Meseria pentru care nu ai nevoie de studii speciale și poți câștiga peste 3.500 de euro brut pe lună în Germania. Cât se plătește în România
Locurile de muncă din salubritate nu se află întotdeauna printre primele opțiuni atunci când românii se gândesc să lucreze în străinătate. Salariile oferite în Germania arată însă că veniturile pentru anumite posturi din acest domeniu pot depăși 3.500 de euro brut pe lună, fără ca angajatul să aibă nevoie neapărat de o calificare profesională formală în salubritate.
Diferențele față de România sunt considerabile. În timp ce un șofer experimentat al unei mașini de măturat străzile poate ajunge în Germania la un venit anual brut de peste 40.000 de euro, o ofertă publicată în România pentru un lucrător în salubrizarea spațiilor verzi indica un salariu de 5.550 de lei brut pe lună.
Peste 42.000 de euro brut pe an pentru un șofer cu experiență
Datele publicate de portalul german de carieră Stepstone și citate de t-online arată că un șofer al unei mașini de măturat străzile câștigă în Germania, în medie, aproximativ 36.900 de euro brut pe an.
Asta înseamnă aproximativ 3.075 de euro brut pe lună, dacă venitul anual este împărțit la 12 luni.
Salariul diferă însă în funcție de regiune și de experiența angajatului. În unele landuri, veniturile anuale pornesc de la aproximativ 30.900 de euro brut, adică în jur de 2.575 de euro brut pe lună.
La polul opus, șoferii cu experiență care lucrează în regiunile mai puternice economic pot ajunge la aproximativ 42.900 de euro brut anual. Calculat lunar, venitul depășește 3.570 de euro brut.
Și angajații care lucrează direct la colectarea deșeurilor au venituri importante. Salariul mediu pentru această categorie este de aproximativ 34.900 de euro brut pe an la nivelul Germaniei, echivalentul a aproximativ 2.900 de euro brut lunar.
Sumele sunt brute, astfel că venitul efectiv primit de angajat este mai mic și depinde, printre altele, de situația fiscală și personală a fiecăruia.
Nu este obligatorie o calificare profesională în salubritate
Unul dintre aspectele care fac aceste locuri de muncă accesibile este faptul că pentru activitatea obișnuită din salubritate nu este necesară întotdeauna o formare profesională formală.
Angajații pot fi instruiți direct de serviciile municipale de salubritate sau de companiile private pentru care urmează să lucreze. În perioada de pregătire, aceștia învață inclusiv să utilizeze echipamentele și utilajele necesare.
Situația este diferită pentru cei care conduc vehiculele speciale folosite la curățarea străzilor. Pentru mașinile care depășesc masa de 3,5 tone este necesar permisul corespunzător, de regulă categoria C sau CE.
Pe lângă permis, experiența în trafic, capacitatea de orientare și cunoștințele tehnice pot conta în procesul de angajare și pot influența venitul.
Cât se oferă în România pentru un loc de muncă în salubritate
Diferența devine vizibilă atunci când veniturile sunt comparate cu ofertele existente în România, deși posturile nu sunt perfect echivalente și comparația trebuie privită orientativ.
Într-o ofertă publicată prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în februarie 2026, pentru postul de „lucrător pentru salubrizare spații verzi” la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 era indicat un salariu de 5.550 de lei brut pe lună.
Contractul era pe perioadă nedeterminată și cu normă întreagă, iar angajații beneficiau și de tichete de masă. Pentru ocuparea postului nu erau solicitate studii peste nivelul gimnazial.
Raportat strict la 12 salarii lunare, suma reprezintă 66.600 de lei brut pe an, fără a include valoarea tichetelor de masă sau eventuale alte drepturi.
Comparația directă cu Germania are însă limite importante. Costul vieții, taxarea veniturilor, beneficiile acordate de angajator și responsabilitățile posturilor diferă, iar salariul unui șofer de utilaj special nu poate fi comparat perfect cu cel al unui lucrător pentru salubrizarea spațiilor verzi.
De ce sunt esențiali lucrătorii din salubritate
Dincolo de salariu, munca din salubritate are un rol direct în funcționarea orașelor. Colectarea deșeurilor și curățarea străzilor nu țin doar de aspectul localităților.
Deșeurile lăsate necolectate pot favoriza apariția rozătoarelor și a altor dăunători și pot crea probleme de igienă. În plus, gestionarea necorespunzătoare a anumitor tipuri de deșeuri poate afecta solul și apa.
Este și unul dintre motivele pentru care serviciile de salubritate trebuie să funcționeze permanent, indiferent de vreme sau de perioadele aglomerate ale anului.
Pentru românii care iau în calcul un loc de muncă în Germania, cifrele arată că salubritatea poate oferi venituri brute de peste 3.000 de euro lunar pentru anumite posturi, iar în cazul șoferilor experimentați ai utilajelor speciale suma poate trece de 3.500 de euro brut pe lună.