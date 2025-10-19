Ultima ora
Cutremur în România, duminică dimineaţă. Trei seisme au avut loc în ultimele zile
19 oct. 2025 | 10:30
de Iulia Kelt

Temperatura la care ar trebui să setezi centrala termică toamna. Mulţi fac prea cald în casă

ACTUALITATE
Temperatura la care ar trebui să setezi centrala termică toamna. Mulţi fac prea cald în casă
Temperatura ideală de iarnă / Foto: Colaj Playtech

Pe măsură ce toamna aduce primele zile reci, mulți români pornesc din nou încălzirea în locuințe. Alegerea nivelului corect de temperatură este esențială nu doar pentru confort, ci și pentru reducerea facturilor la energie. Totuși, specialiștii avertizează că mulți fac o greșeală comună atunci când reglează termostatul, crezând că pot încălzi mai rapid camerele dacă setează o treaptă mai mare.

În realitate, cifrele de pe termostat nu indică viteza cu care radiatorul încălzește aerul, ci temperatura dorită în cameră. Prin urmare, alegerea corectă a setării face diferența între un consum eficient și o risipă considerabilă de energie.

Ce înseamnă de fapt treptele de pe termostat

Majoritatea termostatelor mecanice au o scală standard: treapta 2 corespunde unei temperaturi de aproximativ 16°C, treapta 3, aproximativ 20°C, iar treapta 4, în jur de 24°C. Fiecare marcaj intermediar dintre trepte reprezintă aproximativ un grad Celsius.

Vezi și:
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
Când apare riscul ca o centrală pe gaz de apartament să explodeze? Semnele care anunță o defecțiune gravă

Mulți proprietari comit o eroare frecventă în zilele reci: setează termostatul direct pe nivelul maxim, sperând că radiatorul va încălzi camera mai repede. Acest lucru este fals. Pe treapta 5, sistemul nu accelerează procesul de încălzire, ci funcționează până când aerul atinge temperatura-țintă, în acest caz, peste 28°C, ceea ce duce inevitabil la un consum suplimentar și la disconfort termic ulterior.

De ce treapta 3 este alegerea optimă pentru toamnă

Experții în eficiență energetică recomandă menținerea termostatului pe treapta 3, care asigură o temperatură interioară de aproximativ 20°C. Aceasta este considerată temperatura ideală pentru confort zilnic și activități de interior, fără pierderi majore de energie. O astfel de setare permite sistemului de încălzire să funcționeze echilibrat, evitând suprasolicitarea centralelor sau a radiatoarelor.

Pentru a economisi suplimentar, se recomandă și aerisirea regulată a încăperilor, dar pentru perioade scurte, câteva minute de deschidere completă a ferestrelor sunt suficiente pentru a schimba aerul fără a răci pereții. Înainte de începutul sezonului rece, este utilă și aerisirea radiatoarelor, pentru ca sistemul să distribuie căldura uniform.

Reglarea corectă a temperaturii este doar o parte a unui comportament energetic eficient. Închideți ușile între camere, nu acoperiți caloriferele cu perdele groase și folosiți termostate programabile acolo unde este posibil. Prin aceste măsuri simple, locuința va rămâne confortabilă, iar costurile de încălzire pot fi reduse semnificativ pe parcursul lunilor de toamnă și iarnă.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Revista presei
Adevarul
O călugăriță a renunțat la viața din mănăstire pentru a preda yoga în bikini: „Am fost învățată că senzualitatea era un păcat”
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ea este tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova. Familia şi apropiaţii, distruşi de durere: „Ziua ta era aproape, urma să împlinești 24 de ani”
Playtech Știri
Horoscopul zilei de duminică, 19 octombrie 2025. Prudență și disciplină, sfatul astrologilor pentru nativii Capricron
Playtech Știri
Zodiile care își îmbunătățesc relațiile în săptămâna 20 și 26 octombrie 2025. Văd lucrurile diferit
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...