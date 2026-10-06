Cum să aerisești casa iarna fără să pierzi căldura. Greșeala care face centrala să muncească inutil
Deschide larg ferestrele pentru o aerisire scurtă, redu temporar încălzirea în încăperile aerisite și închide geamurile după schimbarea aerului. Iarna, această metodă limitează pierderile de căldură comparativ cu fereastra lăsată rabatată mult timp. Aerisirea nu poate păstra integral căldura din locuință, dar poate evita răcirea prelungită a camerelor și funcționarea încălzirii împotriva curentului rece.
Deschide geamul larg, apoi închide-l complet
În loc să lași fereastra întredeschisă ore întregi, aerisește printr-o deschidere completă și de scurtă durată. Agenția Federală de Mediu din Germania recomandă această metodă în sezonul rece, deoarece schimbă aerul mai eficient decât menținerea ferestrei în poziție rabatată.
Dacă poți deschide ferestre pe laturi opuse ale locuinței, curentul creat ajută la schimbarea rapidă a aerului. Supraveghează însă ferestrele și ușile, astfel încât acestea să nu se trântească.
Pe vreme rece sau cu vânt, câteva minute pot fi suficiente. Verbraucherzentrale, organizația germană de protecție a consumatorilor, indică un reper de trei până la cinci minute în asemenea condiții, însă durata depinde de temperatură, vânt și posibilitatea de a crea curent.
Închide apoi complet ferestrele. O aerisire scurtă schimbă aerul fără să lase pereții, podeaua și mobilierul să se răcească la fel de mult ca într-o încăpere cu geamul deschis timp îndelungat.
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Redu încălzirea cât timp aerisești
Dacă ai robineți termostatici la calorifere, închide-i temporar în camera în care deschizi geamul. Aerul rece poate determina robinetul să permită un debit mai mare de apă caldă, tocmai când o parte din căldură se pierde prin fereastră.
Verbraucherzentrale recomandă închiderea robinetului în timpul aerisirii scurte, pentru ca încălzirea să nu lucreze inutil împotriva curentului rece. După închiderea geamului, readu-l la reglajul obișnuit.
Într-o locuință cu centrală proprie, termostatul de cameră poate cere căldură dacă temperatura din jurul lui scade în timpul aerisirii. Pentru o pauză scurtă de încălzire, folosește comenzile sistemului conform instrucțiunilor aparatului și revino apoi la temperatura dorită.
Nu este necesar să scoți centrala din priză pentru a deschide ferestrele. Reglarea cererii de încălzire și întreruperea alimentării întregului aparat sunt operațiuni diferite.
Evită și ridicarea temperaturii setate mult peste nivelul obișnuit imediat după aerisire. La un termostat simplu de tip pornit/oprit, o țintă mai mare poate prelungi încălzirea, fără să însemne că locuința se încălzește mai repede.
Aerisește după duș și gătit, fără să răspândești umezeala
Aerisirea trebuie adaptată și la activitățile din casă. După duș, gătit sau uscarea rufelor în interior, cantitatea de vapori de apă poate crește, chiar dacă temperatura din cameră pare confortabilă.
În baie și bucătărie, folosește sistemele de extracție disponibile conform instrucțiunilor și aerisește când este necesar. Ține ușa închisă în timp ce elimini umezeala din aceste încăperi, pentru a limita răspândirea ei în restul locuinței.
Energy Saving Trust subliniază că ventilația este necesară și iarna, inclusiv pentru reducerea condensului și a umezelii. Ferestrele bine etanșate limitează curenții nedoriți, dar nu înlocuiesc nevoia de schimb controlat al aerului.
Dacă observi frecvent condens, urmărește umiditatea cu un higrometru și verifică ventilația încăperii. Condensul persistent poate necesita și evaluarea unor probleme de izolație sau a suprafețelor reci, nu doar prelungirea aerisirii.
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Geamul rabatat și caloriferul pornit, combinația de evitat
Greșeala apare când lași fereastra întredeschisă mult timp, iar încălzirea continuă să compenseze aerul rece care intră. Camera pierde căldură constant, iar suprafețele din apropierea ferestrei se pot răci.
Un termostat aflat în bătaia curentului poate detecta o temperatură care nu reprezintă restul casei. În aceste condiții, centrala poate primi cerere de încălzire chiar dacă alte camere sunt deja suficient de calde.
Nu astupa grilele de ventilație pentru a elimina orice intrare de aer. Energy Saving Trust recomandă păstrarea liberă a deschiderilor prevăzute pentru ventilație, iar aparatele care folosesc aer din încăpere pentru ardere au cerințe de siguranță ce trebuie respectate.
Dacă locuința are ventilație mecanică, urmează instrucțiunile sistemului. Aerisirea prin ferestre trebuie adaptată instalației existente, nu aplicată după aceeași rutină în orice casă.