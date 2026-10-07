Cât mai costă să pui centrală într-un apartament vechi din București. Un proprietar și-a calculat toate cheltuielile

Unul dintre răspunsuri arată cât de diferit este costul atunci când instalația există deja și trebuie înlocuită numai centrala.

„Am schimbat doar centrala anul acesta și m-a costat 8.000 de lei”, spune un utilizator.

Situația este însă complet diferită atunci când proprietarul pornește de la zero și trebuie să rezolve debranșarea, instalația de gaze, instalația de încălzire, caloriferele și punerea în funcțiune.

Un proprietar spune că a ajuns la 5.000 de euro

Un alt utilizator, care a instalat anul trecut o centrală într-un apartament cu trei camere și o baie, spune că investiția totală a ajuns la aproximativ 5.000 de euro.

Acesta și-a păstrat inclusiv centralizatorul cheltuielilor. Potrivit calculelor sale, proiectul tehnic și aprobarea pentru debranșare au costat 3.300 de lei, iar taxa de debranșare a fost de 700 de lei pentru fiecare calorifer. A mai plătit 1.000 de lei unei persoane care realizase inițial conducta de gaze în bloc și 400 de lei pentru racordarea la gaze.

Proiectul de gaze, instalarea, manopera și materialele pentru instalația de gaze au costat aproximativ 2.500 de lei. De asemenea, centrala propriu-zisă a fost 5.000 de lei, caloriferele aproximativ 1.900 de lei, iar țevile din cupru și accesoriile pentru apă încă 3.300 de lei.

La acestea s-au adăugat aproximativ 3.000 de lei pentru manopera instalației de apă, 1.000 de lei pentru montarea centralei și 800 de lei pentru punerea în funcțiune și montarea caloriferelor.

Alți proprietari vorbesc de 25.000-28.000 de lei

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