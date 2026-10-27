Două cutremure în Vrancea, marți dimineață. Ce magnitudini au avut și la ce adâncime s-au produs

Potrivit datelor publicate în catalogul seismelor recente, acesta s-a produs la 79,5 kilometri adâncime. În lista orașelor apropiate sunt menționate Focșani, Sfântu Gheorghe, Buzău, Brașov, Bacău și Ploiești.

Distanțele indicate sunt de aproximativ 48 de kilometri față de Focșani, 62 de kilometri față de Sfântu Gheorghe și 69 de kilometri față de Buzău. Brașovul se află la aproximativ 75 de kilometri de epicentru, Bacăul la 95 de kilometri, iar Ploieștiul la 98 de kilometri.

Un alt seism s-a produs cu aproape patru ore înainte

Primul cutremur al dimineții a fost înregistrat la 01:53:55, tot în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 2,3 și s-a produs la o adâncime de 120,2 kilometri.

Între cele două evenimente au trecut aproximativ trei ore și 49 de minute. Cutremurul de la ora 05:42 a avut o magnitudine mai mare și o adâncime mai mică decât cel produs în timpul nopții.

Pentru primul seism, catalogul institutului indică distanțe de aproximativ 45 de kilometri față de Focșani și 59 de kilometri față de Buzău. Sunt menționate și Sfântu Gheorghe, la 67 de kilometri, Brașov, la 77 de kilometri, și Ploiești, la 91 de kilometri.

Ambele înregistrări pot fi consultate în lista evenimentelor monitorizate de INCDFP. Institutul publică pentru fiecare cutremur ora producerii, magnitudinea, adâncimea și localizarea.

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