exemplu, dacă tariful de referință ajustat este de 5.000 de lei, ofertele care depășesc 6.800 de lei pot îndeplini condiția de preț pentru accesarea mecanismului.
În cazul camioanelor, costul RCA este influențat de categoria vehiculului, masa acestuia, istoricul daunelor și alți factori de risc utilizați de asigurători. Prin urmare, repartizarea repetată prin BAAR arată că titularul poliței s-a confruntat cu oferte ridicate, dar nu permite stabilirea numărului de accidente provocate anterior.
Ce greșeală ar fi putut face șoferul român
Anchetatorii bulgari verifică dacă șoferul român a redus brusc viteza, a oprit camionul sau a intrat pe autostradă de pe o bandă laterală, în condiții de ceață densă.
„Cel mai probabil, camionul se deplasa cu viteză foarte redusă sau este posibil să fi intrat pe carosabil de pe o bandă laterală. Deocamdată, nu putem preciza acest lucru”, a declarat comisarul-șef Dobrin Dimitrov.
Șoferul le-ar fi spus anchetatorilor că a încetinit din cauza vizibilității reduse. Potrivit procurorului Doicin Doicev, un autoturism aflat în spatele camionului a reușit să evite impactul, însă un autobuz care venea din urmă nu a reușit. Ulterior, un alt camion a fost implicat în coliziune, declanșând o reacție în lanț.
Reducerea vitezei în condiții de ceață este o măsură obligatorie de siguranță. Problema apare dacă un vehicul este oprit sau manevrat periculos ori dacă ceilalți șoferi nu păstrează distanța și nu adaptează viteza la vizibilitate.
Deocamdată, nu s-a stabilit că șoferul român a încălcat regulile de circulație.
Ce pedeapsă riscă românul dacă va fi găsit vinovat
Pentru că accidentul s-a produs în Bulgaria, eventualele acuzații și pedepse vor fi stabilite potrivit legislației bulgare. Dacă anchetatorii demonstrează că șoferul a încălcat o regulă de circulație și că această încălcare a contribuit la producerea deceselor, el ar putea răspunde penal pentru provocarea unui accident rutier soldat cu victime.
În funcție de încadrarea juridică, de numărul victimelor și de circumstanțele stabilite, consecințele pot include pedeapsa cu închisoarea și interzicerea dreptului de a conduce.
Nu poate fi indicată însă o pedeapsă exactă în acest moment, deoarece procurorii nu au anunțat o acuzație definitivă și nici concluziile expertizelor. Mai mult, procurorul Doicev a precizat că este prea devreme pentru stabilirea responsabilităților, fiind necesare audieri și verificări suplimentare.
Cine plătește despăgubirile pentru victime
În cazul unui accident internațional în care este implicat un camion înmatriculat în România, asigurarea RCA poate avea un rol esențial în despăgubirea victimelor. Dacă se stabilește răspunderea civilă a șoferului asigurat, despăgubirile pot fi solicitate în cadrul sistemului internațional Carte Verde, potrivit regulilor aplicabile accidentului.
Acestea pot include cheltuieli medicale, pagube materiale și despăgubiri pentru prejudiciile suferite de victime sau familiile persoanelor decedate.
Faptul că titularul poliței a fost anterior repartizat de BAAR ca asigurat cu risc ridicat nu anulează automat valabilitatea RCA și nici drepturile persoanelor prejudiciate.
Pentru asigurător, un accident cu numeroase victime poate însemna despăgubiri importante, în limitele și condițiile acoperirii aplicabile. Ulterior, în situațiile expres prevăzute de lege, poate apărea și problema recuperării unor sume de la persoana responsabilă.
Ancheta continuă, iar autoritățile bulgare trebuie să stabilească dacă accidentul a fost provocat de manevra camionului românesc, de viteza celorlalte vehicule, de vizibilitatea redusă sau de o combinație a acestor factori.