Două cutremure în Vrancea, marți dimineață. Ce magnitudini au avut și la ce adâncime s-au produs
Două cutremure slabe s-au produs marți, 27 octombrie, în zona seismică Vrancea, la mai puțin de patru ore distanță. Cel mai mare dintre ele a avut magnitudinea 3,1 și a fost înregistrat la ora 05:42, la o adâncime de 79,5 kilometri. Primul seism, produs în timpul nopții, a avut magnitudinea 2,3.
Cutremurul de dimineață a avut magnitudinea 3,1
Seismul de la ora 05:42:56, ora locală a României, a fost localizat în județul Vrancea. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului l-a încadrat în categoria cutremurelor slabe.
Potrivit datelor publicate în catalogul seismelor recente, acesta s-a produs la 79,5 kilometri adâncime. În lista orașelor apropiate sunt menționate Focșani, Sfântu Gheorghe, Buzău, Brașov, Bacău și Ploiești.
Distanțele indicate sunt de aproximativ 48 de kilometri față de Focșani, 62 de kilometri față de Sfântu Gheorghe și 69 de kilometri față de Buzău. Brașovul se află la aproximativ 75 de kilometri de epicentru, Bacăul la 95 de kilometri, iar Ploieștiul la 98 de kilometri.
Un alt seism s-a produs cu aproape patru ore înainte
Primul cutremur al dimineții a fost înregistrat la 01:53:55, tot în zona seismică Vrancea, județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 2,3 și s-a produs la o adâncime de 120,2 kilometri.
Între cele două evenimente au trecut aproximativ trei ore și 49 de minute. Cutremurul de la ora 05:42 a avut o magnitudine mai mare și o adâncime mai mică decât cel produs în timpul nopții.
Pentru primul seism, catalogul institutului indică distanțe de aproximativ 45 de kilometri față de Focșani și 59 de kilometri față de Buzău. Sunt menționate și Sfântu Gheorghe, la 67 de kilometri, Brașov, la 77 de kilometri, și Ploiești, la 91 de kilometri.
Ambele înregistrări pot fi consultate în lista evenimentelor monitorizate de INCDFP. Institutul publică pentru fiecare cutremur ora producerii, magnitudinea, adâncimea și localizarea.
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Seismul de pe 19 octombrie a fost înregistrat în timpul unei vizite a elevilor
Cu opt zile înainte, pe 19 octombrie, un cutremur anunțat cu magnitudinea ML 4,8 s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Evenimentul a fost înregistrat la ora 11:51:57, la o adâncime de 124,1 kilometri.
În acel moment, 30 de elevi de clasa a IX-a de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Galați vizitau Observatorul Seismologic „Dr. Cornelius Radu” din Vrâncioaia. Adolescenții au putut urmări în timp real înregistrarea seismului pe aparatura observatorului.
Specialiștii le-au prezentat modul în care sunt localizate cutremurele și determinate magnitudinea și adâncimea. Vizita, organizată în cadrul programului „Școala altfel”, a inclus și explicații despre senzorii utilizați în monitorizarea seismică.
La observator, elevii nu au simțit mișcarea terenului, dar au văzut înregistrarea produsă de aparate. Exemplul arată diferența dintre detectarea unui cutremur și perceperea lui de către persoanele aflate într-un anumit loc.
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Ce recomandă pompierii în timpul unui cutremur
Dacă te afli într-o clădire când începe o mișcare seismică, recomandarea este să te protejezi și să eviți deplasarea spre ieșire. Nu folosi scările sau liftul cât timp se produce cutremurul.
Recomandările oficiale pentru protecția în caz de seism includ adăpostirea sub o masă solidă, protejarea capului și îndepărtarea de ferestre. Dacă ești afară, păstrează distanța față de clădiri, copaci și stâlpi de electricitate.
Pregătirea începe înaintea unui eveniment, prin stabilirea unui plan împreună cu familia și păstrarea la îndemână a lucrurilor esențiale. Un rucsac pentru urgențe poate include apă, lanternă și medicamentele necesare, iar numărul 112 trebuie apelat numai în situații de urgență.