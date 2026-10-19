Ce temperatură trebuie să ai în casă ca să nu apară mucegaiul. Greșeala făcută când încerci să economisești la încălzire
O temperatură de aproximativ 18–21°C în camerele folosite este un reper pentru reducerea riscului de condens, dar prevenirea mucegaiului depinde și de umiditate, aerisire și starea pereților. Greșeala apare când reduci puternic încălzirea și blochezi ventilația pentru a păstra căldura, în timp ce umezeala continuă să se acumuleze în locuință.
Ce temperatură să urmărești în camere
În recomandările pentru prevenirea umezelii și mucegaiului, intervalul de 18–21°C este indicat pentru adulții sănătoși și activi. Vorbim despre temperatura aerului din cameră, măsurată cu termometrul, nu despre temperatura apei din calorifere.
Pragul de 18°C este însă un reper, nu o garanție că mucegaiul nu poate apărea. Într-o cameră încălzită, un colț exterior, zona din jurul ferestrei sau peretele din spatele unui dulap pot rămâne mult mai reci decât aerul.
Contează, așadar, și cât de bine este izolată locuința și cum circulă aerul. Dacă observi picături pe geamuri sau suprafețe care rămân umede, merită verificată umiditatea chiar dacă termostatul arată o temperatură confortabilă.
Pentru locuințele răcite puternic în sezonul rece, încălzirea aerului și a suprafețelor reci face parte dintre măsurile recomandate împotriva condensului. Aceasta trebuie însoțită de evacuarea umezelii produse în casă.
Greșeala făcută când reduci factura la încălzire
Reducerea temperaturii pentru economisire poate deveni problematică atunci când pereții se răcesc mult, iar aerul rămâne încărcat cu vapori. Gătitul, dușurile și uscarea rufelor continuă să adauge umezeală, indiferent de setarea termostatului.
Când aerul cald și umed întâlnește o suprafață suficient de rece, se poate forma condens. De aceea, oprirea încălzirii într-o cameră și păstrarea ferestrelor închise permanent pot crea condiții favorabile umezelii.
Nici încălzirea intensă, pentru scurt timp, nu rezolvă singură problema. Temperatura aerului poate crește înainte ca suprafețele reci să se încălzească suficient, iar apa acumulată trebuie eliminată prin ventilație sau dezumidificare.
Pentru prevenirea condensului, este util să eviți răcirea excesivă a camerelor și să adaptezi încălzirea la locuință. Asta nu înseamnă că centrala trebuie să funcționeze permanent sau că o singură setare este potrivită pentru toate apartamentele.
Citește și: De ce apare condensul pe geamuri toamna. Greșeala care poate duce la mucegai în locuință
Umiditatea trebuie măsurată alături de temperatură
Un termohigrometru îți arată atât temperatura, cât și umiditatea relativă din cameră. Recomandarea pentru controlul mucegaiului este menținerea umidității sub 60%, ideal între 30% și 50%, dacă acest lucru este posibil.
O valoare ridicată arată că trebuie redus aportul de umezeală sau îmbunătățită evacuarea acesteia. Încălzirea singură nu scoate apa din locuință, chiar dacă poate reduce umiditatea relativă prin creșterea temperaturii aerului.
Folosește ventilatorul de evacuare în baie și hota cu evacuare la exterior în timpul gătitului. Păstrarea capacelor pe oale și închiderea ușilor băii și bucătăriei în timpul producerii aburului ajută la limitarea răspândirii umezelii.
Dacă usuci haine în interior, alege o cameră bine ventilată și evită acoperirea caloriferelor cu rufe. Lasă spațiu între mobilier și pereții exteriori, pentru ca aerul să poată circula și în zonele care se răcesc mai ușor.
Citește și: Umiditatea ideală în casă când începe frigul. La ce valoare apare riscul de mucegai și cât consumă un dezumidificator
Când problema trebuie căutată în pereți sau instalații
Mucegaiul poate fi favorizat și de infiltrații prin acoperiș, defecte în jurul ferestrelor sau pierderi de apă din conducte. În asemenea situații, creșterea temperaturii nu repară sursa umezelii.
Un dezumidificator poate ajuta la scăderea umidității din aer, dar nu înlocuiește remedierea unei infiltrații. Dacă petele reapar în același loc, trebuie identificat traseul prin care apa ajunge acolo.
Nici curățarea și revopsirea suprafeței nu sunt suficiente cât timp materialul continuă să se umezească. Prevenirea reapariției presupune rezolvarea cauzei, alături de încălzirea și ventilarea adecvate ale locuinței.