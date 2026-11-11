România ar putea rămâne cu doar 15 județe. Ce ar dispărea de pe hartă și cine ar câștiga puterea administrativă

Aplicarea acestui model ar însemna comasarea unor județe și desemnarea unor centre administrative regionale.

În vestul țării, Bihor ar putea fi reunit cu Satu Mare, în timp ce Timiș ar forma o structură administrativă împreună cu Arad și Caraș-Severin.

În Oltenia, Doljul ar putea deveni centrul unei regiuni care ar include Gorj, Mehedinți și Olt. În sud-est, Constanța ar putea fi comasată cu Tulcea, iar Prahova cu Buzău și Dâmbovița.

În Transilvania, Clujul ar putea coordona o regiune care să includă Bistrița-Năsăud, Maramureș și Sălaj. În Moldova, Iașiul ar putea fi reunit cu Vaslui, iar Bacăul și Suceava ar deveni centre ale unor structuri administrative mai mari. Este important de precizat că aceasta nu reprezintă o hartă aprobată oficial, ci o posibilă variantă de reorganizare, pornind de la modelul judiciar.

Ce s-ar întâmpla cu Bucureștiul și Ilfovul

O schimbare importantă ar putea viza Capitala, unde scenariul discutat presupune desființarea Primăriei Generale și transferarea atribuțiilor către primăriile de sector. Totodată, Ilfovul ar putea pierde statutul de județ distinct, urmând să fie integrat într-o nouă structură administrativă.

O asemenea reorganizare ar necesita stabilirea unor reguli clare pentru administrarea transportului public, infrastructurii, serviciilor municipale și investițiilor care depășesc granițele unui singur sector.

Ce ar însemna reforma pentru economie și bugetul statului

Principalul argument economic al reorganizării este reducerea cheltuielilor administrative. Comasarea județelor ar putea diminua numărul consiliilor județene, al funcțiilor de conducere și al structurilor administrative care îndeplinesc atribuții similare.