Ce temperatură trebuie să ai în casă ca să nu apară mucegaiul. Greșeala făcută când încerci să economisești la încălzire

Pragul de 18°C este însă un reper, nu o garanție că mucegaiul nu poate apărea. Într-o cameră încălzită, un colț exterior, zona din jurul ferestrei sau peretele din spatele unui dulap pot rămâne mult mai reci decât aerul.

Contează, așadar, și cât de bine este izolată locuința și cum circulă aerul. Dacă observi picături pe geamuri sau suprafețe care rămân umede, merită verificată umiditatea chiar dacă termostatul arată o temperatură confortabilă.

Pentru locuințele răcite puternic în sezonul rece, încălzirea aerului și a suprafețelor reci face parte dintre măsurile recomandate împotriva condensului. Aceasta trebuie însoțită de evacuarea umezelii produse în casă.

Greșeala făcută când reduci factura la încălzire

Reducerea temperaturii pentru economisire poate deveni problematică atunci când pereții se răcesc mult, iar aerul rămâne încărcat cu vapori. Gătitul, dușurile și uscarea rufelor continuă să adauge umezeală, indiferent de setarea termostatului.

Când aerul cald și umed întâlnește o suprafață suficient de rece, se poate forma condens. De aceea, oprirea încălzirii într-o cameră și păstrarea ferestrelor închise permanent pot crea condiții favorabile umezelii.

Nici încălzirea intensă, pentru scurt timp, nu rezolvă singură problema. Temperatura aerului poate crește înainte ca suprafețele reci să se încălzească suficient, iar apa acumulată trebuie eliminată prin ventilație sau dezumidificare.

Pentru prevenirea condensului, este util să eviți răcirea excesivă a camerelor și să adaptezi încălzirea la locuință. Asta nu înseamnă că centrala trebuie să funcționeze permanent sau că o singură setare este potrivită pentru toate apartamentele.