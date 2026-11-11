Șoferul român reținut după carambolul din Bulgaria avea un istoric RCA neobișnuit. Ce înseamnă „risc ridicat”

„În ultimii 5 ani, acesta a fost de două ori repartizat de Biroul Asigurătorilor Auto ca asigurat cu risc ridicat”, au declarat sursele citate de Profit.ro.

Această informație trebuie interpretată cu atenție. Încadrarea în categoria asiguraților cu risc ridicat nu înseamnă automat că persoana respectivă a provocat numeroase accidente sau că are un comportament periculos în trafic. Este doar o clasificare folosită în sistemul RCA pentru persoanele sau firmele care primesc oferte de asigurare foarte scumpe, raportate la tarifele de referință.

Ce înseamnă, de fapt, un șofer cu risc ridicat pentru asigurători

Mecanismul BAAR permite unui solicitant care primește oferte RCA peste un anumit nivel să ceară repartizarea către o companie de asigurări. Pentru a se încadra, acesta trebuie să obțină cel puțin trei oferte de la asigurători diferiți, fiecare depășind cu peste 36% tariful de referință corespunzător categoriei sale, ajustat cu coeficientul bonus-malus.

De exemplu, dacă tariful de referință ajustat este de 5.000 de lei, ofertele care depășesc 6.800 de lei pot îndeplini condiția de preț pentru accesarea mecanismului.

În cazul camioanelor, costul RCA este influențat de categoria vehiculului, masa acestuia, istoricul daunelor și alți factori de risc utilizați de asigurători. Prin urmare, repartizarea repetată prin BAAR arată că titularul poliței s-a confruntat cu oferte ridicate, dar nu permite stabilirea numărului de accidente provocate anterior.

Ce greșeală ar fi putut face șoferul român

Anchetatorii bulgari verifică dacă șoferul român a redus brusc viteza, a oprit camionul sau a intrat pe autostradă de pe o bandă laterală, în condiții de ceață densă.

„Cel mai probabil, camionul se deplasa cu viteză foarte redusă sau este posibil să fi intrat pe carosabil de pe o bandă laterală. Deocamdată, nu putem preciza acest lucru”, a declarat comisarul-șef Dobrin Dimitrov.

Șoferul le-ar fi spus anchetatorilor că a încetinit din cauza vizibilității reduse. Potrivit procurorului Doicin Doicev, un autoturism aflat în spatele camionului a reușit să evite impactul, însă un autobuz care venea din urmă nu a reușit. Ulterior, un alt camion a fost implicat în coliziune, declanșând o reacție în lanț.

Reducerea vitezei în condiții de ceață este o măsură obligatorie de siguranță. Problema apare dacă un vehicul este oprit sau manevrat periculos ori dacă ceilalți șoferi nu păstrează distanța și nu adaptează viteza la vizibilitate.