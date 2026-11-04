Cutremur în România, la primele ore ale dimineții. Ce trebuie să știe românii despre pericolul unui seism major
Un nou cutremur s-a produs miercuri dimineață, 4 noiembrie 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut magnitudinea de 3,5 și este al șaselea înregistrat în România de la începutul lunii. Deși astfel de mișcări ale pământului sunt frecvente, activitatea seismică readuce în atenție riscul unui cutremur puternic și măsurile pe care populația trebuie să le cunoască pentru a se proteja.
Cutremur, miercuri dimineață. Unde s-a produs seismul
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut loc la ora 6:09, la o adâncime de 90,3 kilometri. Epicentrul a fost localizat la 55 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 56 de kilometri sud de Focșani, 66 de kilometri est de Brașov, 68 de kilometri sud de Buzău și aproximativ 90 de kilometri nord de Ploiești.
De la începutul lunii noiembrie, în România au fost înregistrate șase cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6.
Potrivit datelor comunicate de autorități, cel mai puternic cutremur din 2026 s-a produs pe 19 octombrie, tot în județul Buzău, și a avut magnitudinea de 4,8.
Există pericolul unui cutremur mare în România?
România este expusă riscului seismic, în special din cauza zonei Vrancea, unde se pot produce cutremure puternice, la adâncimi intermediare.
Spre deosebire de seismele superficiale, cutremurele vrâncene pot fi resimțite pe suprafețe extinse, inclusiv în București și în numeroase localități din Moldova și Muntenia.
Un exemplu este cutremurul din 4 martie 1977, care a avut magnitudinea de aproximativ 7,4 și a provocat peste 1.500 de decese în România.
Totuși, specialiștii nu pot prezice cu exactitate data, ora și magnitudinea unui viitor cutremur major. Nici producerea mai multor seisme mici într-un interval scurt nu înseamnă automat că urmează unul devastator.
Ce trebuie să facă românii în timpul unui cutremur
Autoritățile recomandă ca persoanele aflate în interiorul clădirilor să nu încerce să fugă pe scări în timpul mișcărilor seismice. Cea mai sigură reacție este să se așeze la podea, să se adăpostească sub o masă solidă, dacă este posibil, și să își protejeze capul și gâtul.
De asemenea, oamenii trebuie să stea departe de ferestre, oglinzi și mobilier care se poate răsturna. Liftul nu trebuie folosit. Dacă se află afară, este recomandat să se îndepărteze de clădiri, stâlpi și cabluri electrice.
După oprirea cutremurului, trebuie verificate eventualele pericole, iar evacuarea se face cu atenție, pe scări, dacă este necesară.
Cum ne pregătim pentru un seism puternic
Specialiștii recomandă fixarea mobilierului greu de pereți, identificarea locurilor sigure din locuință și pregătirea unui rucsac de urgență. Acesta ar trebui să conțină apă, alimente neperisabile, lanternă, baterii, medicamente esențiale și copii ale documentelor importante.
Pregătirea este esențială, deoarece, deși momentul unui cutremur major nu poate fi anticipat, măsurile luate din timp pot reduce considerabil riscul de rănire.