Greșeli de limba română pe care le facem fără să ne dăm seama. Formele corecte, explicate prin exemple

Greșeala se poate strecura și într-o frază spusă în grabă: „Vroiam doar să întreb dacă mai vii”. Dacă alegem forma indicată de DOOM³, fraza devine „Voiam doar să întreb dacă mai vii”. Nu trebuie schimbat restul enunțului; este suficient să corectăm verbul.

La fel de mică pare diferența dintre „servici” și „serviciu”. În loc de „Mâine merg la servici”, forma recomandată este „Mâine merg la serviciu”. DOOM³ precizează că grupul final -iu se păstrează atât în scrierea, cât și în pronunțarea acestui substantiv.

Exemplul funcționează și într-o întrebare: „La ce oră pleci de la serviciu?” Când avem dubii, merită să verificăm cuvântul întreg, nu doar să ne bazăm pe felul în care ni se pare că sună la capătul unei fraze. În cazul acesta, „serviciu” este forma de reținut.

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„Nicio” și „aceeași”: contextul decide cum scriem

În enunțul „N-am nici o întrebare”, dacă sensul este că nu am vreo întrebare, scriem „N-am nicio întrebare”. DOOM³ indică scrierea într-un singur cuvânt pentru adjectivul pronominal negativ „nicio”, așa cum avem și „Nu are niciun frate”. Cele două forme se întâlnesc des în mesaje și e-mailuri, unde despărțirea greșită poate scăpa ușor la o citire rapidă.

Există totuși contexte în care „nici o” se scrie separat. DOOM³ dă un exemplu în care „o” are valoare de numeral și este pus în opoziție cu „mai multe”: „N-am nici o soră, nici mai multe.” Așadar, nu orice apariție a celor două cuvinte alăturate trebuie lipită automat. Întrebarea utilă este ce vrem să spunem prin „o” în propoziția respectivă.

O altă confuzie apare între „aceeași” și „aceiași”. Compară „Am citit aceeași carte” cu „Au venit aceiași colegi”. Primul exemplu se referă la un substantiv feminin la singular, carte; al doilea, la un substantiv masculin la plural, colegi. DOOM³ arată că formele se deosebesc în scris, deși pronunțarea lor poate face diferența greu de observat în vorbire.