Cutremur în România, la primele ore ale dimineții. Ce trebuie să știe românii despre pericolul unui seism major

De la începutul lunii noiembrie, în România au fost înregistrate șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6.

Potrivit datelor comunicate de autorități, cel mai puternic cutremur din 2026 s-a produs pe 19 octombrie, tot în județul Buzău, și a avut magnitudinea de 4,8.

Există pericolul unui cutremur mare în România?

România este expusă riscului seismic, în special din cauza zonei Vrancea, unde se pot produce cutremure puternice, la adâncimi intermediare.

Spre deosebire de seismele superficiale, cutremurele vrâncene pot fi resimțite pe suprafețe extinse, inclusiv în București și în numeroase localități din Moldova și Muntenia.

Un exemplu este cutremurul din 4 martie 1977, care a avut magnitudinea de aproximativ 7,4 și a provocat peste 1.500 de decese în România.

Totuși, specialiștii nu pot prezice cu exactitate data, ora și magnitudinea unui viitor cutremur major. Nici producerea mai multor seisme mici într-un interval scurt nu înseamnă automat că urmează unul devastator.

Ce trebuie să facă românii în timpul unui cutremur

Autoritățile recomandă ca persoanele aflate în interiorul clădirilor să nu încerce să fugă pe scări în timpul mișcărilor seismice. Cea mai sigură reacție este să se așeze la podea, să se adăpostească sub o masă solidă, dacă este posibil, și să își protejeze capul și gâtul.