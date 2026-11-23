Te urci în mașină, conectezi iPhone-ul și descoperi că Waze, aplicația pe care te bazezi pentru a evita aglomerația, nu mai apare pe ecranul sistemului multimedia. Apple Maps funcționează, muzica pornește fără probleme, dar pictograma Waze pare să fi dispărut complet. Este o situație frustrantă, mai ales când ai nevoie să pleci imediat la drum.

Vestea bună este că dispariția aplicației din Apple CarPlay nu înseamnă neapărat că există o problemă cu telefonul sau cu mașina. De multe ori, explicația este o setare modificată accidental, o eroare temporară de conectare sau o actualizare care nu a funcționat corespunzător. Potrivit documentației oficiale Apple, pictogramele disponibile în CarPlay pot fi personalizate direct de pe iPhone.

Verifică dacă Waze a fost eliminată din meniul CarPlay

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este lista aplicațiilor permise să apară pe ecranul mașinii. Apple CarPlay permite ascunderea anumitor pictograme și modificarea ordinii acestora. Prin urmare, Waze poate fi instalată și funcțională pe telefon, fără să fie vizibilă în interfața automobilului.

Deschide aplicația Settings (Configurări) de pe iPhone, intră în General, apoi selectează CarPlay. Alege mașina pe care o folosești și apasă Customize (Personalizare). Pe ecran vor apărea aplicațiile incluse în meniul CarPlay, alături de cele care pot fi adăugate.

Dacă Waze se află în secțiunea More Apps, apasă simbolul + din dreptul acesteia. Aplicația va reveni în lista pictogramelor afișate pe ecranul mașinii. Poți folosi și simbolul cu trei linii pentru a o muta mai sus, astfel încât să fie mai ușor de găsit.

Reconectează telefonul și verifică rezultatul. Dacă aplicația este deja inclusă în listă, caut-o și pe celelalte pagini ale meniului CarPlay, nu doar pe ecranul principal. Pentru configurarea inițială, poți consulta și ghidul Playtech despre cum faci Waze să apară pe ecranul mașinii prin Apple CarPlay.

Actualizează aplicația și verifică legătura dintre iPhone și mașină

Dacă Waze nu apare nici măcar în lista aplicațiilor disponibile pentru personalizare, verifică întâi dacă este instalată pe iPhone. Deschide App Store, caută Waze și instalează eventualele actualizări. Pornește aplicația direct pe telefon și verifică dacă funcționează normal.

Următorul pas este reconectarea dispozitivelor. Dacă folosești CarPlay prin cablu, deconectează iPhone-ul și conectează-l din nou, preferabil cu un cablu de date în stare bună. Pentru conexiunile wireless, verifică dacă Wi-Fi și Bluetooth sunt activate și dacă telefonul se conectează la automobilul corect.

Repornește iPhone-ul și sistemul multimedia al mașinii, apoi încearcă din nou. Dacă întâmpini și probleme de navigație, nu doar de afișare a pictogramei, merită să verifici separat soluțiile pentru Waze atunci când pierde semnalul GPS.

Nu confunda însă dispariția pictogramei cu situația în care Waze se deschide, dar afișează o hartă goală. Sunt probleme diferite, iar o eroare de afișare poate necesita o actualizare sau o remediere din partea dezvoltatorului.

Ce faci dacă Waze continuă să lipsească din CarPlay

Dacă problema persistă, verifică restricțiile iPhone-ului. Intră în Settings – Screen Time – Content & Privacy Restrictions – Allowed Apps & Features, dacă aceste restricții sunt active, și asigură-te că utilizarea CarPlay este permisă. Verifică și dacă Siri este activat, deoarece face parte din cerințele de funcționare ale sistemului.

O soluție suplimentară este eliminarea asocierii dintre telefon și automobil. Accesează Settings – General – CarPlay, selectează mașina și apasă Forget This Car. Configurează apoi conexiunea de la început, urmând instrucțiunile sistemului multimedia.

Ca ultimă variantă, poți reinstala Waze. Înainte de ștergere, asigură-te că ești autentificat în cont, pentru a putea recupera informațiile sincronizate. După reinstalare, acordă permisiunile necesare și verifică din nou meniul CarPlay.

Dacă aplicația reapare și vrei să economisești timp la fiecare deplasare, poți folosi și metoda prin care Waze pornește automat când conectezi telefonul la mașină.

În majoritatea situațiilor în care doar pictograma Waze lipsește, verificarea meniului Customize și actualizarea aplicației reprezintă cele mai simple puncte de plecare. Important este să faci toate aceste modificări când mașina este parcată, nu în timpul deplasării.