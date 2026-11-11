Disney bate palma cu Adobe pentru inteligență artificială. Personajele celebre și universurile companiei vor fi folosite pentru dezvoltarea unor modele AI personalizate

Potrivit anunțului oficial publicat de Adobe, acordul a fost prezentat pe 9 noiembrie 2026, în cadrul conferinței Adobe MAX, și se va desfășura pe parcursul mai multor ani. Adobe devine astfel partenerul oficial Disney pentru inovație în inteligență artificială, urmând să ofere companiei acces anticipat la tehnologii AI, instrumente de creație și resurse dedicate de cercetare și inginerie.

Disney va folosi inteligența artificială pentru personaje, decoruri și producții creative

Una dintre cele mai importante componente ale acordului este utilizarea Adobe Firefly Foundry, o platformă care permite companiilor să dezvolte modele generative personalizate, adaptate propriilor universuri și proprietăți intelectuale.

În cazul Disney, acestea vor putea fi antrenate folosind informații despre personaje, caracteristicile lor vizuale, decoruri și stilurile artistice asociate diferitelor francize.

Scopul este dezvoltarea unor instrumente capabile să genereze materiale care respectă identitatea vizuală a producțiilor Disney, fără să fie necesară recrearea manuală a fiecărui element.

De exemplu, artiștii ar putea utiliza asemenea sisteme pentru a transforma rapid schițe în imagini detaliate, pentru a explora variante ale unor decoruri sau pentru a dezvolta concepte vizuale înaintea începerii producției propriu-zise.

Adobe susține că modelele vor fi concepute pentru utilizare comercială și că procesul de creație va rămâne coordonat de oameni.

Compania promite o abordare în care inteligența artificială sprijină artiștii și le accelerează activitatea, fără să înlocuiască rolul acestora în luarea deciziilor creative.

Parteneriatul include acces la instrumente precum Adobe Firefly, Photoshop și Premiere, dar și la tehnologii care nu sunt încă disponibile publicului larg.

Această colaborare marchează o nouă etapă în strategia Disney, după ce compania a încheiat anterior un acord de un miliard de dolari cu OpenAI pentru utilizarea unor personaje celebre în aplicația Sora.

Inteligența artificială ajunge în parcurile Disneyland și pe navele Disney Cruise Line

Parteneriatul dintre Disney și Adobe nu se limitează la producția de filme și seriale.

Una dintre principalele direcții de dezvoltare este reprezentată de parcurile tematice Disney, unde noile instrumente AI ar putea accelera proiectarea atracțiilor și a experiențelor interactive.

Disney Imagineering, divizia responsabilă de conceperea și dezvoltarea parcurilor tematice, utilizează deja Adobe Firefly Foundry pentru explorarea unor idei vizuale.

Printre instrumentele testate se numără un sistem care poate transforma schițele realizate manual în ilustrații digitale detaliate, dar și un model AI capabil să genereze materiale conforme cu stilul vizual al francizelor Disney.

Aceste tehnologii ar putea reduce timpul necesar realizării conceptelor preliminare, permițând echipelor să testeze mai multe variante înainte de a decide ce proiecte vor fi dezvoltate.

Colaborarea se extinde și la Disney Cruise Line, divizia de croaziere a companiei, precum și la Walt Disney World și Disneyland.

În paralel, Adobe va lucra cu StudioLAB, centrul de inovație al Walt Disney Studios, unde sunt dezvoltate și testate noi instrumente pentru producția de conținut.

Un alt beneficiar va fi ESPN Edge Innovation Center, care explorează utilizarea tehnologiilor emergente în industria transmisiunilor sportive.

Aici, inteligența artificială ar putea fi folosită pentru prezentarea mai atractivă a informațiilor sportive, personalizarea experienței fanilor și valorificarea arhivelor ESPN.

Parteneriatul ridică întrebări despre viitorul artiștilor și al angajaților Disney

Deși Disney și Adobe prezintă colaborarea drept o modalitate de a sprijini creativitatea, extinderea inteligenței artificiale în industria divertismentului ridică întrebări importante despre viitorul locurilor de muncă.

Instrumentele capabile să genereze imagini, concepte vizuale și materiale de producție pot reduce timpul necesar anumitor activități, dar ar putea modifica și cererea pentru unele categorii de specialiști.

Anunțul vine într-o perioadă în care Disney a efectuat restructurări și concedieri, iar industria cinematografică încearcă să stabilească reguli clare privind utilizarea AI.

Totuși, cele două companii nu au anunțat că parteneriatul urmărește înlocuirea angajaților sau reducerea personalului. Orice legătură directă între noul acord și eventuale concedieri ar fi, în acest moment, speculativă.

Problema utilizării inteligenței artificiale în creație rămâne sensibilă și pentru actori, scenariști și alți profesioniști din industria entertainmentului.

Anterior, Playtech a relatat despre solicitările actorilor și scenariștilor privind compensarea utilizării operelor lor pentru antrenarea modelelor AI.

Pentru Disney, controlul asupra proprietății intelectuale reprezintă o miză esențială. Compania deține unele dintre cele mai valoroase francize din lume, inclusiv universurile Marvel, Star Wars și Pixar, iar utilizarea acestora în dezvoltarea modelelor AI necesită mecanisme stricte de protecție.

Adobe încearcă să se diferențieze pe piață tocmai prin promovarea unor instrumente generative dezvoltate pentru utilizare comercială, în condiții care respectă drepturile creatorilor.

Parteneriatul include și colaborări de marketing, prezență extinsă a Adobe pe platformele Disney și proiecte comune prezentate la conferințe internaționale.

Prin această alianță, Disney își consolidează strategia de integrare a inteligenței artificiale în aproape toate diviziile sale, de la studiouri cinematografice până la parcurile tematice și transmisiunile sportive.

Rămâne însă de văzut dacă promisiunea unei inteligențe artificiale care sprijină artiștii se va reflecta și în modul concret în care aceste tehnologii vor fi implementate.