Cum să aerisești casa iarna fără să pierzi căldura. Greșeala care face centrala să muncească inutil

Dacă poți deschide ferestre pe laturi opuse ale locuinței, curentul creat ajută la schimbarea rapidă a aerului. Supraveghează însă ferestrele și ușile, astfel încât acestea să nu se trântească.

Pe vreme rece sau cu vânt, câteva minute pot fi suficiente. Verbraucherzentrale, organizația germană de protecție a consumatorilor, indică un reper de trei până la cinci minute în asemenea condiții, însă durata depinde de temperatură, vânt și posibilitatea de a crea curent.

Închide apoi complet ferestrele. O aerisire scurtă schimbă aerul fără să lase pereții, podeaua și mobilierul să se răcească la fel de mult ca într-o încăpere cu geamul deschis timp îndelungat.

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Redu încălzirea cât timp aerisești

Dacă ai robineți termostatici la calorifere, închide-i temporar în camera în care deschizi geamul. Aerul rece poate determina robinetul să permită un debit mai mare de apă caldă, tocmai când o parte din căldură se pierde prin fereastră.

Verbraucherzentrale recomandă închiderea robinetului în timpul aerisirii scurte, pentru ca încălzirea să nu lucreze inutil împotriva curentului rece. După închiderea geamului, readu-l la reglajul obișnuit.

Într-o locuință cu centrală proprie, termostatul de cameră poate cere căldură dacă temperatura din jurul lui scade în timpul aerisirii. Pentru o pauză scurtă de încălzire, folosește comenzile sistemului conform instrucțiunilor aparatului și revino apoi la temperatura dorită.