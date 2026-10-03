Meseria pentru care nu ai nevoie de studii speciale și poți câștiga peste 3.500 de euro brut pe lună în Germania. Cât se plătește în România

Peste 42.000 de euro brut pe an pentru un șofer cu experiență

Datele publicate de portalul german de carieră Stepstone și citate de t-online arată că un șofer al unei mașini de măturat străzile câștigă în Germania, în medie, aproximativ 36.900 de euro brut pe an.

Asta înseamnă aproximativ 3.075 de euro brut pe lună, dacă venitul anual este împărțit la 12 luni.

Salariul diferă însă în funcție de regiune și de experiența angajatului. În unele landuri, veniturile anuale pornesc de la aproximativ 30.900 de euro brut, adică în jur de 2.575 de euro brut pe lună.

La polul opus, șoferii cu experiență care lucrează în regiunile mai puternice economic pot ajunge la aproximativ 42.900 de euro brut anual. Calculat lunar, venitul depășește 3.570 de euro brut.

Și angajații care lucrează direct la colectarea deșeurilor au venituri importante. Salariul mediu pentru această categorie este de aproximativ 34.900 de euro brut pe an la nivelul Germaniei, echivalentul a aproximativ 2.900 de euro brut lunar.

Sumele sunt brute, astfel că venitul efectiv primit de angajat este mai mic și depinde, printre altele, de situația fiscală și personală a fiecăruia.

Nu este obligatorie o calificare profesională în salubritate

Unul dintre aspectele care fac aceste locuri de muncă accesibile este faptul că pentru activitatea obișnuită din salubritate nu este necesară întotdeauna o formare profesională formală.