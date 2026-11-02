Cum scazi consumul centralei pe timpul nopții. La câte grade să setezi termostatul înainte de culcare
Odată cu scăderea temperaturilor din noiembrie și decembrie, centrala termică începe să funcționeze tot mai multe ore, iar diferența se poate vedea rapid în factura la gaze. Una dintre metodele prin care poate fi redus consumul este reglarea corectă a termostatului pe timpul nopții. Centrala nu trebuie neapărat oprită complet înainte de culcare, iar reducerea temperaturii cu câteva grade poate fi o variantă mai potrivită pentru multe locuințe.
Specialiștii recomandă, în general, o temperatură interioară de 18-21°C pentru perioadele în care locuința este ocupată. Noaptea, temperatura poate fi redusă cu aproximativ 2-3°C, în funcție de izolația clădirii, temperatura exterioară și cât de repede pierde locuința căldura.
La câte grade poți seta termostatul noaptea
Dacă în timpul serii termostatul este setat la 21°C, înainte de culcare poate fi coborât, de exemplu, la 18°C. Centrala va porni numai dacă temperatura din locuință scade sub valoarea stabilită.
O reducere nocturnă de 3-4°C poate fi suficientă pentru diminuarea consumului fără ca locuința să se răcească excesiv. În general, temperatura nu ar trebui lăsată să coboare sub 16°C, mai ales în locuințele în care există probleme cu umiditatea și riscul apariției mucegaiului.
Important este și faptul că setarea termostatului la 23-24°C dimineața nu va încălzi casa mai repede decât dacă acesta este setat la 20-21°C. Centrala va funcționa pur și simplu mai mult pentru a ajunge la temperatura mai ridicată.
Exemplu pentru un apartament în luna noiembrie
Într-un apartament de 60-70 de metri pătrați, bine izolat și înconjurat de alte apartamente încălzite, pierderile de căldură sunt de regulă mai mici decât într-o casă.
În noiembrie, o familie care păstrează 21°C seara poate programa termostatul la aproximativ 18°C între orele 22:30 și 06:00. Dacă apartamentul pierde foarte puțină căldură peste noapte, este posibil ca centrala să pornească rar sau chiar deloc în acest interval.
Dimineața, termostatul poate reveni la 20-21°C cu aproximativ 30 de minute înainte de trezirea familiei.
Ce poți face într-un apartament în decembrie
În decembrie, când nopțile pot fi considerabil mai reci, aceeași locuință ar putea fi programată la 18-19°C pe timpul nopții, în loc de 21°C. Dacă apartamentul ajunge foarte repede la 17°C sau mai puțin, o reducere atât de mare poate să nu fie potrivită.
Într-un apartament bine izolat, un program orientativ ar putea fi: 20-21°C seara, 18°C în timpul nopții și revenire la 20°C înainte de trezire.
Cum setezi centrala într-o casă
Situația se schimbă în cazul unei case de 100-150 de metri pătrați. Pereții exteriori și suprafața mai mare pot determina pierderi de căldură mai importante.
Într-o casă cu izolație bună, în noiembrie, termostatul poate fi setat la 20-21°C seara și 17-18°C noaptea. În decembrie, mai ales în nopțile geroase, poate fi mai potrivită menținerea unei temperaturi de aproximativ 18°C.
Pentru o casă slab izolată, coborârea termostatului foarte mult nu este întotdeauna cea mai bună strategie. Locuința se poate răci puternic, iar dimineața sistemul va avea nevoie de mai mult timp pentru a readuce camerele la temperatura dorită.
Centrala nu trebuie oprită complet în fiecare noapte
Reducerea temperaturii nu înseamnă obligatoriu oprirea centralei. Un termostat programabil poate menține automat o temperatură minimă și poate reporni încălzirea înainte de trezire.
Există însă o diferență importantă între locuințe. Casele foarte bine izolate, sistemele cu încălzire prin pardoseală și instalațiile cu inerție termică mare pot funcționa mai eficient cu variații mai mici de temperatură. În schimb, în anumite locuințe care pierd căldura mai repede, reducerea nocturnă poate aduce economii mai evidente.
O metodă simplă este monitorizarea timp de câteva nopți. Dacă ai 21°C înainte de culcare și locuința ajunge dimineața la 19°C fără ca centrala să pornească, nu există un motiv pentru a menține 21°C întreaga noapte. Dacă temperatura scade rapid spre 16-17°C, programul trebuie adaptat. Astfel, setarea termostatului în funcție de comportamentul real al locuinței poate reduce consumul fără a sacrifica confortul.