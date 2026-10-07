Cât mai costă să pui centrală într-un apartament vechi din București. Un proprietar și-a calculat toate cheltuielile
Cât mai costă să instalezi o centrală termică într-un apartament dintr-un bloc vechi din București și, mai ales, cât durează întreaga procedură? Întrebarea unui proprietar, publicată pe Reddit, a strâns răspunsuri de la oameni care au trecut recent prin această experiență. Din exemplele oferite de aceștia reiese că diferențele pot fi foarte mari: de la aproximativ 15.000 de lei în variantele mai economice până la 25.000-28.000 de lei sau chiar aproximativ 5.000 de euro atunci când sunt incluse toate lucrările și formalitățile.
Cât te costă să renunți la Termoenergetica și să pui centrală
Autorul postării spune că are un apartament cu trei camere și două băi, de aproximativ 68 de metri pătrați, iar conducta de gaze se află fie pe palier, fie trebuie adusă de la un etaj apropiat.
Unul dintre răspunsuri arată cât de diferit este costul atunci când instalația există deja și trebuie înlocuită numai centrala.
„Am schimbat doar centrala anul acesta și m-a costat 8.000 de lei”, spune un utilizator.
Situația este însă complet diferită atunci când proprietarul pornește de la zero și trebuie să rezolve debranșarea, instalația de gaze, instalația de încălzire, caloriferele și punerea în funcțiune.
Un proprietar spune că a ajuns la 5.000 de euro
Un alt utilizator, care a instalat anul trecut o centrală într-un apartament cu trei camere și o baie, spune că investiția totală a ajuns la aproximativ 5.000 de euro.
Acesta și-a păstrat inclusiv centralizatorul cheltuielilor. Potrivit calculelor sale, proiectul tehnic și aprobarea pentru debranșare au costat 3.300 de lei, iar taxa de debranșare a fost de 700 de lei pentru fiecare calorifer. A mai plătit 1.000 de lei unei persoane care realizase inițial conducta de gaze în bloc și 400 de lei pentru racordarea la gaze.
Proiectul de gaze, instalarea, manopera și materialele pentru instalația de gaze au costat aproximativ 2.500 de lei. De asemenea, centrala propriu-zisă a fost 5.000 de lei, caloriferele aproximativ 1.900 de lei, iar țevile din cupru și accesoriile pentru apă încă 3.300 de lei.
La acestea s-au adăugat aproximativ 3.000 de lei pentru manopera instalației de apă, 1.000 de lei pentru montarea centralei și 800 de lei pentru punerea în funcțiune și montarea caloriferelor.
Alți proprietari vorbesc de 25.000-28.000 de lei
Sumele sunt apropiate și în alte experiențe relatate.
„Cam 25.000 de lei am cheltuit anul trecut, la o suprafață similară. Am ales o centrală mai bună, calorifere mai mari decât cele incluse în ofertă și tot traseul a fost făcut pe cupru”, povestește un alt utilizator.
Acesta estimează că o variantă mai simplă, cu echipamente mai ieftine, ar putea coborî spre 15.000 de lei. Un alt proprietar spune că pentru un apartament asemănător oferta completă a fost de aproximativ 28.000 de lei:
„Suma implică totul: proiectul de gaze, centrala, manopera, punerea în funcțiune și debranșarea. Ofertele sunt standard și pot diferi de la o lună la alta”.
Aceste valori sunt experiențe individuale relatate de utilizatori, nu tarife oficiale, iar costul real trebuie stabilit prin oferte actualizate.
Lucrările pot dura o zi, actele mult mai mult
Interesant este că montajul efectiv nu reprezintă neapărat partea cea mai lungă. Proprietarul care a detaliat cheltuielile spune că instalarea conductelor de gaze a durat câteva ore, iar țevile de apă și centrala au fost montate într-o zi. Punerea în funcțiune și testele au mai necesitat aproximativ una-două ore.
În schimb, acesta estimează că birocrația, avizele și aprobările au durat între una și două luni.
Legea nr. 325/2006 stabilește condiții pentru deconectarea de la sistemul centralizat. În cazul unui apartament dintr-un condominiu care nu se află într-o zonă unitară de încălzire, este necesar, între altele, acordul scris al asociației de proprietari, prin hotărârea adunării generale, iar operatorul trebuie notificat în scris cu cel puțin 30 de zile înainte. Deconectarea nu poate fi realizată în timpul sezonului de încălzire.
Ce trebuie verificat înainte să cumperi centrala
Primul pas nu ar trebui să fie, așadar, cumpărarea centralei. Proprietarul trebuie să verifice dacă deconectarea este posibilă în situația concretă a blocului, ce aprobări sunt necesare și care este situația instalației de gaze.
Abia apoi merită cerute două-trei oferte complete, care să precizeze separat costul centralei, caloriferelor, țevilor, proiectului de gaze, manoperei, deconectării și punerii în funcțiune.
Experiențele relatate pe Reddit arată de ce un buget calculat doar după prețul centralei poate fi înșelător. O centrală de aproximativ 5.000 de lei poate ajunge să fie doar o parte dintr-un proiect care, cu toate lucrările și formalitățile necesare, trece de 20.000 de lei.