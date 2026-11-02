Cum scazi consumul centralei pe timpul nopții. La câte grade să setezi termostatul înainte de culcare

La câte grade poți seta termostatul noaptea

Dacă în timpul serii termostatul este setat la 21°C, înainte de culcare poate fi coborât, de exemplu, la 18°C. Centrala va porni numai dacă temperatura din locuință scade sub valoarea stabilită.

O reducere nocturnă de 3-4°C poate fi suficientă pentru diminuarea consumului fără ca locuința să se răcească excesiv. În general, temperatura nu ar trebui lăsată să coboare sub 16°C, mai ales în locuințele în care există probleme cu umiditatea și riscul apariției mucegaiului.

Important este și faptul că setarea termostatului la 23-24°C dimineața nu va încălzi casa mai repede decât dacă acesta este setat la 20-21°C. Centrala va funcționa pur și simplu mai mult pentru a ajunge la temperatura mai ridicată.

Exemplu pentru un apartament în luna noiembrie

Într-un apartament de 60-70 de metri pătrați, bine izolat și înconjurat de alte apartamente încălzite, pierderile de căldură sunt de regulă mai mici decât într-o casă.

În noiembrie, o familie care păstrează 21°C seara poate programa termostatul la aproximativ 18°C între orele 22:30 și 06:00. Dacă apartamentul pierde foarte puțină căldură peste noapte, este posibil ca centrala să pornească rar sau chiar deloc în acest interval.

Dimineața, termostatul poate reveni la 20-21°C cu aproximativ 30 de minute înainte de trezirea familiei.

Ce poți face într-un apartament în decembrie

În decembrie, când nopțile pot fi considerabil mai reci, aceeași locuință ar putea fi programată la 18-19°C pe timpul nopții, în loc de 21°C. Dacă apartamentul ajunge foarte repede la 17°C sau mai puțin, o reducere atât de mare poate să nu fie potrivită.