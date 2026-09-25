A pierdut 168.000 de euro după un mesaj fals despre un colet. Cum l-au convins escrocii să le dea acces la bani

După ce a completat datele, bărbatul a fost sunat de cineva care s-a prezentat drept angajat al departamentului antifraudă al Keytrade Bank. Pascal a povestit că persoana de la telefon i-a cerut numărul de client. L-a oferit, iar interlocutorul i-a spus apoi că totul era în regulă.

La scurt timp, Pascal a constatat că banii dispăruseră din conturi. Succesiunea este cea care face cazul greu de trecut cu vederea. Un mesaj aparent legat de un colet pe care îl aștepta a fost urmat de un apel în care persoana de la celălalt capăt al firului pretindea că verifică securitatea contului bancar.

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Patruzeci și două de transferuri în 48 de ore

Potrivit TV Lux, din conturile bărbatului au fost efectuate 42 de transferuri în două zile, fiecare de peste 4.000 de euro. Suma de 168.000 de euro, pe care Pascal o moștenise recent, a ajuns în alte conturi deschise la aceeași bancă. Nu este vorba despre o singură plată făcută în urma e-mailului, ci despre o serie de operațiuni pe care bărbatul spune că nu le-a observat la timp.

Pascal critică faptul că nu a primit o alertă în timpul acestor transferuri.

„Pentru mine, banca este de vină”, a declarat el pentru TV Lux, întrebându-se cum au putut fi transferate sume atât de mari fără ca operațiunile să fie oprite.

Contactată în legătură cu cazul, banca i-a comunicat lui Pascal că nu își asumă responsabilitatea, invocând faptul că acesta nu trebuia să furnizeze date sensibile, potrivit sursei citate. Bărbatul a depus plângere la poliție. Împrejurările în care au fost autorizate transferurile și posibilitatea recuperării banilor rămân astfel esențiale pentru soluționarea cazului.

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